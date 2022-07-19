Многообразие зверей. Домашние млекопитающие

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, или Первозвери, Сумчатые, Плацентарные

Основные признаки подклассов Млекопитающих:

Подкласс Яйцекладущие (Первозвери) около 5 видов. около 5 видов. Представители: утконос и ехидна.

Деторождение: откладывают яйца через клоаку.

Кормление детенышей: выкармливают молоком, которое выделяется из расширенных пор на животе матери. Густое молоко стекает на шерсть, а детеныши его слизывают.

Развитие зародыша: вне организма матери.

Млечные железы: открываются протоками на млечном поле, сосков нет.

Зубная система: зубов нет.

Температура тела: непостоянная от 24 до 34 0С.

Ехидна

Подкласс Сумчатые около 250 видов. около 250 видов. Представители: Кенгуру, коала, опоссум, тасманский волк (вымерший вид).

Деторождение: рождают слаборазвитых детенышей и донашивают в сумке.

Детеныш кенгуру в сумке матери

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке, но плацента не образуется. Детеныши рождаются недоразвитыми и развиваются в сумке.

Млечные железы: открываются протоками на сосках, расположенных в сумке.

Зубная система: зубы соответствуют молочным зубам плацентарных и не сменяются.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня обмена веществ организма.

Подкласс Плацентарные около 5000 видов. около 5000 видов. Представители: Ежи, белки, волки, медведи, человек и другие.

Деторождение: рождают детенышей, способных сосать молоко.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке с плацентой.

Млечные железы: открываются на сосках, расположенных на брюшной стороне тела.

Зубная система: молочные и постоянные в отдельных челюстных лунках.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня обмена веществ организма.

Характеристика основных отрядов плацентарных млекопитающих

Отряд Насекомоядные. Мордочка вытянута в хоботок.

Представители: Ежи, кроты, землеройки, выхухоли.

Землеройка

Отряд Рукокрылые. Передние конечности превратились в крылья, на грудине имеется киль. Зрение развито слабо (ориентируются путем эхолокации, то есть издают звуки и по их отражению от поверхностей понимают, что происходит вокруг).

Представители: Ушан, рыжая и малая вечерницы, подковонос, крылан

Крылан

Отряд Грызуны. Сильно развиты резцы (по два в верхней и нижней челюстях), клыков нет. Резцы не имеют корней, постоянно растут и самозатачиваются. Кишечник с сильно развитой слепой кишкой.

Представители: Белки, крысы, мыши, полевки, суслики.

Золотистый суслик

Отряд Зайцеобразные. Позади верхних резцов имеется пара мелких резцов, это их отличие от грызунов. Зубы зайцеобразных также постоянно растут. Питаются зайцы и кролики малокалорийной пищей, которая обычно не привлекает грызунов, — главным образом корой, молодыми ветками, листьями, а также травой.

Представители: Заяц-беляк, заяц-толай, кролики, пищухи.

Пищуха

Отряд Хищные. Сильно развиты клыки; среди коренных зубов заметно выделяются хищные зубы. Ключицы отсутствуют. Кишечник короткий.

Представители: Волки, шакалы, песцы, лисицы, медведи, гиены, рыси, львы, хорьки, куницы.

Песец

Отряд Ластоногие. Обе пары конечностей преобразованы в ласты. Носовые отверстия открываются только при вдохе и выдохе. Ушные отверстия при нырянии замыкаются.

Представители: Морж, тюлени.

Ушастый тюлень

Отряд Китообразные. Передние конечности преобразованы в ласты. Задние – редуцированы. Зубы у зубатых китов крупные одновершинные. У усатых китов зубы отсутствуют. Имеется цедильный аппарат, образованный китовым усом.

Представители: Синий и серый киты, кашалоты, дельфины – афалина, белобочка и др.

Косатка

Отряд Парнокопытные. На ногах парное число пальцев (четыре или два), покрытых копытами. Большинство – жвачные, имеют сложный желудок.

Представители: Кабан, лось, северный олень, бегемоты.

Бегемот

Отряд Непарнокопытные. У большинства на ногах по 1 или (реже) по 3 пальца, одетых копытами. В трехпалой конечности наиболее развит третий палец.

Представители: Лошади, зебры, ослы, носороги.

Носорог

Отряд Хоботные. Нос и верхняя губа преобразованы в хобот. Имеются бивни – разросшиеся видоизмененные резцы верхней челюсти. Клыки отсутствуют. Коренные зубы (по два в верхней и нижней челюстях) по мере изнашивания сменяются новыми.

Представители: Индийский и африканский слоны.

Индийский слон

Отряд Приматы. Конечности пятипалые, передние (руки) хватательного типа, на пальцах у большинства – ногти. Большой палец может противостоять остальным. Глаза направлены вперед. Полушария переднего мозга имеют большое число извилин. Две млечные железы расположены на груди.

Представители: Мартышки, павианы, макаки, горилла, шимпанзе, орангутанг.

Мартышка

Домашние животные

Приручение и одомашнивание животных началось много тысячелетий назад. Людям для выживания не хватало охоты, поэтому животных стали выращивать около своих домов, постепенно приучая их и отбирая самых лучших для потомства. Постепенно формировались определенные породы животных. Каждая порода имела свои преимущества к какой-то работе или давала определенные блага.

Животноводство – это широкая отрасль сельского хозяйства, которая путем выращивания и разведения животных обеспечивает человека ценными пищевыми продуктами (мясо, молоко, мед, яйца) и сырьем (шерстью и кожей). Животноводство включает в себя рыбоводство, пчеловодство, скотоводство, свиноводство, коневодство, а также разведение других одомашненных животных: коз, овец, кроликов, нутрий.

Специальная наука зоотехния занимается правильным содержанием и полноценным кормлением животных на животноводческих фермах, а за их здоровье отвечает ветеринарная служба.

Каждый тип животных разводят и выращивают для определенной цели и по параметрам этой цели оценивают и отбирают животных.

Крупный рогатый скот разводят для получения мяса и молока. Существуют мясные породы, мясо-молочные и молочные. Породы отличаются друг от друга по массе тела, размерам, физиологическим способностям и продуктивности. От представителей молочной породы получают 5000-6000 литров молока в год, такой породой в России является ярославская. У коров мясной направленности высока скороспелость и масса тела. Одной из лучших мясных пород в мире является гетерфордская.

Свиноводство также очень важная отрасль животноводства. Свиньи гораздо быстрее становятся взрослыми, чем коровы, к 6-7 месяцам они уже достигают веса в 100-120 кг. Свиньи приносят по 10-15 поросят за раз, то есть обладают более высокой плодовитостью, чем коровы. В России популярна белая крупная порода свиней.

Не будем забывать и о мелком рогатом скоте, овцах и козах, которых разводят для получения мяса и молока, а также о лошадях. Хотя сейчас в поле используют трактор, лошадей не перестали выращивать. Этих непарнокопытных используют в работе полиции (конное подразделение) и в спорте.