Особенности ВНД человека

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Иммунная система и иммунитет Органы чувств Ткани в организме человека Дыхательная система Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Определение вида и популяции Результаты эволюции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Бесполое размножение Типы размножения Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система
Ботаника
Строение семени Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Покрытосеменные Ткани высших растений Отдел Голосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Зоология
Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Классы членистоногих Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики

Особенности ВНД человека

Деятельность ЦНС у человека и животных чрезвычайно схожа, однако мы без труда по умственным способностям отличим даже самую умную собаку от человека с невысоким уровнем интеллекта. В работах И.П.Павлова и И.М.Сеченова это объясняется особенностью мышления человека: нам доступны сигналы не только от органов чувств, но и информация, скрытая в символах, звуках, абстрактных объектов — все это так или иначе связано с деятельностью второй сигнальной системы.

У животных существует только одна первая сигнальная система, принципы работы которой сводятся к анализу зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых, тактильных сигналов и формировании на их основе условных рефлексов, а также осуществление безусловных.

Вторая сигнальная система есть только у человека. К ней И.П.Павлов отнёс те речевые временные связи, которые формируются при многократном совпадении слов с действием существующих раздражителей.

Можем представить себе следующий пример: рождаясь, ребёнок не имеет представления о языке, на котором ему предстоит говорить. Первые годы жизни он воспринимает раздражители и слышит определенные слова, например, видит яблоко или пробует на вкус и слышит от взрослых соответствующее слово. Спустя какое-то количество повторений в его мозге формируется временная связь между словом «яблоко» и его образом. Временная она, потому что человек может забыть язык, на котором не говорит многие годы.

Одна из важнейших функций головного мозга — развитие и обеспечение работы двух сигнальных систем.

Сигнальная система — совокупность рефлексов, обеспечивающих формирование необходимых реакций на определенные раздражители.

Слово — для человека такой же реальный раздражитель, как и информация от рецепторов. Оно заменяет реальные объекты на их образы, зашифрованные в символах, выполняя функцию «сигнала сигналов» — поэтому процессы, связанные с его осознанием и воспроизведением названы второй сигнальной системой.

Вторая сигнальная система охватывает все функции, связанные с речью: письменную речь, устную, язык жестов у глухонемых.

В коре больших полушарий есть зоны, связанные с речью:

• центр Брока — зона, отвечающая за воспроизведение устной речи, расположена в лобной доле

• центр Вернике — зона, обеспечивающая понимание устной речи, расположена в височной доле

• центр распознавания письменных знаков (центр чтения) находится в затылочной доле

• центр воспроизведения письменных знаков (центр письма) находится в лобной доле

Речь даёт человеку возможность не только обмениваться информацией, но и рассуждать, формулировать выводы. Развитие речи привело к появлению абстрактного мышления.

Абстрактное мышление — способность с помощью слов создавать реальные или воображаемые образы и явления, проводить мысленные опыты, предугадывая результат.

Благодаря мышлению человек способен обучаться и запоминать абстрактные образы.

Память — сохранение в сознании опыта, способность воспроизвести его с помощью речи и повторно использовать.

В зависимости от типа сигнала, который мы воспринимаем наиболее активно для запоминания, можно выделить 3 типа памяти:

• зрительная

• слуховая

• моторная

По времени фиксации в сознании заученного факта выделяют

• краткосрочную память (оперативную)

• долговременную память

Типы высшей нервной деятельности человека

Тип ВНД определяется соотношением трёх свойств: силы, уравновешенности и подвижности.

Сила нервной системы — способность без торможения реагировать на крайне интенсивные раздражители.

Уравновешенность — согласованность и гармония в процессах возбуждения и торможения.

Подвижность — скорость перехода от торможения к возбуждению и наоборот.

По соотношению этих трёх характеристик можно определить тип ВНД человека.

Тип высшей нервной деятельности лежит в основе темперамента — совокупности индивидуальных психо-физиологических особенностей человека.

Существует 4 основных типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.

Холерик — сильный, но неуравновешенный тип. У таких людей процесс возбуждения сильно преобладает над торможением: они быстро увлекаются чем-то, активны, н* эмоциональны и раздражительны.

Сангвиник — сильный, уравновешенный и подвижный тип. Это активные люди, способные быстро подстраиваться под ситуацию.

Флегматик — сильный, уравновешенный, но инертный тип. От сангвиников их отличает более спокойная деятельность нервной системы.

Меланхолик — слабый тип. Характеризуются быстрой утомляемостью нервной системы. Они пассивны и нерешительны.