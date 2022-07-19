Общая характеристика класса Млекопитающие

Высший класс животных
Количество видов: около 5 500 видов
Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные. Заняли все среды жизни, кроме, организменной.
Место обитания и образ жизни: наземно-воздушная, почвенная и водная среды по всему земному шару.
Тело (сегментация и другие особенности): тело состоит из головы, туловища, хвоста, передних и задних конечностей
Покров
Особенности покрова
Система опоры (скелет)
В позвоночнике:
шейный отдел (7 позвонков!), грудной с ребрами и грудиной образуют грудную клетку, поясничный, крестцовый, хвостовой.
Плечевой и тазовый пояс присоединяют свободные конечности:
передняя – плечо, предплечье, кисть;
задняя – бедро, голень, стопа.
Конечности имеют 5 пальцев.
Строение скелета
Мышечная система
Особенность:
Передвижение: по суше: ходьба, бег. По воде: плавание. В воздухе: машущий, парящий полет. В почве: копание.
Пищеварительная система:
3 пары слюнных желез, глотка → пищевод → желудок (у жвачных – рубец, сетка, книжка, сычуг) → тонкий кишечник, слепая кишка → толстый кишечник
Длина кишечника растительноядных в 12-30 раз больше длины тела, у хищных – в 2-6 раз.
Пищеварительная система
Травоядные, как и человек, не способны собственными ферментами переварить целлюлозу – вещество, которое в большом количестве содержится в растениях. Вместо нее это делают бактерии-симбионты, живущие в ее пищеварительном тракте.
У коровы очень большой желудок (до 300 литров), состоящий из нескольких отделов.
Рубец – первая камера желудка, имеющая самый большой объём. Рубец заселён микроорганизмами, обеспечивающими первичную переработку пищи. Здесь происходит до 70% всего пищеварительного процесса. Расщепление сухого вещества происходит за счёт механического перемешивания и измельчения корма, ферментации секретами микроорганизмов и брожения.
Из рубца пища попадает в сетку или отрыгивается в ротовую полость для дальнейшего пережёвывания. В сетке пища размокает, за счёт работы мускулатуры происходит разделение измельчённой массы на крупные фракции, поступающие в книжку, и грубые, отправляющиеся в рубец. Своё название сетка получила за счёт ячеистой структуры, способной задерживать крупные фракции пищи.
Книжка – часть желудка продолжает обработку уже измельчённых грубых волокон клетчатки, где происходит окончательное их перетирание и превращение в кашицу, поступающую в сычуг.
Сычуг является истинным желудком, его железы непрерывно образуют желудочный сок, состоящий из соляной кислоты, пепсина, трипсина и ряда других ферментов. Под их воздействием происходит окончательное расщепление пищи.
Кровеносная система: замкнутая.
Кровеносная система
Дыхательная система:
Строение альвеол
Нервная система:
Средний мозг → Хорошо развитый мозжечок → Промежуточный → Продолговатый мозг.
Мозг млекопитающих
Органы чувств:
Глаза имеют двойную аккомодацию (изменение преломляющих структур глаза), различают цвета, но хуже, чем птицы.
Орган слуха – внутреннее, среднее и наружное ухо (слуховой проход до барабанной перепонки)
Хорошо развито обоняние. Органы осязания – вибриссы. Звуковая эхолокация развита у рукокрылых (летучих мышей), мышевидных грызунов, землероек, китообразных.
Выделительная система: Парные бобовидные тазовые почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.
Половая система: раздельнополые, оплодотворение внутреннее. Есть половой диморфизм.
Зародыш в матке
Развитие:
Значение:
Звено в цепи питания, распространяют семена растений, используются в сельском, лесном хозяйстве.