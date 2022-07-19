Головоногие моллюски

Представители: Гигантский кальмар архитеутис (18 м, до 2 т), самый древний – кораблик, или наутилус.
Кальмар
Наутилус
Количество видов: около 700 современных и 11 000 вымерших.
Место обитания и образ жизни: водные, активно передвигающиеся. Живут только в морской воде.
Система опоры (скелет): раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, у некоторых есть внутренний скелет (отдельные хрящи).
Мышечная система: пучки мышц кожно-мускульного мешка, щупальца и воронка. С помощью мышечной системы головоногий моллюск может очень быстро передвигаться, чередуя всасывание и резкое выталкивание воды через воронку из мантийной полости.
Пищеварительная система: ротовое отверстие, глотка с двумя роговыми челюстями. Головоногие являются хищниками, питаются рыбой, крабами, двустворчатыми моллюсками. Щупальца служат для захвата пищи, а роговые челюсти – для разрывания пищи.
Дыхательная система: большие пластинчатые жабры.
Кровеносная система: кровообращение происходит за счет мощного сердца и пульсирующих сосудов. Как и у всех моллюсков, у головоногих кровеносная система не замкнута.
Нервная система: состоящий из нескольких долей головной мозг и нервы.
Органы чувств: глаза (у восьми- и десятиногих похожи на глаза позвоночных животных, у некоторых есть веки), органы обоняния в основании жабр (обонятельные ямки), вкусовые рецепторы – по краю ротового отверстия и на щупальцах.
Половая система: раздельнополые.
Развитие: Оплодотворение внутреннее, многие заботятся о потомстве.