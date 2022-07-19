Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Цитология
Метаболизм и основные понятия Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Одномембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Фотосинтез Митоз Органические вещества клетки. Липиды Клеточный цикл Биосинтез белка Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств
Генетика
История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Организм как биологическая система
Селекция животных Селекция растений Селекция микроорганизмов Бесполое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система Типы размножения Половое размножение Комбинативная изменчивость Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Органогенез Эмбриональный период развития Гаметогенез Мутационная изменчивость
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Теории происхождения жизни на Земле Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Формы естественного отбора Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Свойства популяции Основные эволюционные представления Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Признаки биологических систем

Свойства живого

Знания данной темы помогут решать не только задания базового уровня, но и могут понадобиться для решения заданий высокого уровня сложности во второй части.

Биологическая система — целостная система компонентов, выполняющих определенную функцию в живых системах. К биологическим системам относятся сложные системы разного уровня организации: биологические макромолекулы, субклеточные органеллы, клетки, органы, организмы, популяции.

Принципы организации биологических систем

  • Целостность – подчинённость компонентов общей цели

  • Открытость – биологические системы открыты для поступления в них веществ, энергии и информации

  • Взаимосвязанность – изменение одного компонента приводит к изменению других

  • Высокая упорядоченность – согласованность между образующими систему компонентами, эффективное использование поступающей энергии

  • Оптимальность конструкции – наиболее удачные сочетания элементов и частей; биологические системы включают наиболее лёгкие химические элементы; экономия строительного материала, минимизация живого вещества

  • Управляемость – переход из одного состояния в другое

  • Иерархичность – система может быть частью другой более крупной системы (см. тему «Уровни организации живой природы»)

Признаки биологических систем — критерии, отличающие биологические системы от объектов неживой природы.

Признаки биологических систем:

Обмен веществ

К обмену веществ с окружающей средой способны все живые организмы. Они поглощают из среды элементы питания и выделяют продукты жизнедеятельности. В круговороте органических веществ самыми существенными являются процессы синтеза и распада (ассимиляция и диссимиляция — см. тему «Обмен веществ. Урок 1»), в результате которых сложные вещества распадаются на более простые и выделяется энергия, необходимая для реакций синтеза новых сложных веществ.

Обмен веществ обеспечивает относительное постоянство химического состава всех частей организма и как следствие – постоянство их функционирования в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды.

Клеточное строение

Все существующие на Земле организмы состоят из клеток.

Исключение: вирусы, но и они проявляют свойства живого только в клетках других организмов.

Единство химического состава

В состав живых организмов входят те же химические элементы, что и в объекты неживой природы. Однако соотношение различных элементов в живом и неживом неодинаково:

  • В неживой природе самыми распространенными элементами являются Si (кремний), Fe (железо), Mg (магний), Al (алюминий), O (кислород).

  • В живых же организмах 98% элементарного (атомного) состава приходится на долю всего четырех элементов: C (углерода), O (кислорода), N (азота) и H (водорода)- органогены.

  • Все живые организмы состоят из органических соединений (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот).

Органогены – главные химические элементы, из которых состоят органические вещества (C, O, H, N).

Самовоспроизведение (репродукция, размножение)

Это свойство организмов воспроизводить себе подобных. Процесс самовоспроизведения осуществляется практически на всех уровнях жизни. В основе самовоспроизведения лежит образование новых молекул и структур, обусловленное информацией, заложенной в нуклеиновой кислоте – ДНК, которая находится в родительских клетках.

Наследственность

Это способность организмов передавать свои признаки, свойства и особенности развития из поколения в поколение. Наследственность обеспечивается стабильностью ДНК и воспроизведением ее химического строения с высокой точностью. Материальными структурами наследственности, передаваемыми от родителей потомкам, являются хромосомы и гены.

Изменчивость

Это способность организмов приобретать новые признаки и свойства, отличные от родительских организмов. В ее основе лежат изменения материальных структур наследственности. Изменчивость поставляет разнообразный материал для отбора особей, наиболее приспособленных к конкретным условиям существования, что, в свою очередь, приводит к появлению новых форм жизни, новых видов организмов.

Раздражимость

Это специфические избирательные ответные реакции организмов на изменения окружающей среды. Всякое изменение окружающих организм условий представляет собой по отношению к нему раздражение, а его ответная реакция является проявлением раздражимости. Отвечая на воздействия факторов среды, организмы взаимодействуют с ней и приспосабливаются к ней, что помогает им выжить.

1. Реакции многоклеточных животных на раздражители, осуществляемые и контролируемые центральной нервной системой, называются рефлексами.

2. Организмы, не имеющие нервной системы, лишены рефлексов, и их реакции выражаются в:

  • Изменении характера движения = таксисы, что свойственно одноклеточным организмам

  • Изменении направления роста = тропизмы, что характерно для растений.

Дискретность

(от лат. discretus — разделенный), (прерывность) и целостность (непрерывность).

Любая биологическая система состоит из отдельных изолированных, то есть обособленных или отграниченных в пространстве (дискретность), но тем не менее, тесно связанных и взаимодействующих между собой частей, образующих структурно-функциональное единство (целостность). Примеры:

  • Любая особь состоит из отдельных клеток с их особыми свойствами, а в клетках также дискретно представлены органоиды и другие внутриклеточные образования.

  • Популяция состоит из отдельных особей. Каждая особь представляет собой отдельную биологическую систему. Но при этом все особи в популяции взаимосвязаны между собой (внутривидовые взаимоотношения). https://sun9-71.userapi.com/impg/VpgDiWsVv7STJaEJvgPRqppMUC0zQqW6Kk7bMg/eUJVnnBJ788.jpg?size=740x276&quality=96&sign=046f8155f700924f95311f8335f87b73&type=album

Дискретность строения организма – основа его структурной упорядоченности. Она создает возможность постоянного самообновления системы путем замены износившихся структурных элементов без прекращения функционирования всей системы в целом.

Саморегуляция

Или авторегуляция. Это способность живых организмов поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность физиологических процессов (гомеостаз).

Развитие и рост

Под развитием понимают необратимое направленное закономерное изменение объектов живой и неживой природы. В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, изменяется его состав или структура. Развитие живых организмов представлено:

  • Онтогенезом – это индивидуальное развитие организма.

  • Филогенезом – это историческое развитие.

Филогенез всего органического мира называют эволюцией.

На протяжении онтогенеза постепенно и последовательно проявляются индивидуальные свойства организмов. В основе этого лежит поэтапная реализация наследственных программ.

Индивидуальное развитие сопровождается ростом.

Рост – увеличением линейных размеров и массы всей особи и ее отдельных органов за счет увеличения размеров и количества клеток.

Способность к адаптациям

В процессе исторического развития и под действием естественного отбора организмы приобретают приспособления к условиям окружающей среды (адаптации). Организмы, не обладающие необходимыми приспособлениями, вымирают.

Энергозависимость

Биологические системы являются «открытыми» для поступления энергии.

  • Открытые системы – динамические, т.е. не находящиеся в состоянии покоя системы, устойчивые лишь при условии непрерывного доступа к ним веществ и энергии извне.

Живые организмы существуют до тех пор, пока в них поступают из окружающей среды энергия и вещества в виде пищи. В большинстве случаев организмы используют энергию Солнца: одни непосредственно – это фототрофы (зеленые растения и цианобактерии), другие опосредованно, в виде органических веществ потребляемой пищи, – это гетеротрофы (животные, грибы и бактерии).

Ритмичность

Это свойство, присущее как живой, так и неживой природе. Оно обусловлено различными космическими и планетарными причинами: вращением Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси, фазами Луны и т. д.

Ритмичность проявляется:

  • в периодических изменениях интенсивности физиологических функций

  • в формообразовательных процессах через определенные равные промежутки времени.

  • хорошо известны суточные ритмы сна и бодрствования у человека, сезонные ритмы активности и спячки у некоторых млекопитающих и многие другие.

Ритмичность направлена на согласование функций организма с периодически меняющимися условиями жизни.

Движение

Все живые организмы способны к активному движению.

  • Растения и грибы не передвигаются в пространстве. Однако большинство движений грибов и растений- результат их роста. У растений некоторые движения возникают в ответ на действия факторов внешней среды. Так, главный корень растет под действием силы земного притяжения вертикально вниз, а главный стебель под влиянием света – вверх. У листьев хорошо выражены движения на свет: листовая пластинка, особенно в условиях затенения, располагается перпендикулярно солнечным лучам.

  • Одноклеточные организмы могут передвигаться разными способами. Многие бактерии, одноклеточные водоросли и простейшие животные передвигаются с помощью жгутиков. Большинство многоклеточных животных активно передвигаются в пространстве. Разнообразные способы движения служат для поиска и потребления пищи, спасения от хищников

Важно! Нельзя только по одному признаку отнести объект к живой/неживой природе, необходимо, чтобы объект соответствовал совокупности признаков.

Итог:

Необходимо отметить, что выделение тех или иных признаков живого в определенной мере условно. Некоторые признаки также характерны и для неживой природы, в списке ниже выделены признаки, характерные только для живой природы:

1. Обмен веществ.

2. Клеточное строение.

3. Единство химического состава.

4. Самовоспроизведение (репродукция, размножение)

5. Наследственность

6. Изменчивость

7. Раздражимость

8. Дискретность и целостность

9. Саморегуляция (авторегуляция)

10. Энергозависимость

11. Развитие и рост

12. Способность к адаптациям

13. Ритмичность

14. Движение.