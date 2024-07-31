Учебник по литературе

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
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Содержание учебника
11 класс
Произведения 20 века
"Старуха Изергиль" М. Горький"Тихий Дон": история создания и проблема авторстваА.И. Солженицын "Один день Ивана Денисовича"Гражданская война в романе М.А. Булгакова "Белая гвардия"Жизненный путь Григория МелеховаИз истории создания "На дне" ГорькогоИсторическая память в поэме "Реквием"История литературы первой половины ХХ векаИстория создания и печати романа Б. Пастернака "Доктор Живаго"Облако в штанахОбраз Прекрасной дамы в лирике А.А. БлокаПочему М.И. Цветаева не принадлежит ни к одному из литературных направлений?Поэтический язык В.В. МаяковскогоРеволюция в поэме А.А. Блока "Двенадцать"Россия 20-30х гг в лирике О.Э. МандельштамаРусская литература второй половины ХХ векаТема родины в лирике С.А. ЕсенинаТема творчества в поэзии Б. ПастернакаФилософский смысл рассказа И.А. Бунина "Господин из Сан-Франциско"Чем ранняя лирика А.А. Ахматовой отличается от поздней лирики?
Средства выразительности
ТропыФигуры речи
10 класс
Средства выразительности
ТропыФигуры речи
9 класс
Средства выразительности
ТропыФигуры речи