Разнообразие класса Млекопитающие

Количество видов: около 5 500 видов
Краткая классификация: подклассы Яйцекладущие, Сумчатые, Плацентарные. Заняли все среды жизни, кроме, организменной.
Основные признаки подклассов Млекопитающих:
Представители: утконос и ехидна.
Тип яйцеклетки: крупные, с большим запасом питательных веществ.
Кормление детенышей: выкармливают молоком.
Развитие зародыша: вне организма матери.
Млечные железы: открываются протоками на млечном поле, сосков нет.
Зубная система: зубов нет.
Представители: Кенгуру, коала, опоссум, тасманский волк (вымерший вид).
Тип яйцеклетки: мелкие, бедные питательными веществами, с тонким слоем белка.
Кормление детенышей: выкармливают молоком.
Развитие зародыша: в матке, но плацента не образуется. Детеныши рождаются недоразвитыми и развиваются в сумке.
Млечные железы: открываются протоками на сосках, расположенных в сумке.
Зубная система: зубы соответствуют молочным зубам плацентарных и не сменяются.
Представители: Ежи, белки, волки, медведи, человек и другие.
Тип яйцеклетки: очень мелкие, лишены питательных веществ.
Кормление детенышей: выкармливают молоком.
Развитие зародыша: в матке с плацентой.
Млечные железы: открываются на сосках, расположенных на брюшной стороне тела.
Зубная система: молочные и постоянные в отдельных челюстных лунках.
Характеристика основных отрядов плацентарных млекопитающих
Отряд Насекомоядные. Мордочка вытянута в хоботок. Зубы слабодифференцированные, остробугорчатые.
Представители: Ежи, кроты, землеройки, выхухоли.
Отряд Рукокрылые. Передние конечности превратились в крылья, на грудине имеется киль. Зрение развито слабо (ориентируются путем эхолокации).
Представители: Ушан, рыжая и малая вечерницы, подковонос.
Отряд Грызуны. Сильно развиты резцы (по два в верхней и нижней челюстях), клыков нет. Резцы не имеют корней, постоянно растут и самозатачиваются. Кишечник с сильно развитой слепой кишкой.
Представители: Белки, крысы, мыши, полевки, суслики.
Отряд Зайцеобразные. Позади верхних резцов имеется пара мелких резцов.
Представители: Заяц-беляк, заяц-толай, кролики, пищухи.
Отряд Хищные. Сильно развиты клыки; среди коренных зубов заметно выделяются хищные зубы. Ключицы отсутствуют. Кишечник короткий.
Представители: Волки, шакалы, песцы, лисицы, медведи, гиены, рыси, львы, хорьки, куницы.
Отряд Ластоногие. Обе пары конечностей преобразованы в ласты. Носовые отверстия открываются только при вдохе и выдохе. Ушные отверстия при нырянии замыкаются.
Представители: Морж, тюлени.
Отряд Китообразные. Передние конечности преобразованы в ласты. Задние – редуцированы. Зубы у зубатых китов крупные одновершинные. У усатых китов зубы отсутствуют. Имеется цедильный аппарат, образованный китовым усом.
Представители: Синий и серый киты, кашалоты, дельфины – афалина, белобочка и др.
Отряд Парнокопытные. На ногах парное число пальцев (четыре или два), покрытых копытами. Большинство – жвачные, имеют сложный желудок.
Представители: Кабан, лось, северный олень, бегемоты.
Отряд Непарнокопытные. У большинства на ногах по 1 или (реже) по 3 пальца, одетых копытами. В трехпалой конечности наиболее развит третий палец.
Представители: Лошади, зебры, ослы, носороги.
Отряд Хоботные. Нос и верхняя губа преобразованы в хобот. Имеются бивни – разросшиеся видоизмененные резцы верхней челюсти. Клыки отсутствуют. Коренные зубы (по два в верхней и нижней челюстях) по мере изнашивания сменяются новыми.
Представители: Индийский и африканский слоны.
Отряд Приматы. Конечности пятипалые, передние (руки) хватательного типа, на пальцах у большинства – ногти. Большой палец может противостоять остальным. Глаза направлены вперед. Полушария переднего мозга имеют большое число извилин. Две млечные железы расположены на груди.
Представители: Мартышки, павианы, макаки, горилла, шимпанзе, орангутанг.