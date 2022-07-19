Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Разнообразие класса Пресмыкающиеся Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Класс Земноводные, или Амфибии Классы членистоногих Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Одноклеточные животные, или Простейшие Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Разнообразие класса Земноводные Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Тип Хордовые, характеристика подтипов Общая характеристика червей
Микробиология, микология
Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе
Ботаника
Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Разнообразие голосеменных растений Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и видоизменения листа Покрытосеменные, или Цветковые Строение цветка. Соцветия Общая характеристика водорослей Многообразие водорослей Видоизменения побегов Голосеменные Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Моховидные Строение семян Плауновидные. Хвощевидные Побег и почки. Строение стебля Строение и многообразие плодов Значение водорослей в природе и жизни человека
Эволюция живой природы
Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов

Головоногие моллюски

Представители: Гигантский кальмар архитеутис (18 м, до 2 т), самый древний – кораблик, или наутилус.

Картинки по запросу "кальмар""

Кальмар

Картинки по запросу "наутилус""

Наутилус

Количество видов: около 700 современных и 11 000 вымерших.

Место обитания и образ жизни: водные, активно передвигающиеся. Живут только в морской воде.

Тело (сегментация и другие особенности): голова, нога (преобразована в щупальца 8-10 штук и воронку), раковина разделена на камеры, часто небольшая или внутренняя, может полностью отсутствовать, тело не закручено, в коже есть пигментные клетки, за счет которых головоногие могут изменять окраску. У многих имеется чернильный мешок. В случае опасности моллюск выделяет чернила в воду и скрывается за образовавшейся завесой.

Система опоры (скелет): раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, у некоторых есть внутренний скелет (отдельные хрящи).

Мышечная система: пучки мышц кожно-мускульного мешка, щупальца и воронка. С помощью мышечной системы головоногий моллюск может очень быстро передвигаться, чередуя всасывание и резкое выталкивание воды через воронку из мантийной полости.

Пищеварительная система: ротовое отверстие, глотка с двумя роговыми челюстями. Головоногие являются хищниками, питаются рыбой, крабами, двустворчатыми моллюсками. Щупальца служат для захвата пищи, а роговые челюсти – для разрывания пищи.

Дыхательная система: большие пластинчатые жабры.

Кровеносная система: кровообращение происходит за счет мощного сердца и пульсирующих сосудов. Как и у всех моллюсков, у головоногих кровеносная система не замкнута.

Нервная система: состоящий из нескольких долей головной мозг и нервы.

Органы чувств: глаза (у восьми- и десятиногих похожи на глаза позвоночных животных, у некоторых есть веки), органы обоняния в основании жабр (обонятельные ямки), вкусовые рецепторы – по краю ротового отверстия и на щупальцах.

Половая система: раздельнополые.

Развитие: Оплодотворение внутреннее, многие заботятся о потомстве.

Являются звеном в цепи питания, употребляются в пищу человеком, остатки раковин используются в медицине, из чернильного вещества изготавливают китайскую тушь и краску сепию.