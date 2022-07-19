Покрытосеменные, или Цветковые

Предками покрытосеменных скорее всего были голосеменные. У цветковых хорошо развита способность приспосабливаться к различным условиям обитания, поэтому они смогли занять господствующее положение в растительном мире.
Необходимо понимать, какие именно признаки и свойства Цветковых растений позволяют им так широко распространиться по Земному шару.
В отличие от голосеменных, цветковые растения могут опыляться не только ветром, но и насекомыми. Эволюция цветков шла параллельно с эволюцией насекомых, что позволило им адаптироваться друг под друга. Яркая окраска, душистый аромат, съедобные пыльца и нектар – все это привлекает насекомых-опылителей, которые на своем теле переносят пыльцу от цветка к цветку.
Сравнительная характеристика ветро- и насекомоопыляемых растений.
Проводящая ткань у покрытосеменных достигла максимального развития: появились настоящие сосуды, которые обеспечивают быстрый и эффективный восходящий и нисходящий транспорт веществ в растении.
Двойное оплодотворение ведет к формированию не только зиготы, но и более богатого ценными питательными веществами эндосперма семени.
Это позволяет им заселять обширные территории с различными условиями окружающей среды.
Цветковые растения – единственная группа, способная создавать фитоценозы – ярусные сообщества. Ярусность позволяет растениям с различными потребностями сосуществовать на одной территории. Светолюбивые растения обычно занимают более высокое положение, теневыносливые растут в нижних ярусах.