Бактерии – доядерные организмы

Бактерии объединены в царство микроскопических организмов. Их можно увидеть только при увеличении микроскопа в 500-1000 раз. Бактерии распространены повсюду: в воздухе, в воде, в почве, в мёртвых телах и в живых организмах. Они были обнаружены даже на дне океана на глубине нескольких километров, в термальных источниках, температура воды которых достигает 90 градусов, в нефтеносных пластах, то есть они способны существовать в таких условиях, где другие живые организмы не встречаются вообще.

Строение бактерий

Большинство бактерий – одноклеточные структуры. Исключением являются нитчатые цианобактерии (сине-зеленые водоросли), которых иногда относят к растениям из-за способности к фотосинтезу. Форма клеток бактерий может быть:

Округлая (кокки)

Извитая (спириллы, вибрионы, спирохеты)

Палочковидная (бациллы, псевдомонады)

Иногда ― звездчатые, кубические

С-образные и др.

обязательных клеточных элемента: В строении бактерий выделяют триклеточных элемента: цитоплазматическую мембрану нуклеоид (кольцевая молекула ДНК) рибосомы

Почти все бактерии имеют внешнюю оболочку – клеточную стенку , благодаря которой форма бактерий постоянна. Эта клеточная оболочка выполняет основные механические и физиологические функции. Ее главный структурный элемент – биополимер муреин.

Главная функция внешней оболочки – транспортная. Многие бактерии имеют на своей поверхности ворсинки либо жгутики, обеспечивающие передвижение организма.

Некоторые бактерии покрыты снаружи слизистыми капсулами, состоящими из углеводов или белков

От клеточной стенки цитоплазму бактерий отделяет цитоплазматическая мембрана. Ее основная функция – регуляция транспорта веществ в клетку и из клетки.

У фототрофных, нитрифицирующих бактерий имеется обширная сеть цитоплазматических мембран, представленная сливающимися пузырьками, как граны хлоропластов у эукариот.

Также в клетках бактерий могут быть плазмиды.

Плазмиды – мелкие кольцевые молекулы ДНК, присутствующие в клетках бактерий.

Они содержат дополнительную генетическую информацию, способны автономно, независимо от ДНК бактерий воспроизводиться.

У тех бактерий, которые живут в водной среде, есть газовые вакуоли (аэросомы), функция которых заключается в регуляции плотности.

Также в цитоплазме имеются включения запасных питательных веществ: полифосфатов, полисахаридов, соединений серы и т. д.

Как живут бактерии?

Бактерии большей частью питаются органическими веществами; среди них встречаются сапрофиты и паразиты. Бактерии растут и размножаются очень быстро. Поэтому они быстро распространяются.

Такие важные для жизнедеятельности организма процессы, как дыхание, хемосинтез, фиксация азота и др., происходят в мембране. Часто формируются выпячивания цитоплазматической мембраны – мезосомы. В мембране осуществляется биосинтез клеточной стенки, а также спорообразование.

Размножение бактерий

Бактерии размножаются с помощью равновеликого бинарного деления, представляющего собой ряд последовательных простых делений каждой клетки за короткий отрезок времени на две идентичные клетки.

Также у бактерий известен процесс, напоминающий половое размножение. Половые клетки не образуются, как у растений или животных, но происходит обмен генетическим материалом (генетическая рекомбинация). Это играет большую роль в жизни микроорганизмов, так как полезные признаки могут передаваться от бактерии к бактерии.

Способы питания бактерий

Гетеротрофные бактерии:

Бактерии-сапрофиты (сапротрофы) – извлекают питательные вещества из мёртвых и разлагающихся тел.

Бактерии-паразиты – живут внутри другого организма или на нём, укрываются и питаются его тканями. Среди бактерий-паразитов много болезнетворных, вызывающих различные заболевания у растений, животных и человека.

Бактерии-симбионты – живут совместно с другими организмами и часто приносят им ощутимую пользу. Например, особые бактерии, живущие в утолщениях корней (в клубеньках) бобовых растений, из атмосферного воздуха усваивают азот, служащий растению удобрением. Некоторые бактерии, живущие внутри кишечника животных, в том числе и человека, потребляя и перерабатывая их пищу, поставляют им витамины группы B и K.

Автотрофные бактерии:

Фотобактерии – используют солнечный свет для синтеза органических веществ из неорганических. Этот процесс называется фотосинтез. К фотобактериям относятся цианобактерии.

Хемобактерии – получают энергию от окисления неорганических соединений, например, железобактерии, серобактерии, нитрифицирующие бактерии.

Пережидание неблагоприятных условий

Бактерии нуждаются в пище, влаге, в определённой температуре для поддержания своей жизнедеятельности. При наступлении неблагоприятных для их жизни условий, например при недостатке пищи, влаги или при резком понижении или повышении температуры, протоплазма бактерии сжимается в шарик и покрывается новой прочной оболочкой. Такое состояние бактерий называется cпopoй.

Споры бактерий – тельца, образующиеся внутри некоторых бактерий в определенные стадии их существования или при ухудшении условий окружающей среды. Споры бактерий устойчивы к различным физическим и химическим воздействиям и сохраняются в течение многих лет, не утрачивая свойства прорастать в вегетативную форму, что имеет значение в эпидемиологии ряда заболеваний.