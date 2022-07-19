Физиология вирусов

Вирусы считаются неживыми системами, так как у них не проявляются все признаки живого, например, отсутствует собственный обмен веществ.
Однако стоит отметить, что некоторые свойства живого у вирусов все-таки выражены.
Типичным примером изменчивости может служить вирус гриппа А, который ежегодно мутирует и рождает новые штаммы вируса, ежегодно поражающие население земного шара.
Попадая в организм, вирусы ищут клетку-мишень (вирусы часто имеют тропность к определенному виду клеток, например ВИЧ связывается с клетками иммунной системы – лимфоцитами). Прикрепление вируса к клетке опосредовано рецептором. В случае его отсутствия возбудитель не может связаться с ней и в итоге выводится из организма, не вызвав заболевание. У некоторых людей отсутствуют рецепторы, позволяющие вирусу иммунодефицита прикрепиться к клеткам крови, поэтому они не болеют СПИДом, однако, стоит отметить, что таких людей крайне мало. Этап взаимодействия вируса с рецепторами клеток хозяина называется адсорбцией.
После установления контакта вирус проникает внутрь клетки, при этом капсид и наружная оболочка остаются снаружи или растворяются ферментами внутри клетки хозяина, а РНК или ДНК вводятся в цитоплазму.
При этом клетка хозяина не погибает от этого воздействия, она лишь тратит на вирус часть своих ресурсов.
В ходе этого процесса в клетке синтезируются новые вирусные нуклеиновые кислоты и молекулы белка, которые организуются в белковые оболочки для новых вирусов. Этот этап можно назвать синтезом вирусных компонентов.
Далее происходит сборка вирусных частиц в цитоплазме клетки хозяина.
Выход вируса из клетки может осуществляться двумя путями: либо происходит «взрыв» клетки, и все вирусные частиц оказываются вне ее, в таком случае клетка погибает, либо вирусные частички «отпочковываются» от нее, при этом сохраняя ее жизнеспособность.
Схематично цикл развития вируса представлен ниже:
Выше было описано строение ретровирусов. Из-за наличия РНК вместо ДНК этот тип вирусов развивается в клетке хозяина с небольшими изменениями цикла.
Так как ретровирусы поражают позвоночных, содержащих ДНК, то первая проблема – синтез ДНК из вирусной РНК. Для этого вирус содержит специальный фермент – обратную транскриптазу, который осуществляет обратную транскрипцию и синтезирует ДНК по матрице вирусной РНК. Фрагмент ДНК спокойно встраивается в геном хозяина, и по матрице этого фрагмента ДНК синтезируются новые вирусные РНК частицы.
Прочитайте тему “Значение вирусов в природе и для человека” и переходите к тестированию.