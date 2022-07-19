Общая характеристика класса Млекопитающие

Высший класс животных

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные. Заняли все среды жизни, кроме, организменной.

Место обитания и образ жизни: наземно-воздушная, почвенная и водная среды по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): тело состоит из головы, туловища, хвоста, передних и задних конечностей

Покров

Волосяной покров – появился впервые (новая структура). Кожа толстая, с большим количеством потовых, сальных и других желез, покрыта шерстью. Есть роговые образования – ногти, когти, копыта.

Особенности покрова

Система опоры (скелет)

В позвоночнике:

шейный отдел (7 позвонков!), грудной с ребрами и грудиной образуют грудную клетку, поясничный, крестцовый, хвостовой.

Плечевой и тазовый пояс присоединяют свободные конечности:

передняя – плечо, предплечье, кисть;

задняя – бедро, голень, стопа.

Конечности имеют 5 пальцев.

Строение скелета

Мышечная система

Особенность:

Диафрагма – куполообразная мышца, ограничивающая грудную и брюшную полость.

Передвижение: по суше: ходьба, бег. По воде: плавание. В воздухе: машущий, парящий полет. В почве: копание.

Пищеварительная система:

В ротовой полости – зубы дифференцированы (резцы, клыки, коренные)!

3 пары слюнных желез, глотка → пищевод → желудок (у жвачных – рубец, сетка, книжка, сычуг) → тонкий кишечник, слепая кишка → толстый кишечник

Длина кишечника растительноядных в 12-30 раз больше длины тела, у хищных – в 2-6 раз.

Пищеварительная система

Внимание! Нужно знать пищеварительную систему травоядных.

Травоядные, как и человек, не способны собственными ферментами переварить целлюлозу – вещество, которое в большом количестве содержится в растениях. Вместо нее это делают бактерии-симбионты, живущие в ее пищеварительном тракте.

У коровы очень большой желудок (до 300 литров), состоящий из нескольких отделов.

Рубец – первая камера желудка, имеющая самый большой объём. Рубец заселён микроорганизмами, обеспечивающими первичную переработку пищи. Здесь происходит до 70% всего пищеварительного процесса. Расщепление сухого вещества происходит за счёт механического перемешивания и измельчения корма, ферментации секретами микроорганизмов и брожения. Из рубца пища попадает в сетку или отрыгивается в ротовую полость для дальнейшего пережёвывания. В сетке пища размокает, за счёт работы мускулатуры происходит разделение измельчённой массы на крупные фракции, поступающие в книжку, и грубые, отправляющиеся в рубец. Своё название сетка получила за счёт ячеистой структуры, способной задерживать крупные фракции пищи. Книжка – часть желудка продолжает обработку уже измельчённых грубых волокон клетчатки, где происходит окончательное их перетирание и превращение в кашицу, поступающую в сычуг. Сычуг является истинным желудком, его железы непрерывно образуют желудочный сок, состоящий из соляной кислоты, пепсина, трипсина и ряда других ферментов. Под их воздействием происходит окончательное расщепление пищи.

Кровеносная система: замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную). Кровь не смешивается. Развита левая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Кровеносная система

Дыхательная система:

Легкие АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ! => гигантская площадь газообмена. Реберный (легочный) тип дыхания.

Строение альвеол

Нервная система:

Наибольшей величины и сложности достигает передний мозг, в котором большая часть мозгового вещества сосредоточена в коре полушарий (знать для экзамена!).

Средний мозг → Хорошо развитый мозжечок → Промежуточный → Продолговатый мозг.

Мозг млекопитающих

Органы чувств:

Глаза имеют двойную аккомодацию (изменение преломляющих структур глаза), различают цвета, но хуже, чем птицы.

Орган слуха – внутреннее, среднее и наружное ухо (слуховой проход до барабанной перепонки)

Хорошо развито обоняние. Органы осязания – вибриссы. Звуковая эхолокация развита у рукокрылых (летучих мышей), мышевидных грызунов, землероек, китообразных.

Выделительная система: Парные бобовидные тазовые почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

Половая система: раздельнополые, оплодотворение внутреннее. Есть половой диморфизм.

У большинства зародыш развивается в матке, прикрепляясь через плаценту.

Зародыш в матке

Развитие:

Яйцо содержит небольшое количество питательных веществ, так как зигота прикрепляется к матке. Проявляют заботу о потомстве.

Значение:

Звено в цепи питания, распространяют семена растений, используются в сельском, лесном хозяйстве.