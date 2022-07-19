Выделительная система

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Среда обитания организмов Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Круговорот веществ
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Доказательства эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Строение цветка Ткани высших растений Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Зоология
Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Покровная система Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Внутренняя среда организма Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Перифирическая нервная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Строение и функции нервной системы. ЦНС Эндокринная система
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола

Выделительная система

К выделительной системе относятся процессы удаления из организма вредных продуктов жизнедеятельности (жидких продуктов распада). Удаление непереваренных остатков пищи (кала) относится к пищеварению, а не к выделению.

Вредные продукты жизнедеятельности ― это углекислый газ и аммиак, которые образуются в организме в процессе обмена веществ. В печени из углекислого газа и аммиака синтезируется мочевина.

  • Через легкие удаляется углекислый газ.

  • Через кожу удаляются вода, соли и мочевина (пот).

  • Через мочевыделительную систему удаляются вода, соли и мочевина (моча).

Мочевыделительная система

Состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала.

Почки ― это бобовидные органы массой 150 г, расположены в брюшной полости на уровне I поясничного позвонка.

  1. Почка состоит из двух слоев:

  • Коркового

  • Мозгового

внутри почки находится лоханка.

  1. В каждой почке находится около миллиона структурно-функциональных единиц ― нефронов, состоящих из капсулы, капиллярного клубочка и извитых канальцев.

Рисунок 1. Строение нефрона

В корковом веществе находится капсула нефрона, клубочек и извитые канальцы.

Мозговое вещество представлено пирамидами, состоящими из петли Генле и собирательных канальцев.

Рисунок 2. Строение почки

  • Из почечной лоханки моча поступает в мочеточник.

  • Его стенки перистальтически сокращаются, проталкивая мочу в мочевой пузырь.

  • Объем мочевого пузыря 250-500 мл, при его наполнении рецепторы растяжения в его стенках начинают посылать сигналы в центр мочеиспускания в мосте.

  • Из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал. На нем имеется два сфинктера: внутренний (в месте выхода из мочевого пузыря) и наружный (образован поперечнополосатой мускулатурой промежности).

Рисунок 3. Строение выделительной системы

Образование мочи

  1. Почечная артерия распадается на приносящие артериолы, которые заходят внутрь почечных капсул и там образуют капиллярные клубочки. Выносящая артериола, которая выходит из капсулы, в 2 раза уже приносящей, поэтому в капиллярном клубочке создается повышенное давление. Из-за этого 10% плазмы крови фильтруется в полость капсулы, образуется первичная моча, 170 л в сутки.

Состав первичной мочи: вода, соли, простые органические вещества (глюкоза, аминокислоты, мочевина и т.д.).

Рисунок 4. Фильтрация в капсуле нефрона

  1. Из почечной капсулы выходит извитой каналец, который оплетается капиллярами, на которые распадается выносящая артерия. В извитом канальце происходит обратное всасывание полезных веществ ― воды, аминокислот, глюкозы, некоторых солей. Образуется вторичная моча, состоящая из воды, солей и мочевины, примерно 1,5 л в сутки. Извитой каналец дает петлю Генле через мозговое вещество, а затем впадает в собирательную трубочку, идущую в лоханку.

Состав вторичной мочи: вода, соль, мочевина.

Рисунок 5. Строение нефрона (образование вторичной мочи)