Подтип Оболочники

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Эмбриональный период развития
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Отдел Голосеменные Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Строение и разнообразие плодов Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Одноклеточные организмы Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Тип Плоские черви Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Хордовые
Эволюция живой природы
Геологические эры Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Свойства популяции Результаты эволюции
Организм человека и его здоровье
Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Органы чувств Роль витаминов Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Лимфатическая система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Охрана биологического разнообразия
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы

Подтип Оболочники

Оболочники относятся к типу Хордовые, подтип включает более 1000 видов.

Особенности подтипа Оболочники:

  • Тело мешкообразной формы, окружено оболочкой или мантией

  • Личинки активно плавают в воде и имеют все признаки хордовых:

  1. Тело разделено на туловище и хвост

  2. Есть хорда

  3. Нервная трубка расположена над хордой

  • Хорда развита только в стадии личинки. Взрослые особи ведут прикрепленный образ жизни (асцидии) или передвигаются в толще воды реактивным способом.

  • Нервная система личинки представлена нервной трубкой, у взрослых – нервный ганглий.

  • Органы чувств развиты слабо.

  • Кровеносная система незамкнута: сердце качает кровь в разных направлениях.

  • Дыхание жаберное в процессе фильтрации.

  • Фильтраторы. Пища: планктон.

  • Размножение может быть разнообразным. Оболочники образуют колонии, особенно если размножаются однополым путём. 

Оболочники имеют хорду только на начальных стадиях развития

Взрослый организм менее развит, чем личинка (общая дегенерация)

Обязательно нужно знать представителя: Асцидия

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Строение личинки асцидии

Строение взрослой асцидии