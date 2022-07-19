Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство

Количество видов: около 9 000 видов

Классификация: делятся на 3 группы:

I. Бескилевые (страусы, киви)

II. Пингвины

III. Килевые.

Включает отряды (40 отрядов, некоторые из них: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные, Дневные хищные, Совы, Куриные, Воробьинообразные, Голенастые и др.)

Основные признаки трех групп птиц:

Надотряд Бескилевые (бегающие) около 7 видов. около 7 видов. Представители: Страус африканский, нанду обыкновенный, эму, казуар шлемоносный.

Крылья: недоразвиты, без маховых перьев.

Строение и расположение перьев: перья лишены цельных опахал, расположены на теле сплошь, без промежутков.

Число пальцев на ногах: 2 – африканский страус или 3 – нанду.

Черты внутреннего строения: кости не имеют воздушных полостей, на груди нет киля и грудных мышц.

Другие особенности: самые крупные птицы, с длинной шеей, длинными мощными ногами. Не летают, шея и ноги не оперены. Птенцы выводкового типа (опушенные, зрячие, способные сразу следовать за родителем), о которых заботится в основном самец.

Надотряд Пингвины (плавающие) 15-17 видов. Представители: Пингвин императорский, адели, королевский, малый.

Крылья: видоизменены в ласты

Строение и расположение перьев: перья лишены опахал, ствол их расширен и уплощен в виде чешуи, расположены на теле сплошь.

Число пальцев на ногах: 4 пальца обращены вперед. Три из них соединены плавательной перепонкой.

Черты внутреннего строения: кости не имеют воздушных полостей, на грудине высокий киль, под кожей толстый слой жира.

Другие особенности: живут в Южном полушарии. Не летают, хорошо плавают. Обычно высиживают 1 яйцо, пара образуется на всю жизнь.

Надотряд Типичные птицы, или Килевые (летающие) около 8500 видов. илиоколо 8500 видов. Представители: Гусь, лебедь, орел, сова, кречет, глухарь, грач, филин, тетерев, воробей, цапля, марабу.

Крылья: хорошо развиты.

Строение и расположение перьев: перья типичного строения – со стволом и опахалами. Расположены на теле отдельными участками.

Число пальцев на ногах: 4 пальца, три из них обращены вперед, один – назад.

Черты внутреннего строения: кости облегченные, с воздушными полостями; на грудине высокий киль.

Основные отряды килевых птиц

Отряд Гусеообразные.

Представители: Гуси, утки, лебеди, гаги.

Гусь

Отряд Дневные хищники.

Представители: Ястребы, соколы, грифы, орлы, беркуты, луни, коршуны, кондор, бородач, пустельга, кобчик.

Сокол

Отряд Совы.

Представители: Совы, филин, сычики.

Сыч

Отряд Куриные.

Представители: Тетерев, фазаны, индейки, куропатки, банкиевские куры.

Фазан

Отряд Воробьинообразные.

Представители: Ворон, королек, сойка, щегол, ласточка, грач, воробей, дрозд, снегирь, козодой, трясогузка, синицы, жаворонок.

Ласточка

Отряд Голенастые.

Представители: Выпь, аист, кваква, цапля, журавль, марабу, китоглав, чибис.

Выпь

Отряд Журавлеобразные.

Представители: Серый журавль, журавль красавка, белый журавль, или стерх, венценосный.

Серый журавль

Отряд Длиннокрылые.

Представители: Стрижи, колибри.

Стриж

Отряд Дятлы.

Представители: Дятлы, вертишейка, тукан.

Тукан

Значение птиц в природе

В рацион многих птиц входят плоды растений, например, рябины, вишни, малины и других. Семена покрыты плотной оболочкой и не перевариваются в пищеварительном тракте растений. Поэтому птицы, перелетая с места на место, распространяют с пометом семена. Хищные птицы, поедая беспозвоночных, регулируют их численность. Сами птицы также могут служить пищей другим животным, таким образом, являясь важным звеном пищевых цепей в природе.

Значение птиц для человека

Роль птиц в природе определяет их важность в жизни человека. Птицы поедают огромное количество насекомых и других беспозвоночных, семена сорных растений (например, чертополоха), а также мелких грызунов, которые переносят опасные болезни и вредят полевым культурам. Гуси, утки, тетерева являются предметом охоты. А птицы, яркие по окрасу или издающие мелодичные звуки, приносят радость своим хозяевам.

Птицеводство

Рассуждая о значении птиц в жизни человека, невозможно упустить такой важный процесс, как птицеводство. С древних времен люди начали приручать птиц, в Древней Индии – древних банкивских кур, а в Европе и Азии – утку-крякву и гуся-сухоноса. Веками крестьяне оставляли для размножения лучшую птицу. Постепенно птицы одомашнивались, становились крупнее, повышалась яйценоскость, частота появления яиц, появлялись породы домашних птиц.

Порода – это искусственно выведенная группа домашних животных, которая обладает важными для человека качествами: массой и размером, плодовитостью и устойчивостью к болезням.

Куры – самые распространенные одомашненные птицы. Различают мясные, мясо-яичные и яичные породы кур.