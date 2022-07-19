Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Зоология
Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Классы моллюсков Тип Членистоногие Общая характеристика животных Тип Хордовые Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Тип Плоские черви Одноклеточные организмы
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Иммунная система и иммунитет Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Лимфатическая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов
Микробиология, микология
Характеристика грибов Физиология бактерий Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Половое размножение Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Строение семени Размножение водорослей Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Сукцессия

Устойчивые экосистемы способны к саморегуляции, однако не всегда они остаются неизменными.

Вместо лесов в естественных условиях образуются болота, вместо болот ― луга. Это происходит потому, что жизнедеятельность организмов способна постепенно изменять их среду обитания (микроклимат, почву, водный режим и т. д.). Этот процесс может идти быстро или медленно. Также смена биогеоценоза может быть вызвана стихийными бедствиями (пожар, наводнение) и деятельностью человека (осушение почв, земляные работы).

Сукцессия (от лат. succesi ― преемственность, наследование) ― последовательная закономерная смена одного биологического сообщества другим на определённом участке среды во времени в результате влияния природных факторов (в том числе внутренних сил) или воздействия человека.

Выделяют первичные и вторичные сукцессии.

При первичной сукцессии происходит формирование биогеоценоза на первично свободном субстрате. Обычно это свободные горные породы или застывшая вулканическая лава. В таких условиях могут жить очень немногие организмы.

  • Самыми первыми и непривередливыми становятся лишайники ― пионеры сукцессии. Затем появляются мхи. Они изменяют грунт, выделяя кислоту, которая разрушает и разрыхляет камни. Отмирающие мхи и лишайники под действием бактерий ― редуцентов разлагаются, а их остатки перемешиваются с рыхлым каменистым субстратом (песком). Так образуется первая почва, на которой уже могут расти другие растения.

  • Через какое-то время на этой почве начинают появляться травянистые растения, а затем кустарники и деревья. Этот процесс обычно занимает длительное время (сотни лет).

Вторичная сукцессия происходит при повреждении уже существующих сообществ вследствие деятельности антропогенных (вырубка леса, пожары) и стихийных факторов. Она длится в течение десятков лет и часто приводит к восстановлению исходного сообщества.

  • Она начинается с того, что на освобожденном участке почвы появляются однолетние травянистые растения. Это ― типичные сорняки: одуванчик, осот, мать-и-мачеха и другие. Их преимущество в том, что они быстро разрастаются и производят семена, приспособленные к распространению на далекие расстояния с помощью ветра или животных.

  • Однако уже через два-три года их вытесняют конкуренты ― многолетние травы, а затем ― кустарники и деревья, прежде всего осина. Эти породы затеняют землю, а их обширные корневые системы забирают из почвы всю влагу, так что проросткам видов, первыми попавших на поле, становится трудно расти.

  • Однако сукцессия на этом не останавливается; за осиной появляется сосна; а последними ― медленно растущие теневыносливые породы, например ель или дуб.

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Последовательный ряд постепенно и закономерно сменяющих друг друга в сукцессии сообществ называется сукцессионной серией.

В любой сукцессионной серии темпы происходящих изменений постепенно замедляются и заканчиваются формированием устойчивой стадии ― климаксового сообщества.