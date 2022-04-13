Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Доказательства эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Синтетическая теория эволюции Взаимодействие природы и общества Результаты эволюции Определение вида и популяции Формы естественного отбора Свойства популяции Основные эволюционные представления
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Экологические проблемы
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания
Цитология
Немембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточный цикл Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Органические вещества клетки. Липиды Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Белки Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Мейоз Биосинтез белка Репликация ДНК Одномембранные органоиды Митоз Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики
Организм как биологическая система
Организм - целостная саморегулирующаяся система Эмбриональный период развития Гаметогенез Типы размножения Селекция животных Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Половое размножение Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Бесполое размножение Мутационная изменчивость Селекция растений

Круговорот веществ

Круговорот веществ ― естественное циклическое движение химических элементов от одного компонента биосферы (или биоценоза) к другому, поддерживаемое потоком солнечной радиации. Основным средством этого круговорота служат пищевые связи живых организмов.

Круговорот углерода

Углерод в природе находится в горных породах в виде известняка и мрамора, которые поступают в атмосферу при сжигании топлива. Из воздуха углекислый газ поглощается зелеными растениями, при фотосинтезе превращается в органические вещества, которые затем переходят по цепям питания, и снова углерод возвращается в атмосферу в виде углекислого газа, образующегося в результате метаболизма (дыхание, брожение), благодаря деятельности бактерий, разрушающих мертвые остатки растений и животных.

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Круговорот азота

Круговорот азота – биогеохимический процесс в биосфере, в котором участвуют организмы-редуценты, а также нитрифицирующие и клубеньковые бактерии.

Азот – важный химический элемент, входящий в состав белков и нуклеиновых кислот.  

Основная масса азота поступает из атмосферы благодаря азотфиксирующим бактериям. Они усваивают его и переводят в химические соединения, способные усваиваться растениями. Затем азот передается по цепям питания и возвращается в свободном виде в атмосферу.  

Аммонификация – разложение (гниение) белков с образованием аммиака (минерализация органического вещества) – осуществляется редуцентами.
 

Нитрификация – процесс окисления солей аммиака в соли азотной кислоты: I этап – превращение аммиака в нитриты; II этап – превращение нитритов в нитраты.
Осуществляется почвенными нитрифицирующими бактериями (нитрозомонас, нитрозабактер). 

Денитрификация – разложение солей азотной кислоты до образования газообразного азота – осуществляется почвенными денитрифицирующими бактериями.
 

Азотфиксация – образование азотистых соединений путем фиксации атмосферного азота свободноживущими почвенными бактериями (азотобактер) или бактериями, живущими в симбиозе с корнями бобовых растений (клубеньковые бактерии ризобиум).
 

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Круговорот воды

Вода выпадает на поверхность Земли в виде осадков, образующихся из водяного пара атмосферы. Определенная часть выпавших осадков испаряется прямо с поверхности, возвращаясь в атмосферу водяным паром.

Другая часть проникает в почву, всасывается корнями растений и затем, пройдя через растения, испаряется в процессе транспирации.

Третья часть просачивается в глубокие слои подпочвы до водоупорных горизонтов, пополняя подземные воды.

Четвертая часть в виде поверхностного, речного и подземного стока стекает в водоемы, откуда также испаряется в атмосферу.

Наконец, часть используется животными и потребляется человеком для своих нужд.

Вся испарившаяся и вернувшаяся в атмосферу вода конденсируется и вновь выпадает в качестве осадков.

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