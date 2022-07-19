Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий Классификация грибов Физиология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Ботаника
Ткани высших растений Отдел Голосеменные Строение семени Размножение водорослей Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Двойное оплодотворение цветковых
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ
Зоология
Классы моллюсков Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Плоские черви Тип Моллюски Одноклеточные организмы Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие
Организм человека и его здоровье
Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Органы чувств Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Покровная система Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Лимфатическая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Ненаследственная изменчивость Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития

Значение грибов в природе и для человека

Грибы имеют большое значение в природе:

  • Участвуют в круговороте веществ. Они разлагают органические вещества почвы до неорганических, которые далее усваиваются растениями.

  • Участвуют в почвообразовании. Почвенные грибы, в первую очередь плесневые, играют исключительную роль в процессах почвообразования. В грибах накапливаются органические вещества, которые после разрушения грибницы превращаются в перегной.

  • Образуют микоризу. Микориза положительно влияет на жизнедеятельность растений. Кроме шляпочных, микоризу образуют многие плесневые грибы. Они вступают во взаимовыгодные отношения преимущественно с травянистыми растениями, включая большинство культурных видов.

  • Плодовые тела шляпочных грибов потребляют многие животные: млекопитающие (белки, мышевидные грызуны, барсуки, кабаны, косули), птицы, наземные моллюски и особенно насекомые.

Значение в жизни человека:

Польза:

  • Наиболее ценные съедобные грибы, широко встречающиеся в лесах Беларуси и России, – белый, рыжик, груздь настоящий, подберезовик, подосиновик, масленок, шампиньон.

  • Грибы необходимы при изготовлении хлеба, сыров, в виноделии и т. д. Дрожжи используются в хлебопечении, аспергилл применяются для производства лимонной кислоты из сахаристых веществ. Некоторые виды плесневых грибов (так называемая «благородная плесень») используются для выделки специальных сортов сыра (рокфор, камамбер).

  • Из некоторых грибов получают ценные лекарства (например, пенициллин).

  • В микробиологической промышленности являются производителями ферментов, витаминов, органических кислот.

Но грибы могут наносить и большой вред:

  • Некоторые из них вызывают болезни у растений, животных и человека.

  • Портят мебель, постройки.

  • Часто плесневые грибы поражают продукты питания и делают их непригодными для употребления.

Ядовитые грибы, такие как бледная поганка, многие мухоморы, некоторые виды грибов-зонтиков, говорушек, рядовок и др., уже попадая в пищу, могут вызывать серьезные, а иногда и смертельные отравления. Следует помнить, что белки грибов довольно быстро расщепляются с образованием ядовитых азотистых соединений, поэтому отравление может быть вызвано и неядовитыми, но несвежими грибами.

Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения.

Мучнисторосяные грибы поражают сотни видов культурных и дикорастущих растений. На поверхности пораженных органов развивается белый, позднее темнеющий мицелий. На мицелии через несколько дней после заражения развивается конидиальная стадия – конидиеносцы с цепочками конидий. В это время пораженные органы растений покрыты мучнистым налетом конидий (отсюда название заболевания – «мучнистая роса»).

Мучнистая роса

Спорыньевые грибы паразитируют на сотнях видов культурных и дикорастущих злаков и осок. К моменту созревания зерна в колосе на месте пораженной завязи пестика мицелий уплотняется и превращается в склероции, которые зимуют в почве или зернохранилище, а весной прорастают.

Склероции, попавшие после размола в муку, могут вызывать тяжелые заболевания (токсикозы) у людей, выражающиеся в виде конвульсий («злые корчи») или в гангренозной форме («антонов огонь»).

На однодольных и двудольных растениях часто паразитируют головневые ржавчинные грибы.

Головневые грибы паразитируют на злаковых культурах. При поражении головней вместо зерна получается черная пыль, представляющая собой споры гриба. Заражение некоторыми видами происходит на стадии цветения злаков, когда споры с пораженного растения попадают на рыльца пестиков здоровых растений. После прорастания сор, гифы гриба заражают зародыш семени, из-за чего зерновка кажется здоровой, но на следующий год к моменту цветения начинается спороношение гриба, цветки не образуются, и соцветие приобретает обугленный вид.

Головня

В цикле развития ржавчинных грибов образуются споры характерного красно-ржавого цвета. Эти споры покрывают листья и стебли, их внешний вид напоминает ржавчину. К зиме споры темнеют и становятся черными, после перезимовки цикл повторяется заново.

Ржавчина

Известны и многие другие заболевания растений, вызываемые грибами-паразитами: парша плодовых деревьев, плодовая гниль (монилиоз) яблони и груши, фузариоз льна, аскохитоз гороха и др.

Монилиоз черешни

Трутовые грибы

Споры трутовиков попадают на раны в коре деревьев, где прорастают в мицелий, который проникает в древесину и питается органическими веществами ее клеток. Через несколько лет после заражения на стволе образуются обычно копытообразные плодовые тела. На нижней стороне плодового тела в мелких трубочках или на складках созревают споры, которые высыпаются и, попав на поврежденные стволы деревьев, заражают их.

Трутовый гриб