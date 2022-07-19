Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Покровная система Иммунная система и иммунитет Лимфатическая система
Микробиология, микология
Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Органогенез Типы размножения
Ботаника
Характеристика растительного организма Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Мхи Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Двойное оплодотворение цветковых
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Охрана биологического разнообразия Виды экосистем Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Зоология
Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Универсальные методы научного познания

Содержание этой темы проверяется заданиями базового уровня в части 1 (дополнение таблицы), а также в задании на прогнозирование результатов эксперимента. Кроме того, знание методов познания может понадобиться при решении практико-ориентированного задания во второй части.

Биология — наука, изучающая свойства живых систем.

Объектом изучения биологии является жизнь во всех ее проявлениях и формах, а также на разных уровнях.

Каждая наука, в том числе и биология, пользуется определенными методами исследования.

Метод – это путь исследования, который проходит ученый, решая какую-либо научную задачу, проблему.

По востребованности методов в тех или иных науках все методы можно разделить на:

  • универсальные, или общенаучные, методы – методы, используемые во всех науках (наблюдение, измерение, анализ и пр.)

  • частные методы – методы, разработанные для нужд и дальнейшего использования конкретной науки (хроматография, кариотипирование, биохимический и пр.)

По подходу все методы можно разделить на:

  • теоретические (логические) – методы, требующие мышления, анализа, синтеза, обобщения и т.д.

  • практические (эмпирические) – требуют конкретных действий с применением или без различных приборов и инструментов (например, наблюдение, измерение, описание и т.д.).

Биология тесно связана с другими науками — химией, физикой, экологией, географией. Собственно, биология делится на множество частных наук, изучающих различные биологические объекты: биология растений и животных, физиология растений, морфология, генетика, систематика, селекция, микология, гельминтология, анатомия и множество других наук.

Универсальные методы – это совокупность приёмов и операций, используемых при построении системы научных знаний не только в биологии, но и в других науках.

Наблюдение – метод, с помощью которого исследователь собирает информацию об объекте (можно визуально наблюдать за поведением животных, с помощью приборов за изменениями в живых объектах, за сезонными изменениями в природе). Выводы, сделанные наблюдателем, проверяются либо повторными наблюдениями, либо экспериментально.

Описание – сохранение полученной информации на носителе

Сравнение – сопоставление строения, процессов жизнедеятельности разных организмов

Измерение – определение количественных характеристик объекта, процесса с использованием специального оборудования

Мониторинг – проведение регулярных измерений запрашиваемых величин объектов (в качестве объектов могут быть организмы, популяции, экосистемы, биосфера). Благодаря мониторингу появляется возможность наблюдать за изменением каких-либо показателей во времени.

Классификация – систематизация организмов на основе их сравнения и объединения в группы

Анализ – изучение объекта (процесса) по отдельным составляющим компонентам

Моделирование – метод, при котором создается некий образ объекта, модель, с помощью которой ученые получают необходимые сведения об объекте (например, Джеймс Уотсон и Френсис Крик создали из пластмассовых элементов модель — двойную спираль ДНК)

Эксперимент (опыт) – метод, с помощью которого проверяют результаты наблюдений, выдвинутые предположения – гипотезы (получение новых знаний с помощью поставленного опыта).

  • Контролируемый эксперимент – научный тест, который проводится в полностью контролируемых условиях (все факторы, влияющие на результат, контролируются). При этом есть факторы, которые изменяются, а есть – которые остаются постоянными.

  • Независимая переменная – фактор, который выбирает или меняет сам экспериментатор (например, количество воды для полива высаженных семян).

  • Зависимая переменная – это реакция, которая измеряется. Она зависит от независимой переменной (например, доля проросших семян зависит от количества воды.

Примеры экспериментов: скрещивания животных или растений с целью получения нового сорта или породы, проверка нового лекарства.

Исторический – установление взаимосвязей между фактами, процессами, явлениями, происходившими на протяжении исторически длительного времени (несколько миллиардов лет).

Любая наука использует вышеперечисленные методы для проведения научных исследований, которые должны соответствовать определенной структуре для достоверности результатов.

Структура научного исследования:

1. Постановка проблемы.

2. Наблюдение над объектом или явлением. Сбор материала.

3. Выдвижение гипотез, объясняющих наблюдения.

4. Проведение экспериментов для проверки гипотез.

5. Подтверждение полученных данных (закон или теория).

Проблема – вопрос, задача, требующие решения. Решение проблемы ведет к получению нового знания. Научная проблема всегда скрывает какое-то противоречие между известным и неизвестным. Решение проблемы требует от ученого сбора фактов, их анализа, систематизации.

Гипотеза – предположение, предварительное решение поставленной проблемы. Выдвигая гипотезы, исследователь ищет взаимосвязи между фактами, явлениями, процессами. Именно поэтому гипотеза чаще всего имеет форму предположения: «если … тогда». Гипотеза проверяется экспериментально.

Теория – это обобщение основных идей в какой-либо научной области знания. Со временем теории дополняются новыми данными, развиваются. Некоторые теории могут опровергаться новыми фактами. Верные научные теории подтверждаются практикой.