Разнообразие класса Млекопитающие

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Лимфатическая система Сердечно-сосудистая система Половая система Роль витаминов Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Строение и функции нервной системы. ЦНС
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов
Организм как биологическая система
Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Виды экосистем Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Смена сообществ Экологические проблемы
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Тип Плоские черви Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Разнообразие класса Земноводные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Тип Хордовые
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Отдел Голосеменные Строение семени Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность

Разнообразие класса Млекопитающие

Количество видов: около 5 500 видов

Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные. Заняли все среды жизни, кроме, организменной.

Основные признаки подклассов Млекопитающих:

Подкласс Яйцекладущие (Первозвери) около 5 видов.

Представители: утконос и ехидна.

Тип яйцеклетки: крупные, с большим запасом питательных веществ.

Деторождение: откладывают яйца через клоаку.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: вне организма матери.

Млечные железы: открываются протоками на млечном поле, сосков нет.

Зубная система: зубов нет.

Температура тела: непостоянная от 24 до 34 0С.

Подкласс Сумчатые около 250 видов.

Представители: Кенгуру, коала, опоссум, тасманский волк (вымерший вид).

Тип яйцеклетки: мелкие, бедные питательными веществами, с тонким слоем белка.

Деторождение: рождают слаборазвитых детенышей и донашивают в сумке.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке, но плацента не образуется. Детеныши рождаются недоразвитыми и развиваются в сумке.

Млечные железы: открываются протоками на сосках, расположенных в сумке.

Зубная система: зубы соответствуют молочным зубам плацентарных и не сменяются.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня метаболизма.

Подкласс Плацентарные около 5000 видов.

Представители: Ежи, белки, волки, медведи, человек и другие.

Тип яйцеклетки: очень мелкие, лишены питательных веществ.

Деторождение: рождают детенышей, способных сосать молоко.

Кормление детенышей: выкармливают молоком.

Развитие зародыша: в матке с плацентой.

Млечные железы: открываются на сосках, расположенных на брюшной стороне тела.

Зубная система: молочные и постоянные в отдельных челюстных лунках.

Температура тела: температура постоянная, но зависит от уровня метаболизма.

Характеристика основных отрядов плацентарных млекопитающих

  • Отряд Насекомоядные. Мордочка вытянута в хоботок. Зубы слабодифференцированные, остробугорчатые.

Представители: Ежи, кроты, землеройки, выхухоли.

  • Отряд Рукокрылые. Передние конечности превратились в крылья, на грудине имеется киль. Зрение развито слабо (ориентируются путем эхолокации).

Представители: Ушан, рыжая и малая вечерницы, подковонос.

  • Отряд Грызуны. Сильно развиты резцы (по два в верхней и нижней челюстях), клыков нет. Резцы не имеют корней, постоянно растут и самозатачиваются. Кишечник с сильно развитой слепой кишкой.

Представители: Белки, крысы, мыши, полевки, суслики.

  • Отряд Зайцеобразные. Позади верхних резцов имеется пара мелких резцов.

Представители: Заяц-беляк, заяц-толай, кролики, пищухи.

  • Отряд Хищные. Сильно развиты клыки; среди коренных зубов заметно выделяются хищные зубы. Ключицы отсутствуют. Кишечник короткий.

Представители: Волки, шакалы, песцы, лисицы, медведи, гиены, рыси, львы, хорьки, куницы.

  • Отряд Ластоногие. Обе пары конечностей преобразованы в ласты. Носовые отверстия открываются только при вдохе и выдохе. Ушные отверстия при нырянии замыкаются.

Представители: Морж, тюлени.

  • Отряд Китообразные. Передние конечности преобразованы в ласты. Задние – редуцированы. Зубы у зубатых китов крупные одновершинные. У усатых китов зубы отсутствуют. Имеется цедильный аппарат, образованный китовым усом.

Представители: Синий и серый киты, кашалоты, дельфины – афалина, белобочка и др.

  • Отряд Парнокопытные. На ногах парное число пальцев (четыре или два), покрытых копытами. Большинство – жвачные, имеют сложный желудок.

Представители: Кабан, лось, северный олень, бегемоты.

  • Отряд Непарнокопытные. У большинства на ногах по 1 или (реже) по 3 пальца, одетых копытами. В трехпалой конечности наиболее развит третий палец.

Представители: Лошади, зебры, ослы, носороги.

  • Отряд Хоботные. Нос и верхняя губа преобразованы в хобот. Имеются бивни – разросшиеся видоизмененные резцы верхней челюсти. Клыки отсутствуют. Коренные зубы (по два в верхней и нижней челюстях) по мере изнашивания сменяются новыми.

Представители: Индийский и африканский слоны.

  • Отряд Приматы. Конечности пятипалые, передние (руки) хватательного типа, на пальцах у большинства – ногти. Большой палец может противостоять остальным. Глаза направлены вперед. Полушария переднего мозга имеют большое число извилин. Две млечные железы расположены на груди.

Представители: Мартышки, павианы, макаки, горилла, шимпанзе, орангутанг.