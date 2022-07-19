Транспорт веществ в клетку

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Хордовые
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость
Цитология
Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Клеточная теория Двумембранные органоиды Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Митоз Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Одномембранные органоиды Транспорт веществ в клетке
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Покровная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Половая система
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Двойное оплодотворение цветковых Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Строение цветка Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Размножение водорослей Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики

Транспорт веществ в клетку

Живые организмы представляют собой открытые системы, которые нуждаются в поступлении веществ и энергии извне.

Поступление веществ в клетку называется эндоцитоз («эндо» = внутрь, «цито» = клетка), а их выделение из клетки – экзоцитоз («экзо» = наружу).

Эндоцитоз – поступление веществ в клетку.

Экзоцитоз – выделение веществ из клетки.

Существует два типа проникновения веществ в клетку через мембраны: пассивный и активный транспорт.

Пассивный транспорт

  • Перенос веществ через мембрану

  • По градиенту концентрации (из области большей концентрации в область меньшей).

  • Без затрат энергии.

Простая диффузия

  • «Просачивание» молекул через билипидный слой или белковые поры.

  • Путём простой диффузии в клетку проникают гидрофобные вещества (O2, N2, бензол) и полярные маленькие молекулы (CO2, H2O, мочевина). Не проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки). Не требует затрат АТФ.

  • Не проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки).

Облегченная диффузия

  • Диффузия вещества по градиенту его концентрации, которая осуществляется с помощью специальных погружённых в мембрану транспортных белков-переносчиков. Не требует затрат АТФ.

  • Проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, белки).

Осмос

  • Процесс односторонней диффузии растворителя в сторону большей концентрации растворённого вещества из области с меньшей концентрацией растворенного вещества через полупроницаемую мембрану.

  • Перенос растворителя через мембрану обусловлен осмотическим давлением: система пытается выровнять концентрацию раствора в обеих средах, разделённых мембраной.

  • Существует явление обратного осмоса – обратной диффузии растворителя.

Активный и пассивный транспорт

Активный транспорт

  • Перенос вещества через мембрану или слой клеток

  • Против градиента концентрации (из области меньшей концентрации в область большей).

  • С затратой энергии АТФ.

К активно транспортируемым веществам относят ионы натрия, калия, кальция, железа, водорода, хлора, йода, мочевой кислоты, некоторые сахара и большинство аминокислот.

Калий-натриевый насос

Механизм активного транспорта лучше всего изучен для натрий-калиевого насоса (Na+/K+-нaсоса) – транспортного процесса, который выкачивает ионы натрия через мембрану клетки наружу и в то же время закачивает в клетку ионы калия.

  • Насос отвечает за поддержание различной концентрации ионов натрия и калия по обе стороны мембраны, а также за наличие отрицательного электрического потенциала внутри клеток.

  • Работа насоса. Когда 2 иона калия связываются с белком-переносчиком снаружи и 3 иона натрия связываются с ним внутри, активируется АТФ-азная функция белка. Это ведет к расщеплению 1 молекулы АТФ до АДФ с выделением энергии высокоэнергетической фосфатной связи. Полагают, что эта освобожденная энергия вызывает изменение молекулы белка-переносчика, в результате 3 иона натрия перемещаются наружу, а 2 иона калия – внутрь клетки.

Калий-натриевый насос

Фагоцитоз

  • От греч. «фаго» – пожирать

  • Поглощение клеткой твердых органических веществ. Выросты мембраны окружают твёрдую частицу и образуют углубление, которое отпочковывается внутрь клетки и образуется пузырёк – фагосома.

  • Фагоцитоз свойственен простейшим, кишечнополостным, лейкоцитам, а также клеткам капилляров костного мозга, селезенки, печени, надпочечников.

Пиноцитоз

  • От греч. «пино» – пью

  • Поглощения клеткой капель жидкости с растворёнными веществами. Механизм поглощения схож с механизмом фагоцитоза.

  • Пиноцитоз характерен для животных клеток.

а) фагоцитоз и б) пиноцитоз

*Прочитайте темы “Метаболизм. Основные понятия” и “Энергетический обмен в клетке” и выполните тестирование.