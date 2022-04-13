Подтип Оболочники

Оболочники относятся к типу Хордовые, подтип включает более 1000 видов.
Тело мешкообразной формы, окружено оболочкой или мантией
Личинки активно плавают в воде и имеют все признаки хордовых:
Тело разделено на туловище и хвост
Есть хорда
Нервная трубка расположена над хордой
Хорда развита только в стадии личинки. Взрослые особи ведут прикрепленный образ жизни (асцидии) или передвигаются в толще воды реактивным способом.
Нервная система личинки представлена нервной трубкой, у взрослых – нервный ганглий.
Органы чувств развиты слабо.
Кровеносная система незамкнута: сердце качает кровь в разных направлениях.
Дыхание жаберное в процессе фильтрации.
Фильтраторы. Пища: планктон.
Размножение может быть разнообразным. Оболочники образуют колонии, особенно если размножаются однополым путём.
Взрослый организм менее развит, чем личинка (общая дегенерация)
Обязательно нужно знать представителя: Асцидия
Строение личинки асцидии
Строение взрослой асцидии