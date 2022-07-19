Особенности ВНД человека

Деятельность ЦНС у человека и животных чрезвычайно схожа, однако мы без труда по умственным способностям отличим даже самую умную собаку от человека с невысоким уровнем интеллекта. В работах И.П.Павлова и И.М.Сеченова это объясняется особенностью мышления человека: нам доступны сигналы не только от органов чувств, но и информация, скрытая в символах, звуках, абстрактных объектов — все это так или иначе связано с деятельностью второй сигнальной системы.

первая сигнальная система, принципы работы которой сводятся к анализу зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых, тактильных сигналов и формировании на их основе условных рефлексов, а также осуществление безусловных. У животных существует только однапринципы работы которой сводятся к анализу зрительных, слуховых, обонятельных, вкусовых, тактильных сигналов и формировании на их основе условных рефлексов, а также осуществление безусловных. Вторая сигнальная система есть только у человека. К ней И.П.Павлов отнёс те речевые временные связи, которые формируются при многократном совпадении слов с действием существующих раздражителей.

Можем представить себе следующий пример: рождаясь, ребёнок не имеет представления о языке, на котором ему предстоит говорить. Первые годы жизни он воспринимает раздражители и слышит определенные слова, например, видит яблоко или пробует на вкус и слышит от взрослых соответствующее слово. Спустя какое-то количество повторений в его мозге формируется временная связь между словом «яблоко» и его образом. Временная она, потому что человек может забыть язык, на котором не говорит многие годы.

Одна из важнейших функций головного мозга — развитие и обеспечение работы двух сигнальных систем.

Сигнальная система — совокупность рефлексов, обеспечивающих формирование необходимых реакций на определенные раздражители.

Слово — для человека такой же реальный раздражитель, как и информация от рецепторов. Оно заменяет реальные объекты на их образы, зашифрованные в символах, выполняя функцию «сигнала сигналов» — поэтому процессы, связанные с его осознанием и воспроизведением названы второй сигнальной системой.

Вторая сигнальная система охватывает все функции, связанные с речью: письменную речь, устную, язык жестов у глухонемых.

В коре больших полушарий есть зоны, связанные с речью:

• центр Брока — зона, отвечающая за воспроизведение устной речи, расположена в лобной доле

• центр Вернике — зона, обеспечивающая понимание устной речи, расположена в височной доле

• центр распознавания письменных знаков (центр чтения) находится в затылочной доле

• центр воспроизведения письменных знаков (центр письма) находится в лобной доле

Речь даёт человеку возможность не только обмениваться информацией, но и рассуждать, формулировать выводы. Развитие речи привело к появлению абстрактного мышления.

Абстрактное мышление — способность с помощью слов создавать реальные или воображаемые образы и явления, проводить мысленные опыты, предугадывая результат.

Благодаря мышлению человек способен обучаться и запоминать абстрактные образы.

Память — сохранение в сознании опыта, способность воспроизвести его с помощью речи и повторно использовать.

В зависимости от типа сигнала, который мы воспринимаем наиболее активно для запоминания, можно выделить 3 типа памяти:

• зрительная

• слуховая

• моторная

По времени фиксации в сознании заученного факта выделяют

• краткосрочную память (оперативную)

• долговременную память

Типы высшей нервной деятельности человека

Тип ВНД определяется соотношением трёх свойств: силы, уравновешенности и подвижности.

Сила нервной системы — способность без торможения реагировать на крайне интенсивные раздражители.

Уравновешенность — согласованность и гармония в процессах возбуждения и торможения.

Подвижность — скорость перехода от торможения к возбуждению и наоборот.

По соотношению этих трёх характеристик можно определить тип ВНД человека.

Тип высшей нервной деятельности лежит в основе темперамента — совокупности индивидуальных психо-физиологических особенностей человека.

Существует 4 основных типа темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик.

Холерик — сильный, но неуравновешенный тип. У таких людей процесс возбуждения сильно преобладает над торможением: они быстро увлекаются чем-то, активны, н* эмоциональны и раздражительны.

Сангвиник — сильный, уравновешенный и подвижный тип. Это активные люди, способные быстро подстраиваться под ситуацию.

Флегматик — сильный, уравновешенный, но инертный тип. От сангвиников их отличает более спокойная деятельность нервной системы.

Меланхолик — слабый тип. Характеризуются быстрой утомляемостью нервной системы. Они пассивны и нерешительны.