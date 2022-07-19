Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы

Представители Надкласса Рыбы

На экзамене очень часто встречается вопрос, посвященный сравнительной характеристике двух классов рыб.

Сравнительная характеристика хрящевых и костных рыб

Хрящевые Костные Чешуя: Плакоидная Чешуя: Костная (циклоидная и ктеноидная) Скелет: Хрящевой, внутри позвонков – хорда Скелет: Костный, хорда заменяется позвоночником Плавательный пузырь отсутствует Плавательный пузырь есть Положение рта: нижнее Положение рта: срединное = горизонтальное Хвостовой плавник: Неравнолопастной Хвостовой плавник: Равнолопастной Жаберные щели: 5-7, не прикрытые жаберными крышками Жаберные щели: 4, прикрытые жаберными крышками Размножение и развитие: внутреннее оплодотворение, живорождение Размножение и развитие: наружное оплодотворение Большинство живут в солёных водах, но есть и пресноводные Обитают в солёных и пресных водах Представители: акулы, скаты Представители: сазан, стерлядь, щука, налим, треска, минтай и др.

Костные рыбы

Рассмотрим их классификацию подробнее, так как они более многообразны.

Подкласс Лучепёрые (Костистые)

К данному подклассу относятся большинство современных видов рыб. Выделяют несколько отрядов:

● Сельдеобразные

● Лососеобразные

● Карпообразные

● Сомообразные

● Трескообразные

● Камаблообразные

Подкласс Осетровые (Костно-хрящевые)

Хорда сохраняется всю жизнь, скелет состоит в основном из хряща. Костные пластины покрывают череп и формируют продольные ряды вдоль тела.

Внешнее строение осетровых

Осетровые обитают в водоёмах северного полушария. Для икрометания они идут из морей, озёр в реки. Это ценные промысловые рыбы (белуга, стерлядь, русский осётр).

Подкласс Двоякодышащие

Древняя групп пресноводных рыб (всего 6 видов). Во взрослом состоянии сохраняется хорда.

Исходя из названия можно понять, что у них два типа дыхания: жаберное и лёгочное. “Лёгкие” образуются из плавательного пузыря. Кроме того, отличается строение сердца: в предсердии появляется неполная перегородка, которая делит его на две части (в одну поступает кровь от лёгких, в другую - от жабр).

Благодаря такому дыханию двоякодышащие рыбы могут жить в обеднённых кислородом водоёмах.

Рогозуб - представитель двоякодышащих рыб

Внимание! Частый вопрос! Подкласс Кистеперые рыбы – Латимерия

Ученые считают кистеперых рыб переходным звеном между рыбами и земноводными.

своеобразное строение плавников – кости расходятся веерообразно и в основании

находятся мощные мышцы – плавник больше похож на конечность – предполагают, что эти животные передвигались по дну с их помощью.

двойное дыхание – жаберно-легочное.

Латимерия