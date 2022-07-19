Классы Однодольные и Двудольные

Классификация Покрытосеменных растений. Классы и семейства
Отдел покрытосеменных растений – самый многочисленный в царстве Растения (около 250 тыс. видов) – подразделяется на два класса: однодольные и двудольные.
Растения, принадлежащие к тому или иному классу, отличаются по следующим признакам:
По числу семядолей зародыша (одна или две);
По жилкованию листьев;
По характеру корневой системы молодых, выросших из семян растений;
По строению стеблей;
По строению цветков;
По жизненным формам.
Имеет зародыш с одной семядолей
Дуговое, параллельное жилкование; лист сидячий, цельный (искл. Вороний глаз)
Мочковатая корневая система (искл. Вороний глаз)
Проводящая ткань стебля состоит из пучков. Кольца камбия как у двудольных нет.
Число элементов цветка кратно 3; простой околоцветник
Семейства: Злаки (Мятликовые), Лилейные, Осоковые, Орхидные, Пальмовые. Травянистые растения.
Зародыш однодольного растения
Имеет зародыш с двумя семядолями
Перистое, пальчатое жилкование листа; лист черешковый, часто рассеченный (искл. Подорожник)
Стержневая корневая система (искл. Подорожник)
Проводящая ткань стебля имеет выраженное кольцевое строение. Благодаря кольцевому слою камбия стебель растет в толщину.
Число элементов цветка кратно 4 или 5; двойной околоцветник
Семейства: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, Паслёновые, Бобовые (Мотыльковые), Сложноцветные (Астровые), Зонтичные, Губоцветные. Травы, кустарники, деревья.
Сравнение классов цветковых растений