Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Половая система Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Иммунная система и иммунитет
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость
Ботаника
Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Зоология
Общая характеристика класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Инфекционные заболевания человека

К инфекционным заболеваниям относят болезни, для которых определен возбудитель. Ими могут быть:

  • Бактерии

  • Вирусы

  • Простейшие

  • Черви

  • Членистоногие

Ниже приведен список возбудителей различных заболеваний, о которых достаточно часто спрашивают на экзамене:

Вирусы

Вирусными заболеваниями являются: оспа, гепатиты, грипп, герпес, ВИЧ.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), который способен привести человека к такому состоянию как СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита).

Внимание!

ВИЧ ― вирус

СПИД ― заболевание

ВИЧ-инфекция может передаваться, как естественным, так и искусственным путем.


К естественному пути передачи ВИЧ относятся:

  1. Контактный, который реализуется преимущественно при половых контактах

  2. Вертикальный ― инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во время беременности, в родах и при грудном вскармливании.

К искусственному пути передачи ВИЧ относятся:

  1. При немедицинских инвазивных процедурах, в том числе внутривенном введении наркотиков; при нанесении татуировок; при проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием.

  2. При медицинских инвазивных вмешательствах: переливании крови, ее компонентов, пересадке органов и тканей, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора, а также через медицинский инструментарий для парентеральных вмешательств, изделия медицинского назначения, контаминированные ВИЧ и не подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями нормативных документов.

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Вирус поражает иммунную систему человека, разрушая белые клетки крови ― лимфоциты. В итоге человек становится восприимчив ко многим инфекциям. В тот момент, когда больного начинают поражать инфекции, к которым невосприимчив человек с нормальным иммунитетом, речь уже идёт о СПИДе.

В настоящее время вакцины от данной инфекции не существует. Она распространяется по всему миру. Важными способами профилактики являются:

● защищенные половые контакты;

● контроль переливаемых компонентов крови;

● предупреждение передачи инфекции при проведении медицинских манипуляций (использование одноразового оборудования, стерилизация и так далее).

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Бактерии

Сибирская язва: вызывают бактерии, отличительной чертой которых является способность к длительному существованию в виде спор, которые обнаруживают в скотомогильниках. Симптомы: лихорадка, затруднение дыхания, утомляемость, боль в мышцах, тошнота, диарея.

Туберкулёз: возбудитель достаточно знаменит и носит имя своего первооткрывателя - палочка (бацилла) Коха. Симптомы: длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем, на поздних стадиях – лихорадка, ночная потливость, похудение.

Холера: вызывает холерный вибрион. Симптомы: заболевание приводит к крайне быстрому обезвоживанию человека вследствие потери воды и электролитов с рвотными массами и жидким стулом.

Дифтерия: вызывает дифтерийная палочка. Симптомы: возбудитель выделяет специальный токсин, который поражает эпителий дыхательных путей, но может действовать и на весь организм; повышение температуры, озноб, слабость, налёт на гландах, боль в горле.

Столбняк: одна из наиболее опасных раневых инфекций. Вызывает столбнячная палочка, которая обитает в ЖКТ травоядных животных. Симптомы: характеризуется повышенной рефлекторной возбудимостью, судорожными тоническими сокращениями всех или отдельных групп мышц под воздействием токсина возбудителя столбняка

Именно против бактериальных инфекций эффективен приём антибиотиков. Но некоторые бактерии научились вырабатывать устойчивость к антибактериальным препаратам, благодаря своим факторам патогенности. Это явление носит название антибиотикорезистентность.

Простейшие

Тип Жгутиковые:

  1. Трипаносома вызывает сонную болезнь (переносчик - муха це-це)

  2. Лямблия ― лямблиоз (поражение кишечника, чаще у детей).

Рисунок: а трипаносома; б лямблия

Тип Саркодовые:

  • Дизентерийная амеба вызывает дизентериеподобное заболевание, поражая толстый кишечник человека (не стоит путать с дизентерией, которую вызывает бактерия род шигелла).

Тип Споровики:

  • Малярийный плазмодий вызывает малярию (переносчик ― малярийный комар).

Черви вызывают гельминтозы

Тип Плоские черви:

  1. Бычий цепень попадает в организм человека с непрожаренным мясом, в котором находятся его финны. Паразитирует в кишечнике.

  2. Печеночный сосальщик паразитирует в основном у КРС. В организм человека червь попадает при поедании травы, растущей вдоль водоема (например, водяного кресс-салата), при поедании овощей, вымытых водой из зараженного водоема или недавно политых такой водой, при употреблении воды.

  3. Широкий лентец паразитирует во многих органах человека, в том числе в кишечнике. Попадает он в организм человека с непрожаренной рыбой, с икрой.

  4. Эхинококк образует в специфические опухолевидные образования в мозге, легких и печени человека. Заражение происходит при контакте с больной собакой.

Тип Круглые черви:

  1. Человеческая аскарида проникает в кишечник при поедании плохо вымытых овощей, паразитирует там же.

  2. Острица часто паразитирует у детей, которые часто грызут ногти (заболевание сопровождается зудом в перианальной области, ребенок, не соблюдая правил личной гигиены, грызя ногти заражается вновь).

Членистоногие

Чесотку вызывают чесоточные клещи.

  1. Таежный клещ является ПЕРЕНОСЧИКОМ энцефалита. Наибольшую активность клещ имеет в весеннее-осенний период, при этом наблюдается пик заболеваемости энцефалитом.

  2. Комар является ПЕРЕНОСЧИКОМ малярии. Личинки комаров-переносчиков малярии развиваются в воде при определенной температуре воздуха. Поэтому малярия развита во влажных районах в странах с теплым климатом. В холодных и влажных районах, также, как и в жарких и сухих, малярия встречается крайне редко.

Способы передачи заболеваний:

- Контактно-бытовой путь осуществляется при прямом контакте с больным человеком или предметами его быта (чесотка передается при рукопожатии);

- Половой путь: венерические заболевания (сифилис, гонорея, а также СПИД);

- Гемоконтактный путь (СПИД, гепатит);

- Воздушно-капельный путь подразумевает передачу инфекции через капельки слюны человека, находящиеся в воздухе в виде аэрозоля и попадающие в организм другого человека при дыхании (коклюш, туберкулез);

- Водный путь передачи ― попадание инфекционного агента с водой (холера);

- Пищевой путь ― передача через пищевые продукты (кишечные инфекции);

- Трансмиссивный путь осуществляется с участием животного-переносчика, зараженного возбудителем (малярия, энцефалит).

Не путайте возбудителей и переносчиков заболеваний.

●Таежный клещ является ПЕРЕНОСЧИКОМ энцефалита. Наибольшую активность клещ имеет в весеннее-осенний период, при этом наблюдается пик заболеваемости энцефалитом.

● Комар является ПЕРЕНОСЧИКОМ малярии. Личинки комаров-переносчиков малярии развиваются в воде при определенной температуре воздуха. Поэтому малярия развита во влажных районах в странах с теплым климатом. В холодных и влажных районах, также, как и в жарких и сухих, малярия встречается крайне редко.

Заболевания могут передаваться одновременно несколькими путями. Например, человек может заразиться дизентерией, выпив воду, содержащую возбудителя. Далее он может заразить других людей, которые не пили этой воды (контактным и пищевым путем).