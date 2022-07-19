Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Класс Млекопитающие, или Звери Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Классы членистоногих Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Одноклеточные животные, или Простейшие Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Тип Хордовые, характеристика подтипов Разнообразие класса Пресмыкающиеся Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Класс Земноводные, или Амфибии Характеристика типа Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика червей Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Класс Птицы Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии
Микробиология, микология
Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы
Ботаника
Папоротниковидные Плауновидные. Хвощевидные Классы Однодольные и Двудольные Покрытосеменные, или Цветковые Видоизменения побегов Строение семян Разнообразие голосеменных растений Значение водорослей в природе и жизни человека Строение цветка. Соцветия Разнообразие отдела Покрытосеменные Моховидные Побег и почки. Строение стебля Строение и видоизменения листа Голосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Размножение покрытосеменных растений Общая характеристика водорослей Строение и многообразие плодов Многообразие водорослей
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов Биотические и антропогенные факторы

Классы Однодольные и Двудольные

Классификация Покрытосеменных растений. Классы и семейства

Отдел покрытосеменных растений – самый многочисленный в царстве Растения (около 250 тыс. видов) – подразделяется на два класса: однодольные и двудольные.

Растения, принадлежащие к тому или иному классу, отличаются по следующим признакам:

  1. По числу семядолей зародыша (одна или две);

  2. По жилкованию листьев;

  3. По характеру корневой системы молодых, выросших из семян растений;

  4. По строению стеблей;

  5. По строению цветков;

  6. По жизненным формам.

Класс Однодольные:

  • Имеет зародыш с одной семядолей

  • Дуговое, параллельное жилкование; лист сидячий, цельный (искл. Вороний глаз)

  • Мочковатая корневая система (искл. Вороний глаз)

  • Проводящая ткань стебля состоит из пучков. Кольца камбия как у двудольных нет.

  • Число элементов цветка кратно 3; простой околоцветник

  • Семейства: Злаки (Мятликовые), Лилейные, Осоковые, Орхидные, Пальмовые. Травянистые растения.

Зародыш однодольного растения

Класс Двудольные:

  • Имеет зародыш с двумя семядолями

  • Перистое, пальчатое жилкование листа; лист черешковый, часто рассеченный (искл. Подорожник)

  • Стержневая корневая система (искл. Подорожник)

  • Проводящая ткань стебля имеет выраженное кольцевое строение. Благодаря кольцевому слою камбия стебель растет в толщину.

  • Число элементов цветка кратно 4 или 5; двойной околоцветник

  • Семейства: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, Паслёновые, Бобовые (Мотыльковые), Сложноцветные (Астровые), Зонтичные, Губоцветные. Травы, кустарники, деревья.

Сравнение классов цветковых растений