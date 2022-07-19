Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Классы членистоногих Класс Птицы Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Тип Хордовые, характеристика подтипов Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Класс Земноводные, или Амфибии Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Общие сведения о животном мире Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие класса Земноводные Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Одноклеточные животные, или Простейшие Характеристика типа Членистоногие Надкласс Рыбы Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Микробиология, микология
Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы
Ботаника
Строение цветка. Соцветия Разнообразие отдела Покрытосеменные Папоротниковидные Общая характеристика водорослей Покрытосеменные, или Цветковые Голосеменные Разнообразие голосеменных растений Видоизменения побегов Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Моховидные Размножение покрытосеменных растений Плауновидные. Хвощевидные Побег и почки. Строение стебля Строение и видоизменения листа Классы Однодольные и Двудольные Строение семян Строение и многообразие плодов Значение водорослей в природе и жизни человека Многообразие водорослей
Эволюция живой природы
Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема

Многообразие зверей. Домашние млекопитающие

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, или Первозвери, Сумчатые, Плацентарные

Основные признаки подклассов Млекопитающих:

Подкласс Яйцекладущие (Первозвери) около 5 видов.

Представители: утконос и ехидна.

Деторождение: откладывают яйца через клоаку.

Кормление детенышей: выкармливают молоком, которое выделяется из расширенных пор на животе матери. Густое молоко стекает на шерсть, а детеныши его слизывают.

Развитие зародыша: вне организма матери.

Млечные железы: открываются протоками на млечном поле, сосков нет.

Зубная система: зубов нет.

Температура тела: непостоянная от 24 до 34 0С.

Ехидна

Подкласс Сумчатые около 250 видов.

Представители: Кенгуру, коала, опоссум, тасманский волк (вымерший вид).

Деторождение: рождают слаборазвитых детенышей и донашивают в сумке.

Детеныш кенгуру в сумке матери

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке, но плацента не образуется. Детеныши рождаются недоразвитыми и развиваются в сумке.

Млечные железы: открываются протоками на сосках, расположенных в сумке.

Зубная система: зубы соответствуют молочным зубам плацентарных и не сменяются.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня обмена веществ организма.

Подкласс Плацентарные около 5000 видов.

Представители: Ежи, белки, волки, медведи, человек и другие.

Деторождение: рождают детенышей, способных сосать молоко.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке с плацентой.

Млечные железы: открываются на сосках, расположенных на брюшной стороне тела.

Зубная система: молочные и постоянные в отдельных челюстных лунках.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня обмена веществ организма.

Характеристика основных отрядов плацентарных млекопитающих

  • Отряд Насекомоядные. Мордочка вытянута в хоботок.

Представители: Ежи, кроты, землеройки, выхухоли.

Землеройка

  • Отряд Рукокрылые. Передние конечности превратились в крылья, на грудине имеется киль. Зрение развито слабо (ориентируются путем эхолокации, то есть издают звуки и по их отражению от поверхностей понимают, что происходит вокруг).

Представители: Ушан, рыжая и малая вечерницы, подковонос, крылан

Крылан

  • Отряд Грызуны. Сильно развиты резцы (по два в верхней и нижней челюстях), клыков нет. Резцы не имеют корней, постоянно растут и самозатачиваются. Кишечник с сильно развитой слепой кишкой.

Представители: Белки, крысы, мыши, полевки, суслики.

Золотистый суслик

  • Отряд Зайцеобразные. Позади верхних резцов имеется пара мелких резцов, это их отличие от грызунов. Зубы зайцеобразных также постоянно растут. Питаются зайцы и кролики малокалорийной пищей, которая обычно не привлекает грызунов, — главным образом корой, молодыми ветками, листьями, а также травой.

Представители: Заяц-беляк, заяц-толай, кролики, пищухи.

Пищуха

  • Отряд Хищные. Сильно развиты клыки; среди коренных зубов заметно выделяются хищные зубы. Ключицы отсутствуют. Кишечник короткий.

Представители: Волки, шакалы, песцы, лисицы, медведи, гиены, рыси, львы, хорьки, куницы.

Песец

  • Отряд Ластоногие. Обе пары конечностей преобразованы в ласты. Носовые отверстия открываются только при вдохе и выдохе. Ушные отверстия при нырянии замыкаются.

Представители: Морж, тюлени.

Ушастый тюлень

  • Отряд Китообразные. Передние конечности преобразованы в ласты. Задние – редуцированы. Зубы у зубатых китов крупные одновершинные. У усатых китов зубы отсутствуют. Имеется цедильный аппарат, образованный китовым усом.

Представители: Синий и серый киты, кашалоты, дельфины – афалина, белобочка и др.

Косатка

  • Отряд Парнокопытные. На ногах парное число пальцев (четыре или два), покрытых копытами. Большинство – жвачные, имеют сложный желудок.

Представители: Кабан, лось, северный олень, бегемоты.

Бегемот

  • Отряд Непарнокопытные. У большинства на ногах по 1 или (реже) по 3 пальца, одетых копытами. В трехпалой конечности наиболее развит третий палец.

Представители: Лошади, зебры, ослы, носороги.

Носорог

  • Отряд Хоботные. Нос и верхняя губа преобразованы в хобот. Имеются бивни – разросшиеся видоизмененные резцы верхней челюсти. Клыки отсутствуют. Коренные зубы (по два в верхней и нижней челюстях) по мере изнашивания сменяются новыми.

Представители: Индийский и африканский слоны.

Индийский слон

  • Отряд Приматы. Конечности пятипалые, передние (руки) хватательного типа, на пальцах у большинства – ногти. Большой палец может противостоять остальным. Глаза направлены вперед. Полушария переднего мозга имеют большое число извилин. Две млечные железы расположены на груди.

Представители: Мартышки, павианы, макаки, горилла, шимпанзе, орангутанг.

Мартышка

Домашние животные

Приручение и одомашнивание животных началось много тысячелетий назад. Людям для выживания не хватало охоты, поэтому животных стали выращивать около своих домов, постепенно приучая их и отбирая самых лучших для потомства. Постепенно формировались определенные породы животных. Каждая порода имела свои преимущества к какой-то работе или давала определенные блага.

Животноводство – это широкая отрасль сельского хозяйства, которая путем выращивания и разведения животных обеспечивает человека ценными пищевыми продуктами (мясо, молоко, мед, яйца) и сырьем (шерстью и кожей). Животноводство включает в себя рыбоводство, пчеловодство, скотоводство, свиноводство, коневодство, а также разведение других одомашненных животных: коз, овец, кроликов, нутрий.

Специальная наука зоотехния занимается правильным содержанием и полноценным кормлением животных на животноводческих фермах, а за их здоровье отвечает ветеринарная служба.

Каждый тип животных разводят и выращивают для определенной цели и по параметрам этой цели оценивают и отбирают животных.

Крупный рогатый скот разводят для получения мяса и молока. Существуют мясные породы, мясо-молочные и молочные. Породы отличаются друг от друга по массе тела, размерам, физиологическим способностям и продуктивности. От представителей молочной породы получают 5000-6000 литров молока в год, такой породой в России является ярославская. У коров мясной направленности высока скороспелость и масса тела. Одной из лучших мясных пород в мире является гетерфордская.

Свиноводство также очень важная отрасль животноводства. Свиньи гораздо быстрее становятся взрослыми, чем коровы, к 6-7 месяцам они уже достигают веса в 100-120 кг. Свиньи приносят по 10-15 поросят за раз, то есть обладают более высокой плодовитостью, чем коровы. В России популярна белая крупная порода свиней.

Не будем забывать и о мелком рогатом скоте, овцах и козах, которых разводят для получения мяса и молока, а также о лошадях. Хотя сейчас в поле используют трактор, лошадей не перестали выращивать. Этих непарнокопытных используют в работе полиции (конное подразделение) и в спорте.