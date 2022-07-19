Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Зоология
Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Общая характеристика животных Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Одноклеточные организмы
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Иммунная система и иммунитет Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Покровная система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Железы пищеварительной системы Дыхательная система
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Отдел Мхи Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Отдел Голосеменные
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Микробиология, микология
Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы

Общая характеристика класса Млекопитающие

Высший класс животных

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные. Заняли все среды жизни, кроме, организменной.

Картинки по запросу разнообразие млекопитающих

Место обитания и образ жизни: наземно-воздушная, почвенная и водная среды по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): тело состоит из головы, туловища, хвоста, передних и задних конечностей

Покров

Волосяной покров появился впервые (новая структура). Кожа толстая, с большим количеством потовых, сальных и других желез, покрыта шерстью. Есть роговые образования – ногти, когти, копыта.

Особенности покрова

Система опоры (скелет)

В позвоночнике:

шейный отдел (7 позвонков!), грудной с ребрами и грудиной образуют грудную клетку, поясничный, крестцовый, хвостовой.

Плечевой и тазовый пояс присоединяют свободные конечности:

  • передняя – плечо, предплечье, кисть;

  • задняя – бедро, голень, стопа.

Конечности имеют 5 пальцев.

Строение скелета

Мышечная система

Особенность:

Диафрагма – куполообразная мышца, ограничивающая грудную и брюшную полость.

Передвижение: по суше: ходьба, бег. По воде: плавание. В воздухе: машущий, парящий полет. В почве: копание.

Пищеварительная система:

В ротовой полости – зубы дифференцированы (резцы, клыки, коренные)!

3 пары слюнных желез, глотка → пищевод → желудок (у жвачных – рубец, сетка, книжка, сычуг) → тонкий кишечник, слепая кишка → толстый кишечник

Длина кишечника растительноядных в 12-30 раз больше длины тела, у хищных – в 2-6 раз.

Пищеварительная система

Внимание! Нужно знать пищеварительную систему травоядных.

Травоядные, как и человек, не способны собственными ферментами переварить целлюлозу – вещество, которое в большом количестве содержится в растениях. Вместо нее это делают бактерии-симбионты, живущие в ее пищеварительном тракте.

У коровы очень большой желудок (до 300 литров), состоящий из нескольких отделов.

  1. Рубец – первая камера желудка, имеющая самый большой объём. Рубец заселён микроорганизмами, обеспечивающими первичную переработку пищи. Здесь происходит до 70% всего пищеварительного процесса. Расщепление сухого вещества происходит за счёт механического перемешивания и измельчения корма, ферментации секретами микроорганизмов и брожения.

  2. Из рубца пища попадает в сетку или отрыгивается в ротовую полость для дальнейшего пережёвывания. В сетке пища размокает, за счёт работы мускулатуры происходит разделение измельчённой массы на крупные фракции, поступающие в книжку, и грубые, отправляющиеся в рубец. Своё название сетка получила за счёт ячеистой структуры, способной задерживать крупные фракции пищи.

  3. Книжка – часть желудка продолжает обработку уже измельчённых грубых волокон клетчатки, где происходит окончательное их перетирание и превращение в кашицу, поступающую в сычуг.

  4. Сычуг является истинным желудком, его железы непрерывно образуют желудочный сок, состоящий из соляной кислоты, пепсина, трипсина и ряда других ферментов. Под их воздействием происходит окончательное расщепление пищи.

Кровеносная система: замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную). Кровь не смешивается. Развита левая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Кровеносная система

Дыхательная система:

Легкие АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ! => гигантская площадь газообмена. Реберный (легочный) тип дыхания.

Строение альвеол

Нервная система:

Наибольшей величины и сложности достигает передний мозг, в котором большая часть мозгового вещества сосредоточена в коре полушарий (знать для экзамена!).

Средний мозг → Хорошо развитый мозжечок → Промежуточный → Продолговатый мозг.

Мозг млекопитающих

Органы чувств:

  • Глаза имеют двойную аккомодацию (изменение преломляющих структур глаза), различают цвета, но хуже, чем птицы.

  • Орган слуха – внутреннее, среднее и наружное ухо (слуховой проход до барабанной перепонки)

  • Хорошо развито обоняние. Органы осязания – вибриссы. Звуковая эхолокация развита у рукокрылых (летучих мышей), мышевидных грызунов, землероек, китообразных.

Выделительная система: Парные бобовидные тазовые почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

Половая система: раздельнополые, оплодотворение внутреннее. Есть половой диморфизм.

У большинства зародыш развивается в матке, прикрепляясь через плаценту.

Зародыш в матке

Развитие:

Яйцо содержит небольшое количество питательных веществ, так как зигота прикрепляется к матке. Проявляют заботу о потомстве.

Значение:

Звено в цепи питания, распространяют семена растений, используются в сельском, лесном хозяйстве.