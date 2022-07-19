Клеточный цикл

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания
Микробиология, микология
Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Классификация грибов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Железы пищеварительной системы Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Внутренняя среда организма Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Выделительная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Экологические законы и правила Сукцессия Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция животных Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Половое размножение Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция растений
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Клеточный цикл Метаболизм и основные понятия Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Клеточная теория Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Митоз
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Отдел Мхи
Зоология
Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Классы моллюсков Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Геологические эры Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования

Клеточный цикл

Клеточный цикл — это период существования клетки с момента её образования путём деления материнской клетки до собственного деления или гибели.

  • Клетки размножаются путем удвоения своего содержимого с последующим делением пополам.

  • Клеточное деление лежит в основе роста, развития и регенерации тканей многоклеточного организма.

  • Клеточный цикл подразделяют на интерфазу, сопровождающуюся точным копированием и распределением генетического материала, и собственно деление клетки после удвоения других клеточных компонентов.

  • Длительность клеточных циклов у разных видов, в разных тканях и на разных стадиях широко варьирует от одного часа (у эмбриона) до года (в клетках печени взрослого человека).

Клеточный цикл эукариот состоит из двух периодов:

  • период клеточного роста (подготовка к делению, интерфаза);

  • период клеточного деления (митоз).

Подготовка клетки к делению

Интерфаза – период клеточного цикла между двумя делениями. В этот период клетка не делится, а готовится к делению.

В интерфазе выделяют периоды:

Периоды интерфазы:

  • пресинтетический G1 (2-3 часа): рост клетки, накопление веществ и энергии;

  • синтетический S (6-10 часов): репликация ДНК, синтез РНК, увеличение числа органоидов, удвоение центриолей;

  • постсинтетический G2 (2-5 часов): синтез и накопление белков и энергии АТФ для последующего деления.

Самое важное событие интерфазы – удвоение молекул ДНК

.

Будущие хромосомы состоят из двух нитей – хроматид. Каждая из хроматид содержит одну молекулу ДНК. В период интерфазы в клетке происходит процесс биосинтеза белка, удваиваются также все важнейшие структуры клетки (в т. ч. клеточный центр). Продолжительность интерфазы в среднем 10-20 ч. Затем наступает процесс деления клетки – митоз или мейоз.

Хромосомы: индивидуальность, парность, число

Во время деления клетки хроматин спирализуются до состояния хромосом, тогда генетический материал становится виден в световой микроскоп.

При изучении хромосом разных видов живых организмов было обнаружено, что их набор строго индивидуален. Это касается числа, формы, черт строения и величины хромосом

Строение хромосомы

Кариотип – набор хромосом в клетках тела, характерный для данного вида

https://bigenc.ru/media/2016/10/27/1235190111/14672.jpg

Кариотип человека

В любом многоклеточном организме существует два вида клеток – соматические (клетки тела) и половые клетки, или гаметы.

Соматические клетки образуются из стволовых клеток.

Стволовые клетки (клетки-предшественники) – клетки, из которых формируются все органы и ткани нашего организма.

Они являются недифференцированными клетками, выполняющими различные регенеративные функции в организме. Стволовые клетки могут генерировать или заменять клетки за счет дифференцировки.

Они присутствуют во всех органах с этапа развития эмбриона и в течение индивидуальной продолжительности жизни.

Схема гемопоэза

Половые клетки образуются из специализированных клеток – гонад. В половых клетках число хромосом в два раза меньше, чем в соматических.

В соматических клетках все хромосомы представлены парами – такой набор называется диплоидным и обозначается 2n. Парные хромосомы (одинаковые по величине, форме, строению) называются гомологичными.

В половых клетках каждая из хромосом находится в одинарном числе. Такой набор называется гаплоидным и обозначается п.

Гаплоидный и диплоидный набор

*Прочитайте темы “Репликация ДНК” и “Митоз” и выполните тестирование.