Организм— целостная саморегулирующаяся система

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Покровная система Половая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Физиология бактерий Классификация грибов
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Строение цветка Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Зоология
Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Организм— целостная саморегулирующаяся система

Организм— это целостная биологическая система, обладающая свойствами, присущими живым объектам.

Свойства биологических систем будут характерны для всех живых организмов

• обмен веществ

• клеточное строение

• единство химического состава

• раздражимость

• саморегуляция

• самовоспроизведение

• наследственность

• изменчивость

• дискретность

• рост и развитие

• движение

• ритмичность

• энергозависимость

Называя организм системой, мы подразумеваем, что он состоит из множества компонентов. Чаще всего организм можно разделить на системы органов, отдельные органы, ткани и клетки.

Клетка— элементарная структурно-функциональная единица живого.

Это значит, что на уровне клетки могут осуществляться все необходимые организму процессы (поэтому возможно существование одноклеточных организмов), однако у многоклеточных чаще всего клетки разделены по функциям. Клетка— мельчайшая единица жизни, на уровнях меньше клеточного жизнь невозможна.

Клетки, отвечающие за определённые процессы в организме, могут объединяться в группы и образовывать ткани.

Ткань— совокупность межклеточного вещества и клеток, объединённых по строению, происхождению и выполняемым функциям.

Группы тканей со сходными функциями объединяются в органы, а те— в системы органов.

Так формируется организм— многоуровневая система, отличительной чертой которой является морфологическая и функциональная целостность.

Организм— открытая система. Это значит, что между организмом и окружающей средой постоянно происходит обмен энергией и веществом.

Однако этот обмен должен быть регулируемым, чтобы организм сохранил свои уникальные характеристики, отделяющие его по свойствам от внешнего мира (химический состав, температура, давление внутри организма отличаются от окружающей среды). Поэтому живые организмы обладают раздражимостью.

Раздражимость— способность живого объекта реагировать на воздействие окружающей среды.

Так регулируется непрерывное взаимодействие организма с внешним миром, однако и внутри этой биологической системы нужно поддерживать постоянство определённых характеристик.

Организм— саморегулирующаяся система. Принцип саморегуляции основан на поддержании гомеостаза— постоянства внутренней среды.

Примером саморегуляции является расширение сосудов при повышении температуры— теплоотдача увеличивается, что ведёт к охлаждению. В живом организме константными должны оставаться многие характеристики: температура, давление, частота сердечных сокращений, химический состав. В понятие гомеостаза также включено поддержание постоянного уровня кислотности, характеризуемого значением водородного показателя (pH). Значение водородного показателя меньше 7 говорит о том, что среда кислая, больше— щелочная.

Нормальное значение pH крови примерно 7,4; изменение этого показателя даже на половину единицы может стать фатальным, поэтому поддержание постоянства уровня кислотности чрезвычайно важно.

Поведение организма направлено на удовлетворение потребностей, необходимых для поддержания жизнедеятельности.

Деятельность организма направлена на поддержание собственной жизни. Одним из возможных вариантов этой деятельности является инстинктивное поведение.

Инстинкт— врожденная форма поведения, характерная для особей определенного вида в определённых условиях.

Инстинктивное поведение необходимо организму для восполнения каких-либо ресурсов, обеспечения безопасности и выполнения некоторых функций.

Примерами такого поведения у человека является плач младенца, ведь это единственный его инструмент для удовлетворения своих потребностей посредством матери.

Даже брезгливость— поведение, выработанное в ходе эволюции, чтобы защитить человека от заражения различными болезнями; чувство отвращения вызывают потенциальные источники такой опасности.

Употребление беременными женщинами в пищу мела тоже не является иррациональным поведением; мел в качестве источника ионов кальция необходим для гармоничного развития плода.