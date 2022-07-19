Особенности ВНД человека

Деятельность ЦНС у человека и животных чрезвычайно схожа, однако мы без труда по умственным способностям отличим даже самую умную собаку от человека с невысоким уровнем интеллекта. В работах И.П.Павлова и И.М.Сеченова это объясняется особенностью мышления человека: нам доступны сигналы не только от органов чувств, но и информация, скрытая в символах, звуках, абстрактных объектов — все это так или иначе связано с деятельностью второй сигнальной системы.
Вторая сигнальная система есть только у человека. К ней И.П.Павлов отнёс те речевые временные связи, которые формируются при многократном совпадении слов с действием существующих раздражителей.
Можем представить себе следующий пример: рождаясь, ребёнок не имеет представления о языке, на котором ему предстоит говорить. Первые годы жизни он воспринимает раздражители и слышит определенные слова, например, видит яблоко или пробует на вкус и слышит от взрослых соответствующее слово. Спустя какое-то количество повторений в его мозге формируется временная связь между словом «яблоко» и его образом. Временная она, потому что человек может забыть язык, на котором не говорит многие годы.
Одна из важнейших функций головного мозга — развитие и обеспечение работы двух сигнальных систем.
Сигнальная система — совокупность рефлексов, обеспечивающих формирование необходимых реакций на определенные раздражители.
Вторая сигнальная система охватывает все функции, связанные с речью: письменную речь, устную, язык жестов у глухонемых.
В коре больших полушарий есть зоны, связанные с речью:
• центр Брока — зона, отвечающая за воспроизведение устной речи, расположена в лобной доле
• центр Вернике — зона, обеспечивающая понимание устной речи, расположена в височной доле
• центр распознавания письменных знаков (центр чтения) находится в затылочной доле
• центр воспроизведения письменных знаков (центр письма) находится в лобной доле
Речь даёт человеку возможность не только обмениваться информацией, но и рассуждать, формулировать выводы. Развитие речи привело к появлению абстрактного мышления.
Абстрактное мышление — способность с помощью слов создавать реальные или воображаемые образы и явления, проводить мысленные опыты, предугадывая результат.
Благодаря мышлению человек способен обучаться и запоминать абстрактные образы.
Память — сохранение в сознании опыта, способность воспроизвести его с помощью речи и повторно использовать.
В зависимости от типа сигнала, который мы воспринимаем наиболее активно для запоминания, можно выделить 3 типа памяти:
• зрительная
• слуховая
• моторная
По времени фиксации в сознании заученного факта выделяют
• краткосрочную память (оперативную)
• долговременную память
Тип ВНД определяется соотношением трёх свойств: силы, уравновешенности и подвижности.
Сила нервной системы — способность без торможения реагировать на крайне интенсивные раздражители.
Уравновешенность — согласованность и гармония в процессах возбуждения и торможения.
Подвижность — скорость перехода от торможения к возбуждению и наоборот.
По соотношению этих трёх характеристик можно определить тип ВНД человека.
Тип высшей нервной деятельности лежит в основе темперамента — совокупности индивидуальных психо-физиологических особенностей человека.
Холерик — сильный, но неуравновешенный тип. У таких людей процесс возбуждения сильно преобладает над торможением: они быстро увлекаются чем-то, активны, н* эмоциональны и раздражительны.
Сангвиник — сильный, уравновешенный и подвижный тип. Это активные люди, способные быстро подстраиваться под ситуацию.
Флегматик — сильный, уравновешенный, но инертный тип. От сангвиников их отличает более спокойная деятельность нервной системы.
Меланхолик — слабый тип. Характеризуются быстрой утомляемостью нервной системы. Они пассивны и нерешительны.