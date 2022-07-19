Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Общие сведения о животном мире Разнообразие класса Земноводные Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей Одноклеточные животные, или Простейшие Классы членистоногих Характеристика типа Членистоногие Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Земноводные, или Амфибии Надкласс Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски
Микробиология, микология
Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы
Ботаника
Строение цветка. Соцветия Моховидные Разнообразие голосеменных растений Строение и многообразие плодов Голосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Побег и почки. Строение стебля Классы Однодольные и Двудольные Многообразие водорослей Видоизменения побегов Плауновидные. Хвощевидные Общая характеристика водорослей Покрытосеменные, или Цветковые Значение водорослей в природе и жизни человека Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семян Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Строение и видоизменения листа
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов

Голосеменные

Голосеменные – процветающая группа растений, распространенная по всему земному шару. Жизненные формы представлены деревьями и кустарниками, как правило, вечнозелеными иголками вместо листьев.

Внешний вид голосеменных достаточно характерен:

  1. В основном это деревья, реже – кустарники.

  2. Листья у них имеют специфическую форму – иглы, расположенные попарно и поодиночке, эти листья называются хвоей. Однако иногда встречаются и чешуевидные листья, значительно различающиеся по форме и размерам.

Различная форма листьев голосеменных (ель и гинкго)

  1. Большинство голосеменных – вечнозеленые одно- и двудомные растения.

  2. У них хорошо развиты стебли и корневая система, а вот проводящие ткани все еще остаются недостаточно развитыми по сравнению с покрытосеменными: лишь у некоторых формируются настоящие сосуды, у остальных проводящую функцию выполняют трахеиды

Цикл развития голосеменных более сложный, чем циклы споровых растений.

Жизненный цикл голосеменных

Размножение голосеменных

Размножение голосеменных происходит с помощью шишек. Существует два вида шишек: мужские шишки – зеленовато-желтые, собранные в группах, женские – красноватые, расположенные поодиночке.

По своему строению шишка имеет ось и прикреплённые к ней чешуйки. В женском организме на каждой чешуйке созревают два семязачатка, внутри которых находятся яйцеклетки и питательные вещества, которые перейдут в семя.

В мужской шишке образуются два пыльцевых мешочка, в которых зреет пыльца.

  • После созревания она высыпается и вместе с ветром разносится на большие расстояния.

  • Попадая на женскую шишку, происходит опыление, в результате которого шишка закрывается и склеивается смолой. Внутри нее пыльца, в которой находятся спермии, медленно перемещается по пыльцевой трубке к яйцеклетке. Этот процесс занимает около года.

  • В результате слияния женских и мужских гамет происходит созревание семени. Созревание семени занимает приблизительно полтора года. Шишка с созревшими семенами раскрывается, и они выпадают наружу.

  • Раскрытие происходит через 2-3 года после опыления. У сосны для их распространения имеются крылышки, которые легко подхватываются ветром и разносятся на дальние расстояния.

Экология голосеменных

Голосеменным для размножения НЕ нужна вода, поэтому их среда обитания более разнообразна по сравнению со споровыми растениями.

Некоторые виды встречаются даже в пустынях, существуют тропические виды, но наибольшего распространения получила группа растений из класса Хвойные.

По своему значению в биосфере и в хозяйственной деятельности человека Хвойные уступают только Покрытосеменным. В настоящее время насчитывается более 500 видов хвойных растений, которые образуют леса на обширных территориях Северной Евразии и Северной Америки, также они распространены вдоль побережья Тихого океана.

  • Хвойные леса – среда обитания для многих животных из самых разных систематических групп. Деревья дают им пищу, защиту, являются местом для выведения и выращивания потомства.

  • Залежи каменного угля, занимающие обширные территории Сибири, образовались в результате жизнедеятельности древних голосеменных.

Человек активно использует хвойные растения в своей хозяйственной деятельности:

  • Заготовка древесины

  • Добыча сырья для изготовления канифоли, скипидара, различных эфирных масел для парфюмерной промышленности

  • Используют хвою в процессе заготовки лекарственных препаратов, в пищу идут семена некоторых хвойных – кедра, сибирской, итальянской сосен, из этих семян также делают масло.

  • Некоторые Хвойные выращиваются как декоративные.