Многообразие зверей. Домашние млекопитающие

Количество видов: около 5 500 видов
Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, или Первозвери, Сумчатые, Плацентарные
Основные признаки подклассов Млекопитающих:
Представители: утконос и ехидна.
Кормление детенышей: выкармливают молоком, которое выделяется из расширенных пор на животе матери. Густое молоко стекает на шерсть, а детеныши его слизывают.
Развитие зародыша: вне организма матери.
Млечные железы: открываются протоками на млечном поле, сосков нет.
Зубная система: зубов нет.
Ехидна
Представители: Кенгуру, коала, опоссум, тасманский волк (вымерший вид).
Детеныш кенгуру в сумке матери
Кормление детенышей: выкармливают молоком.
Развитие зародыша: в матке, но плацента не образуется. Детеныши рождаются недоразвитыми и развиваются в сумке.
Млечные железы: открываются протоками на сосках, расположенных в сумке.
Зубная система: зубы соответствуют молочным зубам плацентарных и не сменяются.
Представители: Ежи, белки, волки, медведи, человек и другие.
Кормление детенышей: выкармливают молоком.
Развитие зародыша: в матке с плацентой.
Млечные железы: открываются на сосках, расположенных на брюшной стороне тела.
Зубная система: молочные и постоянные в отдельных челюстных лунках.
Характеристика основных отрядов плацентарных млекопитающих
Отряд Насекомоядные. Мордочка вытянута в хоботок.
Представители: Ежи, кроты, землеройки, выхухоли.
Землеройка
Отряд Рукокрылые. Передние конечности превратились в крылья, на грудине имеется киль. Зрение развито слабо (ориентируются путем эхолокации, то есть издают звуки и по их отражению от поверхностей понимают, что происходит вокруг).
Представители: Ушан, рыжая и малая вечерницы, подковонос, крылан
Крылан
Отряд Грызуны. Сильно развиты резцы (по два в верхней и нижней челюстях), клыков нет. Резцы не имеют корней, постоянно растут и самозатачиваются. Кишечник с сильно развитой слепой кишкой.
Представители: Белки, крысы, мыши, полевки, суслики.
Золотистый суслик
Отряд Зайцеобразные. Позади верхних резцов имеется пара мелких резцов, это их отличие от грызунов. Зубы зайцеобразных также постоянно растут. Питаются зайцы и кролики малокалорийной пищей, которая обычно не привлекает грызунов, — главным образом корой, молодыми ветками, листьями, а также травой.
Представители: Заяц-беляк, заяц-толай, кролики, пищухи.
Пищуха
Отряд Хищные. Сильно развиты клыки; среди коренных зубов заметно выделяются хищные зубы. Ключицы отсутствуют. Кишечник короткий.
Представители: Волки, шакалы, песцы, лисицы, медведи, гиены, рыси, львы, хорьки, куницы.
Песец
Отряд Ластоногие. Обе пары конечностей преобразованы в ласты. Носовые отверстия открываются только при вдохе и выдохе. Ушные отверстия при нырянии замыкаются.
Представители: Морж, тюлени.
Ушастый тюлень
Отряд Китообразные. Передние конечности преобразованы в ласты. Задние – редуцированы. Зубы у зубатых китов крупные одновершинные. У усатых китов зубы отсутствуют. Имеется цедильный аппарат, образованный китовым усом.
Представители: Синий и серый киты, кашалоты, дельфины – афалина, белобочка и др.
Косатка
Отряд Парнокопытные. На ногах парное число пальцев (четыре или два), покрытых копытами. Большинство – жвачные, имеют сложный желудок.
Представители: Кабан, лось, северный олень, бегемоты.
Бегемот
Отряд Непарнокопытные. У большинства на ногах по 1 или (реже) по 3 пальца, одетых копытами. В трехпалой конечности наиболее развит третий палец.
Представители: Лошади, зебры, ослы, носороги.
Носорог
Отряд Хоботные. Нос и верхняя губа преобразованы в хобот. Имеются бивни – разросшиеся видоизмененные резцы верхней челюсти. Клыки отсутствуют. Коренные зубы (по два в верхней и нижней челюстях) по мере изнашивания сменяются новыми.
Представители: Индийский и африканский слоны.
Индийский слон
Отряд Приматы. Конечности пятипалые, передние (руки) хватательного типа, на пальцах у большинства – ногти. Большой палец может противостоять остальным. Глаза направлены вперед. Полушария переднего мозга имеют большое число извилин. Две млечные железы расположены на груди.
Представители: Мартышки, павианы, макаки, горилла, шимпанзе, орангутанг.
Мартышка
Домашние животные
Приручение и одомашнивание животных началось много тысячелетий назад. Людям для выживания не хватало охоты, поэтому животных стали выращивать около своих домов, постепенно приучая их и отбирая самых лучших для потомства. Постепенно формировались определенные породы животных. Каждая порода имела свои преимущества к какой-то работе или давала определенные блага.
Специальная наука зоотехния занимается правильным содержанием и полноценным кормлением животных на животноводческих фермах, а за их здоровье отвечает ветеринарная служба.
Каждый тип животных разводят и выращивают для определенной цели и по параметрам этой цели оценивают и отбирают животных.
Крупный рогатый скот разводят для получения мяса и молока. Существуют мясные породы, мясо-молочные и молочные. Породы отличаются друг от друга по массе тела, размерам, физиологическим способностям и продуктивности. От представителей молочной породы получают 5000-6000 литров молока в год, такой породой в России является ярославская. У коров мясной направленности высока скороспелость и масса тела. Одной из лучших мясных пород в мире является гетерфордская.
Свиноводство также очень важная отрасль животноводства. Свиньи гораздо быстрее становятся взрослыми, чем коровы, к 6-7 месяцам они уже достигают веса в 100-120 кг. Свиньи приносят по 10-15 поросят за раз, то есть обладают более высокой плодовитостью, чем коровы. В России популярна белая крупная порода свиней.
Не будем забывать и о мелком рогатом скоте, овцах и козах, которых разводят для получения мяса и молока, а также о лошадях. Хотя сейчас в поле используют трактор, лошадей не перестали выращивать. Этих непарнокопытных используют в работе полиции (конное подразделение) и в спорте.