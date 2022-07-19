Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Общие сведения о животном мире Разнообразие класса Пресмыкающиеся Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Головоногие моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Земноводные, или Амфибии Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика червей Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные животные, или Простейшие Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Млекопитающие, или Звери Брюхоногие и двустворчатые моллюски Классы членистоногих Надкласс Рыбы
Микробиология, микология
Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы
Ботаника
Строение и многообразие плодов Голосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Моховидные Размножение покрытосеменных растений Строение семян Плауновидные. Хвощевидные Побег и почки. Строение стебля Общая характеристика водорослей Строение и видоизменения листа Классы Однодольные и Двудольные Покрытосеменные, или Цветковые Строение цветка. Соцветия Папоротниковидные Разнообразие голосеменных растений Значение водорослей в природе и жизни человека Многообразие водорослей Видоизменения побегов Разнообразие отдела Покрытосеменные
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов

Покрытосеменные, или Цветковые

Цветковые – самая распространенная группа растений на Земле. Этот отдел включает в себя 500 семейств, в которые входят около 250 тысяч видов. Наибольшее количество покрытосеменных растений обитает во влажных тропиках, однако их можно встретить практически во всех климатических зонах.

Предками покрытосеменных скорее всего были голосеменные. У цветковых хорошо развита способность приспосабливаться к различным условиям обитания, поэтому они смогли занять господствующее положение в растительном мире.

Необходимо понимать, какие именно признаки и свойства Цветковых растений позволяют им так широко распространиться по Земному шару.

Цветок – видоизмененный побег – отлично приспособлен для семенного размножения. Появление цветка стало решающим фактором в эволюции растений.

В отличие от голосеменных, цветковые растения могут опыляться не только ветром, но и насекомыми. Эволюция цветков шла параллельно с эволюцией насекомых, что позволило им адаптироваться друг под друга. Яркая окраска, душистый аромат, съедобные пыльца и нектар – все это привлекает насекомых-опылителей, которые на своем теле переносят пыльцу от цветка к цветку.

Опыление насекомыми требует меньшего количества пыльцы и более эффективно. Вид опыления влияет не только на форму и размер цветка, но и на особенности жизнедеятельности.

Сравнительная характеристика ветро- и насекомоопыляемых растений.

Еще одно отличие от голосеменных – закрытое положение семязачатков. Они располагаются не голо на семенных чешуях, а прикрыты (защищены) завязью пестика.

Проводящая ткань у покрытосеменных достигла максимального развития: появились настоящие сосуды, которые обеспечивают быстрый и эффективный восходящий и нисходящий транспорт веществ в растении.

Гаметофит покрытосеменных еще больше редуцирован (уменьшен, упрощен): он представляет собой всего несколько клеток. Развитие таких гаметофитов идет значительно быстрее и является прогрессивной чертой покрытосеменных.

Двойное оплодотворение ведет к формированию не только зиготы, но и более богатого ценными питательными веществами эндосперма семени.

Спорофит у покрытосеменных представлен самыми разнообразными формами: лианами, деревьями, кустарниками, одно- и многолетними травами.

Это позволяет им заселять обширные территории с различными условиями окружающей среды.

Цветковые растения – единственная группа, способная создавать фитоценозы – ярусные сообщества. Ярусность позволяет растениям с различными потребностями сосуществовать на одной территории. Светолюбивые растения обычно занимают более высокое положение, теневыносливые растут в нижних ярусах.