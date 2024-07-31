Учебник по литературе
Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
Содержание учебника
11 класс
Главные произведения второй половины 19 века
Главные произведения первой трети 19 века
Древнерусская литература
Лирика второй половины 19 века
Литература 17-18 века
Произведения 20 века
"Старуха Изергиль" М. Горький"Тихий Дон": история создания и проблема авторстваА.И. Солженицын "Один день Ивана Денисовича"Гражданская война в романе М.А. Булгакова "Белая гвардия"Жизненный путь Григория МелеховаИз истории создания "На дне" ГорькогоИсторическая память в поэме "Реквием"История литературы первой половины ХХ векаИстория создания и печати романа Б. Пастернака "Доктор Живаго"Облако в штанахОбраз Прекрасной дамы в лирике А.А. БлокаПочему М.И. Цветаева не принадлежит ни к одному из литературных направлений?Поэтический язык В.В. МаяковскогоРеволюция в поэме А.А. Блока "Двенадцать"Россия 20-30х гг в лирике О.Э. МандельштамаРусская литература второй половины ХХ векаТема родины в лирике С.А. ЕсенинаТема творчества в поэзии Б. ПастернакаФилософский смысл рассказа И.А. Бунина "Господин из Сан-Франциско"Чем ранняя лирика А.А. Ахматовой отличается от поздней лирики?
10 класс
Главные произведения второй половины 19 века
“Гроза” А.Н. Островского“Кому на Руси жить хорошо” как отражение русской жизни второй половины XIX века“Что такое обломовщина?”Как создавалась “Война и мир”Комическое и трагическое в рассказах А.П. ЧеховаКомпозиция романа "Обломов"М.А. Шолохов “Судьба человека” Особенности жанра произведения “История одного города”Персонажи “Войны и мира”Прошлое, настоящее и будущее в комедии А.П. Чехова “Вишневый сад”Религиозные мотивы в романе "Преступление и наказание"Сборник “Темные аллеи” И.А. Бунина Смысл финала романа И.С. Тургенева “Отцы и дети”
Лирика второй половины 19 века
Теория литературы
9 класс
Древнерусская литература
Литература 17-18 века
Литература первой трети 19 века
“Евгений Онегин”В.А. Жуковский - первый русский поэт-романтикЖанр “Мертвых душ”Особенности композиции романа “Герой нашего времени”Ранняя лирика А.С. ПушкинаРусская литература первой половины XIX векаСмысл названия комедии “Горе от ума”Тема одиночества в лирике М.Ю. ЛермонтоваТема поэта и поэзии у А.С. Пушкина