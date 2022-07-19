Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Покровная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Перифирическая нервная система Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Внутренняя среда организма
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ненаследственная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Отдел Мхи Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Зоология
Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Подтип Оболочники Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Одноклеточные организмы

Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы

Представители Надкласса Рыбы

На экзамене очень часто встречается вопрос, посвященный сравнительной характеристике двух классов рыб.

Сравнительная характеристика хрящевых и костных рыб

Хрящевые Костные
Чешуя: Плакоидная Чешуя: Костная (циклоидная и ктеноидная)
Скелет: Хрящевой, внутри позвонков – хорда Скелет: Костный, хорда заменяется позвоночником
Плавательный пузырь отсутствует Плавательный пузырь есть
Положение рта: нижнее Положение рта: срединное = горизонтальное
Хвостовой плавник: Неравнолопастной Хвостовой плавник: Равнолопастной

Жаберные щели: 5-7,

не прикрытые жаберными крышками

Жаберные щели: 4,

прикрытые жаберными крышками
Размножение и развитие: внутреннее оплодотворение, живорождение Размножение и развитие: наружное оплодотворение
Большинство живут в солёных водах, но есть и пресноводные Обитают в солёных и пресных водах
Представители: акулы, скаты Представители: сазан, стерлядь, щука, налим, треска, минтай и др.

Костные рыбы

Рассмотрим их классификацию подробнее, так как они более многообразны.

Подкласс Лучепёрые (Костистые)

К данному подклассу относятся большинство современных видов рыб. Выделяют несколько отрядов:

● Сельдеобразные

● Лососеобразные

● Карпообразные

● Сомообразные

● Трескообразные

● Камаблообразные

Подкласс Осетровые (Костно-хрящевые)

Хорда сохраняется всю жизнь, скелет состоит в основном из хряща. Костные пластины покрывают череп и формируют продольные ряды вдоль тела.

Внешнее строение осетровых

Осетровые обитают в водоёмах северного полушария. Для икрометания они идут из морей, озёр в реки. Это ценные промысловые рыбы (белуга, стерлядь, русский осётр).

Подкласс Двоякодышащие

Древняя групп пресноводных рыб (всего 6 видов). Во взрослом состоянии сохраняется хорда.

Исходя из названия можно понять, что у них два типа дыхания: жаберное и лёгочное. “Лёгкие” образуются из плавательного пузыря. Кроме того, отличается строение сердца: в предсердии появляется неполная перегородка, которая делит его на две части (в одну поступает кровь от лёгких, в другую - от жабр).

Благодаря такому дыханию двоякодышащие рыбы могут жить в обеднённых кислородом водоёмах.

Рогозуб - представитель двоякодышащих рыб

Внимание! Частый вопрос!

Подкласс Кистеперые рыбы – Латимерия

Ученые считают кистеперых рыб переходным звеном между рыбами и земноводными.

  • своеобразное строение плавников – кости расходятся веерообразно и в основании

находятся мощные мышцы – плавник больше похож на конечность – предполагают, что эти животные передвигались по дну с их помощью.

  • двойное дыхание – жаберно-легочное.

Латимерия