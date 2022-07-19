Экологические проблемы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии
Цитология
Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Органические вещества клетки. Липиды Метаболизм и основные понятия Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Хемосинтез Пластический обмен. Фотосинтез Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Генетический код и его свойства Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточная теория Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Одномембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Митоз Мейоз Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточный цикл Биосинтез белка
Генетика
Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Организм как биологическая система
Селекция животных Мутационная изменчивость Постэмбриональный период развития Бесполое размножение Органогенез Комбинативная изменчивость Половое размножение Селекция микроорганизмов Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция растений Ненаследственная изменчивость Эмбриональный период развития Гаметогенез Типы размножения
Эволюция живой природы
Происхождение человека Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Геологические эры Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Экологические проблемы Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Сукцессия Виды экосистем

Экологические проблемы

Биологическое разнообразие ― залог устойчивости экосистем. Поэтому человек должен стремиться сохранять природные богатства. Однако из-за влияния антропогенных факторов наша планета столкнулась с рядом глобальных экологических проблем.

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Основные из них:

  • Увеличение численности населения Земли и неравномерное распределение, что приводит к избыточному потреблению ресурсов;

  • Загрязнение Мирового океана ― причина снижения видового разнообразия, изменения течений и, как следствие, климата;

  • Аварии на АЭС ― загрязнение окружающей среды, возникновение мутаций в популяциях;

  • «Озоновые дыры» ― это истончение озонового слоя ― защитного экрана планеты от избыточного УФ-излучения, вследствие чего происходит увеличение температуры поверхности Земли, таяние ледников, также УФ-лучи в избыточном количестве являются мутагенами для живых организмов;

  • Парниковый эффект ― это повышение температуры поверхности Земли за счет скопления газов в нижних слоях атмосферы, что может явиться причиной изменения климата планеты;

  • Сведение лесов (особенно тропических)

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  • Опустынивание земель в результате вырубки лесов и выветривания плодородного слоя почвы;

Опустынивание ― деградация земель в засушливых областях земного шара, вызванная как деятельностью человека (антропогенными причинами), так и природными факторами и процессами.

Внимание!

Наиболее частым видом вмешательства человека в природу является съедание домашними животными растительного покрова. Вследствие выпаса животных растительный покров становится все более редким, и происходит разрыхление почвы. Это приводит к усилению эрозии почвы, что еще больше ухудшает условия для роста растений.

  • Сокращение энергетических ресурсов за счет нерационального использования полезных ископаемых (нефть, уголь, газ, руды), которые относятся к невозобновимым.

Неисчерпаемые ресурсы ― источник этих ресурсов не подвержен влиянию со стороны человека.

Исчерпаемые ресурсы источник этих ресурсов подвержен влиянию со стороны человека.

  • Возобновимые ресурсы ― природные ресурсы, запасы которых или восстанавливаются быстрее, чем используются, или не зависят от того, используются они или нет.Примеры: почва, растения, животные, осадочные породы (морская соль);

  • Невозобновимые ― ресурсы земных недр. Строго говоря, многие из них могут возобновляться в ходе геологических циклов, но длительность этих циклов, определяемая сотнями миллионов лет, несоизмерима с этапами развития общества и скоростью расходования минеральных ресурсов. К невозобновимым ресурсам относится: полезные ископаемые, топливо (нефть, газ, уголь), металлические руды, базальт.

Следствием совокупности этих воздействий является изменение как животного, так и растительного сообществ. Эти факторы ведут к изменению природы в целом.

Охрана окружающей среды ― комплекс мер, направленных на сохранение и восстановление компонентов биосферы.

Основные направления ООС: борьба с опустыниванием, охрана Мирового океана, почвенного покрова, дождевых тропических лесов, источников пресной воды и т. д.

Рассмотрим пример задания по данной теме:

Задание.

Почему глобальной экологической проблемой считают расширение озоновых дыр?

Ответ:

1. С уменьшением мощности озонового слоя увеличивается количество ультрафиолетового излучения Солнца, попадающего на земную поверхность, происходит нарушение теплового баланса планеты.

2. Истощение озонового слоя угрожает здоровью населения, вызывая такие заболевания, как рак кожи, катаракта глаз, иммунодефицит.

Проблемы устойчивого развития биосферы

Последние два столетия – время резкого увеличения населения, качественного скачка в развитии науки и производства.

Последние десятилетия отмечены ростом масштабов антропогенного воздействия на все компоненты природы. Нарушение равновесия в биосфере усиливается в результате дальнейшего развития энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Почти не осталось биоценозов, не вовлеченных в хозяйственную, рекреационную, иную деятельность населения. Катастрофическое разрушение природной среды, в свою очередь, сопровождается снижением качества жизни людей.

Экологи предложили выход из разразившегося кризиса – устойчивое развитие биосферы.

Устойчивым названо такое развитие, которое обеспечивает стабильный экономический рост с одновременным прекращением деградации окружающей среды.

Основные задачи в рамках устойчивого развития:

  • восстановление ряда деградировавших экосистем до уровня естественной продуктивности;

  • внедрение ресурсосберегающих и природоохранных технологий;

  • сохранение уцелевших экологических систем; 

  • стабилизация роста численности населения;

  • рационализация потребления.