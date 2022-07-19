Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Размножение водорослей Характеристика растительного организма Отдел Мхи Ткани высших растений Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Зоология
Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Жизненные циклы паразитических червей
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Эволюция живой природы
Свойства популяции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Выделительная система Железы пищеварительной системы Дыхательная система Лимфатическая система Эндокринная система Половая система Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Физиология вирусов Характеристика грибов

Тип Хордовые

Характеристика типа:

• Имеют внутренний осевой скелет, основу которого составляет плотный, упругий и эластичный спинной тяж – хорда.

Она образуется у всех хордовых на ранних стадиях развития их зародышей (у низших хордовых она сохраняется всю жизнь, у высших – есть только у зародышей, у взрослых заменяется позвоночником).

• Нервная система имеет вид трубки, располагающейся на спинной стороненад хордой.

У высших хордовых передний отдел нервной трубки разрастается и образует головной мозг.

Все хордовые – двусторонне – симметричные (билатеральные) животные.

• Все хордовыевторичноротые животные.

• Все хордовые – вторичнополостные животные.

Вдоль их тела проходит пищеварительная трубка – кишечник, начинающийся ртом и заканчивающийся анальным отверстием.

У всех хордовых животных в зародышевом развитии имеются жаберные щели – парные поперечные отверстия, пронизывающие передний отдел пищеварительной трубки.

• Кровеносная система хордовых замкнутая.

Сердце находится на брюшной стороне тела под пищеварительным каналом.

Выделительная система представлена почками.

Дыхательная система: у водных форм – жабры, у наземных — легкие.

Некоторые хордовые имеют кожное дыхание.

Обычно раздельнополые.

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Признаки хордовых на примере типичного представителя – ланцетника

Тип Хордовые включает в себя около 60 000 видов.

Прочитайте темы: “Подтип Оболочники”, “Подтип Бесчерепные”, Подтип Черепные” и переходите к тестированию.