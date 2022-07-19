Классы Однодольные и Двудольные

Классификация Покрытосеменных растений. Классы и семейства

Отдел покрытосеменных растений – самый многочисленный в царстве Растения (около 250 тыс. видов) – подразделяется на два класса: однодольные и двудольные.

Растения, принадлежащие к тому или иному классу, отличаются по следующим признакам:

По числу семядолей зародыша (одна или две); По жилкованию листьев; По характеру корневой системы молодых, выросших из семян растений; По строению стеблей; По строению цветков; По жизненным формам.

Класс Однодольные: Имеет зародыш с одной семядолей

Дуговое, параллельное жилкование; лист сидячий, цельный (искл. Вороний глаз)

Мочковатая корневая система (искл. Вороний глаз)

Проводящая ткань стебля состоит из пучков. Кольца камбия как у двудольных нет.

Число элементов цветка кратно 3; простой околоцветник

Семейства: Злаки (Мятликовые), Лилейные, Осоковые, Орхидные, Пальмовые. Травянистые растения.

Зародыш однодольного растения

Класс Двудольные: Имеет зародыш с двумя семядолями

Перистое, пальчатое жилкование листа; лист черешковый, часто рассеченный (искл. Подорожник)

Стержневая корневая система (искл. Подорожник)

Проводящая ткань стебля имеет выраженное кольцевое строение. Благодаря кольцевому слою камбия стебель растет в толщину.

Число элементов цветка кратно 4 или 5; двойной околоцветник

Семейства: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, Паслёновые, Бобовые (Мотыльковые), Сложноцветные (Астровые), Зонтичные, Губоцветные. Травы, кустарники, деревья.

Сравнение классов цветковых растений