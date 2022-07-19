Взаимодействие природы и общества

Факторы среды можно разделить на три группы:

• Абиотические факторы— воздействие на среду неживой природы;

• Биотические факторы— влияние живых организмов друг на друга и на среду;

• Антропогенные факторы— влияние деятельности человека на среду.

Антропогенные факторы имеют огромные масштабы: человек может влиять не только на отдельные виды растений или животных, он способен уничтожать и создавать целые экосистемы, изменять условия среды обитания тысяч видов.

Агроценозы — искусственные экосистемы, созданные человеком. К ним относятся пастбища, сады, поля.

Агроценозы имеют все необходимые компоненты пищевой цепи экосистемы: продуцентов, консументов, редуцентов, однако характеризуются низкой устойчивостью. Для агроценозов свойственно наличие монокультуры, короткие пищевые цепи и изъятие человеком определённых продуктов, энергии.

Биогеоценоз Агроценоз Естественный отбор Искусственный отбор Разнообразие видов Ограниченный видовой состав Полный круговорот веществ Неполный круговорот веществ; нарушен баланс питательных элементов Используется энергия солнца Энергия солнца + энергия, затраченная человеком на обработку почвы, внесение удобрений и т.д. Естественная смена биоценозов (сукцессии) Агроценозы сменяются по воле человека Продуктивность невысокая Высокая продуктивность

Способность создавать экосистемы уже многое говорит о степени влияния человека на природу, однако далеко не всегда его деятельность созидательна.

Глобальные экологические проблемы— изменения в среде, ведущие к нарушению функционирования биосферы, затрагивающие всю планету. Сюда можно отнести загрязнение атмосферы, вырубку лесов, нарушение озонового слоя.

Большинство глобальных экологических проблем связано с деятельностью человека.

С непомерным развитием производства растёт и уровень загрязнения окружающей среды. Причиной является выброс токсичных веществ.

Токсичные (ядовитые) вещества— химические соединения, способные причинить вред здоровью живого организма даже в малых концентрациях. Такими отходами производств часто являются тяжелые металлы, радиоактивные соединения, диоксины.

Многие из них могут накапливаться в организме, передаваться по трофическим связям, поэтому представляют опасность для всех компонентов экосистемы.

Воздействие токсичных веществ на организм может вредить не только самому биологическому объекту, вызывая отравление или даже провоцируя развитие онкологии, но и может сказываться на потомстве, становясь причиной различных мутаций.

В сельском хозяйстве часто используются ядохимикаты для избавления от вредителей, однако, попадая в окружающую среду, они негативно влияют на многих животных, в частности, на человека.

Выброс углекислого газа производствами усиливает эффект парниковых газов. Тепловая энергия солнца поглощается газами в атмосфере, вызывая повышение температуры. Таким образом, антропогенные факторы изменяют климат.

Отрицательное влияние производств и хозяйства на биосферу очевидно, но человек не способен прожить без природы— он от неё неотделим. Поэтому необходимо искать пути решения экологических проблем.

Рациональное природопользование — стратегия по сокращению потребляемых ресурсов с многократной переработкой отходов, восстановлением пострадавших в итоге деятельности человека природных систем. Важнейшей установкой является оптимальное использование природных ресурсов и признание первостепенным благополучие биосферы.

Рациональное природопользование включает в себя следующие направления:

• Измерение и контроль важнейших характеристик окружающей среды (концентрация различных веществ)

• Создание, расширение и сохранение заповедников, естественной и комфортной среды обитания многих живых организмов

• Охрана редких видов

• Контроль вырубки лесов, их восстановление

• Использование технологий с минимальным количеством отходов

• Рациональное потребление энергии для производств

• Приоритет в сельском хозяйстве высокопродуктивных сортов, устойчивых к большинству болезней и вредителей

• Просвещение общества в вопросах экологии

• Создание международных организаций по охране среды