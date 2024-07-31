Учебник по физике
Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
Содержание учебника
11 класс
Квантовая физика
Механика
Молекулярная физика
10 класс
Квантовая и ядерная физика
Механика
Молекулярная физика
Электродинамика
Вещество в электрическом поле. Металлы и диэлектрикиГеометрическая оптика. ЛинзыКонденсаторМагнитное полеПоследовательное и параллельное соединение проводниковПотенциальная энергия заряженного тела. Разность потенциаловРабота и мощность постоянного токаЭлектрический токЭлектрическое поле и принцип суперпозиции полейЭлектромагнитная индукцияЭлектростатика
9 класс
Механика
Молекулярная физика
8 класс
Молекулярная физика
Электродинамика
7 класс
Механика
ГидростатикаДавление. БарометрыЗаконы НьютонаИмпульсКонсервативные силы. Сила тяжести и сила упругостиКПДМасса. Плотность. ОбъемМатематика в физике. Физические величиныПростые механизмыРабота в физике. МощностьРавномерное и равноускоренное движениеСила АрхимедаСила реакции опоры. Вес тела. Сила тренияСтатикаЭнергия. Виды энергийЯвление инерции