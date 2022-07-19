Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Строение семени Строение и разнообразие плодов Двойное оплодотворение цветковых Отдел Голосеменные Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли
Цитология
Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Биосинтез белка Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Мейоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Хемосинтез Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Микробиология, микология
Физиология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Покровная система Иммунная система и иммунитет Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Роль витаминов Железы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Лимфатическая система Ткани в организме человека
Зоология
Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Птицы Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Классы моллюсков Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Кишечнополостные Общая характеристика животных Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Бесчерепные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Организм как биологическая система
Типы размножения Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов
Эволюция живой природы
Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Физиология вирусов

Вирусы считаются неживыми системами, так как у них не проявляются все признаки живого, например, отсутствует собственный обмен веществ.

Однако стоит отметить, что некоторые свойства живого у вирусов все-таки выражены.

Вирусы имеют сходное химическое строение с клетками живого, обладают наследственностью, изменчивостью и способностью к самовоспроизведению (только в организме хозяина).

Типичным примером изменчивости может служить вирус гриппа А, который ежегодно мутирует и рождает новые штаммы вируса, ежегодно поражающие население земного шара.

Вирусы являются облигатными паразитами, использующими живых существ в качестве среды обитания. Поражать они могут и животных, и растения, и бактерии, и грибы.

Цикл развития вируса

  1. Попадая в организм, вирусы ищут клетку-мишень (вирусы часто имеют тропность к определенному виду клеток, например ВИЧ связывается с клетками иммунной системы – лимфоцитами). Прикрепление вируса к клетке опосредовано рецептором. В случае его отсутствия возбудитель не может связаться с ней и в итоге выводится из организма, не вызвав заболевание. У некоторых людей отсутствуют рецепторы, позволяющие вирусу иммунодефицита прикрепиться к клеткам крови, поэтому они не болеют СПИДом, однако, стоит отметить, что таких людей крайне мало. Этап взаимодействия вируса с рецепторами клеток хозяина называется адсорбцией.

Адсорбция вируса - начальный этап вирусной инфекции, заключающийся в прикреплении вируса к поверхности клетки.

  1. После установления контакта вирус проникает внутрь клетки, при этом капсид и наружная оболочка остаются снаружи или растворяются ферментами внутри клетки хозяина, а РНК или ДНК вводятся в цитоплазму.

У бактериофага есть специальная ножка, которая помогает ему «впрыскивать» нуклеиновую кислоту в клетку. Этот процесс называется инъекцией вируса в клетку.

  1. Далее происходит репликация молекул вирусной нуклеиновой кислоты – нуклеиновая кислота встраивается в генетический аппарат клетки хозяина, и начинает воспроизводиться параллельно с ним.

При этом клетка хозяина не погибает от этого воздействия, она лишь тратит на вирус часть своих ресурсов.

  1. В ходе этого процесса в клетке синтезируются новые вирусные нуклеиновые кислоты и молекулы белка, которые организуются в белковые оболочки для новых вирусов. Этот этап можно назвать синтезом вирусных компонентов.

  2. Далее происходит сборка вирусных частиц в цитоплазме клетки хозяина.

  3. Выход вируса из клетки может осуществляться двумя путями: либо происходит «взрыв» клетки, и все вирусные частиц оказываются вне ее, в таком случае клетка погибает, либо вирусные частички «отпочковываются» от нее, при этом сохраняя ее жизнеспособность.

Схематично цикл развития вируса представлен ниже:

Цикл развития ретровирусов

Выше было описано строение ретровирусов. Из-за наличия РНК вместо ДНК этот тип вирусов развивается в клетке хозяина с небольшими изменениями цикла.

Так как ретровирусы поражают позвоночных, содержащих ДНК, то первая проблема – синтез ДНК из вирусной РНК. Для этого вирус содержит специальный фермент – обратную транскриптазу, который осуществляет обратную транскрипцию и синтезирует ДНК по матрице вирусной РНК. Фрагмент ДНК спокойно встраивается в геном хозяина, и по матрице этого фрагмента ДНК синтезируются новые вирусные РНК частицы.

Прочитайте тему “Значение вирусов в природе и для человека” и переходите к тестированию.