Тип Хордовые

Характеристика типа:

• Имеют внутренний осевой скелет, основу которого составляет плотный, упругий и эластичный спинной тяж – хорда.

Она образуется у всех хордовых на ранних стадиях развития их зародышей (у низших хордовых она сохраняется всю жизнь, у высших – есть только у зародышей, у взрослых заменяется позвоночником).

• Нервная система имеет вид трубки, располагающейся на спинной стороне – над хордой.

У высших хордовых передний отдел нервной трубки разрастается и образует головной мозг.

• Все хордовые – двусторонне – симметричные (билатеральные) животные.

• Все хордовые – вторичноротые животные.

• Все хордовые – вторичнополостные животные.

Вдоль их тела проходит пищеварительная трубка – кишечник, начинающийся ртом и заканчивающийся анальным отверстием.

• У всех хордовых животных в зародышевом развитии имеются жаберные щели – парные поперечные отверстия, пронизывающие передний отдел пищеварительной трубки.

• Кровеносная система хордовых замкнутая.

Сердце находится на брюшной стороне тела под пищеварительным каналом.

• Выделительная система представлена почками.

• Дыхательная система: у водных форм – жабры, у наземных — легкие.

Некоторые хордовые имеют кожное дыхание.

• Обычно раздельнополые.

Признаки хордовых на примере типичного представителя – ланцетника

Тип Хордовые включает в себя около 60 000 видов.

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