Выделительная система

К выделительной системе относятся процессы удаления из организма вредных продуктов жизнедеятельности (жидких продуктов распада). Удаление непереваренных остатков пищи (кала) относится к пищеварению, а не к выделению.

Вредные продукты жизнедеятельности ― это углекислый газ и аммиак, которые образуются в организме в процессе обмена веществ. В печени из углекислого газа и аммиака синтезируется мочевина.

Через легкие удаляется углекислый газ.

Через кожу удаляются вода, соли и мочевина (пот).

Через мочевыделительную систему удаляются вода, соли и мочевина (моча).

Мочевыделительная система

Состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала.

Почки ― это бобовидные органы массой 150 г, расположены в брюшной полости на уровне I поясничного позвонка.

Почка состоит из двух слоев:

Коркового

Мозгового

внутри почки находится лоханка.

В каждой почке находится около миллиона структурно-функциональных единиц ― нефронов, состоящих из капсулы, капиллярного клубочка и извитых канальцев.

Рисунок 1. Строение нефрона

корковом веществе находится капсула нефрона, клубочек и извитые канальцы. находится капсула нефрона, клубочек и извитые канальцы. Мозговое вещество представлено пирамидами, состоящими из петли Генле и собирательных канальцев.

Рисунок 2. Строение почки

Из почечной лоханки моча поступает в мочеточник .

Его стенки перистальтически сокращаются, проталкивая мочу в мочевой пузырь .

Объем мочевого пузыря 250-500 мл, при его наполнении рецепторы растяжения в его стенках начинают посылать сигналы в центр мочеиспускания в мосте.

Из мочевого пузыря выходит мочеиспускательный канал. На нем имеется два сфинктера: внутренний (в месте выхода из мочевого пузыря) и наружный (образован поперечнополосатой мускулатурой промежности).

Рисунок 3. Строение выделительной системы

Образование мочи

Почечная артерия распадается на приносящие артериолы, которые заходят внутрь почечных капсул и там образуют капиллярные клубочки. Выносящая артериола, которая выходит из капсулы, в 2 раза уже приносящей, поэтому в капиллярном клубочке создается повышенное давление. Из-за этого 10% плазмы крови фильтруется в полость капсулы, образуется первичная моча, 170 л в сутки.

Состав первичной мочи: вода, соли, простые органические вещества (глюкоза, аминокислоты, мочевина и т.д.).

Рисунок 4. Фильтрация в капсуле нефрона

Из почечной капсулы выходит извитой каналец, который оплетается капиллярами, на которые распадается выносящая артерия. В извитом канальце происходит обратное всасывание полезных веществ ― воды, аминокислот, глюкозы, некоторых солей. Образуется вторичная моча, состоящая из воды, солей и мочевины, примерно 1,5 л в сутки. Извитой каналец дает петлю Генле через мозговое вещество, а затем впадает в собирательную трубочку, идущую в лоханку.

Состав вторичной мочи: вода, соль, мочевина.

Рисунок 5. Строение нефрона (образование вторичной мочи)