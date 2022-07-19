Пластический обмен. Хемосинтез

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Внутренняя среда организма Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Строение и функции нервной системы. ЦНС Органы чувств Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Покровная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей
Зоология
Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Членистоногие Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Земноводные Тип Круглые черви Классы членистоногих Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Эволюция живой природы
Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции
Организм как биологическая система
Половое размножение Комбинативная изменчивость Органогенез Ненаследственная изменчивость Селекция растений Типы размножения Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных
Цитология
Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Мейоз Клеточная теория Общее строение клетки, классификация органоидов Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Генетический код и его свойства Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Липиды
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Морфология бактерий Физиология вирусов
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания

Пластический обмен. Хемосинтез

Хемосинтез – процесс синтеза органических соединений из неорганических, но осуществляется он не за счет энергии света, как фотосинтез, а за счет химической энергии, получаемой при окислении неорганических веществ (серы, сероводорода, железа, аммиака, нитрита и др.).

Хемосинтетики – единственные организмы на Земле, не зависящие от энергии солнечного света. Наибольшее значение имеют нитрифицирующие, железо- и серобактерии.

  • Железобактерии окисляют двухвалентное железо до трехвалентного:

Fe2+Fe3++E;

  • Серобактерии окисляют сероводород до молекулярной серы или до солей серной кислоты:

2H2S+O2=2H2O+2S+E,

H2S+O2=2H2SO4+E;

  • Нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак до азотистой и азотной кислот, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, образуют нитриты и нитраты:

NH3HNO2HNO3+E.

Высвобождающаяся в ходе реакций окисления энергия запасается бактериями в виде АТФ и используется для синтеза органических соединений. Хемосинтезирующие бактерии играют очень важную роль в биосфере. Бактерии — хемосинтетики, разрушают горные породы, очищают сточные воды, участвуют в образовании полезных ископаемых.

Значение хемосинтеза

  • Непременное звено природного круговорота важнейших элементов: серы, железа, азота.

  • Природные усвоители таких ядохимикатов, как аммиак и водород.

  • Нитрифицирующие бактерии обогащают почву нитратами и нитритами, в форме которых растения усваивают азот.

  • Некоторые хемосинтетики (в частности, серобактерии) используются для очистки сточных вод.

Сходство с фотосинтезом

  1. Продукт реакции – органическое вещество (глюкоза).

  2. Исходным веществом в обоих процессах является углекислый газ.

Различия между хемо- и фотосинтезом