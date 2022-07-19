Инфекционные заболевания человека

инфекционным заболеваниям относят болезни, для которых определен возбудитель. Ими могут быть: относят болезни, для которых определен возбудитель. Ими могут быть: Бактерии

Вирусы

Простейшие

Черви

Членистоногие

Ниже приведен список возбудителей различных заболеваний, о которых достаточно часто спрашивают на экзамене:

Вирусы

Вирусными заболеваниями являются: оспа, гепатиты, грипп, герпес, ВИЧ.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), который способен привести человека к такому состоянию как СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита).

Внимание! ВИЧ ― вирус

СПИД ― заболевание ― заболевание

ВИЧ-инфекция может передаваться, как естественным, так и искусственным путем.



Контактный, который реализуется преимущественно при половых контактах Вертикальный ― инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери: во время беременности, в родах и при грудном вскармливании.

пути передачи ВИЧ относятся:

К искусственному пути передачи ВИЧ относятся:

При немедицинских инвазивных процедурах, в том числе внутривенном введении наркотиков; при нанесении татуировок; при проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур нестерильным инструментарием. При медицинских инвазивных вмешательствах: переливании крови, ее компонентов, пересадке органов и тканей, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора, а также через медицинский инструментарий для парентеральных вмешательств, изделия медицинского назначения, контаминированные ВИЧ и не подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями нормативных документов.

Вирус поражает иммунную систему человека, разрушая белые клетки крови ― лимфоциты. В итоге человек становится восприимчив ко многим инфекциям. В тот момент, когда больного начинают поражать инфекции, к которым невосприимчив человек с нормальным иммунитетом, речь уже идёт о СПИДе.

В настоящее время вакцины от данной инфекции не существует. Она распространяется по всему миру. Важными способами профилактики являются:

● защищенные половые контакты;

● контроль переливаемых компонентов крови;

● предупреждение передачи инфекции при проведении медицинских манипуляций (использование одноразового оборудования, стерилизация и так далее).

Бактерии

Сибирская язва: вызывают бактерии, отличительной чертой которых является способность к длительному существованию в виде спор, которые обнаруживают в скотомогильниках. Симптомы: лихорадка, затруднение дыхания, утомляемость, боль в мышцах, тошнота, диарея.

Туберкулёз: возбудитель достаточно знаменит и носит имя своего первооткрывателя - палочка (бацилла) Коха. Симптомы: длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем, на поздних стадиях – лихорадка, ночная потливость, похудение.

Холера: вызывает холерный вибрион. Симптомы: заболевание приводит к крайне быстрому обезвоживанию человека вследствие потери воды и электролитов с рвотными массами и жидким стулом.

Дифтерия: вызывает дифтерийная палочка. Симптомы: возбудитель выделяет специальный токсин, который поражает эпителий дыхательных путей, но может действовать и на весь организм; повышение температуры, озноб, слабость, налёт на гландах, боль в горле.

Столбняк: одна из наиболее опасных раневых инфекций. Вызывает столбнячная палочка, которая обитает в ЖКТ травоядных животных. Симптомы: характеризуется повышенной рефлекторной возбудимостью, судорожными тоническими сокращениями всех или отдельных групп мышц под воздействием токсина возбудителя столбняка

Именно против бактериальных инфекций эффективен приём антибиотиков. Но некоторые бактерии научились вырабатывать устойчивость к антибактериальным препаратам, благодаря своим факторам патогенности. Это явление носит название антибиотикорезистентность.

Простейшие

Тип Жгутиковые:

Трипаносома вызывает сонную болезнь (переносчик - муха це-це) Лямблия ― лямблиоз (поражение кишечника, чаще у детей).

Рисунок: а — трипаносома; б — лямблия

Тип Саркодовые:

Дизентерийная амеба вызывает дизентериеподобное заболевание, поражая толстый кишечник человека (не стоит путать с дизентерией, которую вызывает бактерия род шигелла).

Тип Споровики:

Малярийный плазмодий вызывает малярию (переносчик ― малярийный комар).

Черви вызывают гельминтозы

Тип Плоские черви:

Бычий цепень попадает в организм человека с непрожаренным мясом, в котором находятся его финны. Паразитирует в кишечнике. Печеночный сосальщик паразитирует в основном у КРС. В организм человека червь попадает при поедании травы, растущей вдоль водоема (например, водяного кресс-салата), при поедании овощей, вымытых водой из зараженного водоема или недавно политых такой водой, при употреблении воды. Широкий лентец паразитирует во многих органах человека, в том числе в кишечнике. Попадает он в организм человека с непрожаренной рыбой, с икрой. Эхинококк образует в специфические опухолевидные образования в мозге, легких и печени человека. Заражение происходит при контакте с больной собакой.

Тип Круглые черви:

Человеческая аскарида проникает в кишечник при поедании плохо вымытых овощей, паразитирует там же. Острица часто паразитирует у детей, которые часто грызут ногти (заболевание сопровождается зудом в перианальной области, ребенок, не соблюдая правил личной гигиены, грызя ногти заражается вновь).

Членистоногие

Чесотку вызывают чесоточные клещи.

Таежный клещ является ПЕРЕНОСЧИКОМ энцефалита. Наибольшую активность клещ имеет в весеннее-осенний период, при этом наблюдается пик заболеваемости энцефалитом. Комар является ПЕРЕНОСЧИКОМ малярии. Личинки комаров-переносчиков малярии развиваются в воде при определенной температуре воздуха. Поэтому малярия развита во влажных районах в странах с теплым климатом. В холодных и влажных районах, также, как и в жарких и сухих, малярия встречается крайне редко.

Способы передачи заболеваний: - Контактно-бытовой путь осуществляется при прямом контакте с больным человеком или предметами его быта (чесотка передается при рукопожатии); - Половой путь: венерические заболевания (сифилис, гонорея, а также СПИД); - Гемоконтактный путь (СПИД, гепатит); - Воздушно-капельный путь подразумевает передачу инфекции через капельки слюны человека, находящиеся в воздухе в виде аэрозоля и попадающие в организм другого человека при дыхании (коклюш, туберкулез); - Водный путь передачи ― попадание инфекционного агента с водой (холера); - Пищевой путь ― передача через пищевые продукты (кишечные инфекции); - Трансмиссивный путь осуществляется с участием животного-переносчика, зараженного возбудителем (малярия, энцефалит).

Не путайте возбудителей и переносчиков заболеваний. ●Таежный клещ является ПЕРЕНОСЧИКОМ энцефалита. Наибольшую активность клещ имеет в весеннее-осенний период, при этом наблюдается пик заболеваемости энцефалитом. ● Комар является ПЕРЕНОСЧИКОМ малярии. Личинки комаров-переносчиков малярии развиваются в воде при определенной температуре воздуха. Поэтому малярия развита во влажных районах в странах с теплым климатом. В холодных и влажных районах, также, как и в жарких и сухих, малярия встречается крайне редко.

Заболевания могут передаваться одновременно несколькими путями. Например, человек может заразиться дизентерией, выпив воду, содержащую возбудителя. Далее он может заразить других людей, которые не пили этой воды (контактным и пищевым путем).