Головоногие моллюски

Представители: Гигантский кальмар архитеутис (18 м, до 2 т), самый древний – кораблик, или наутилус.

Кальмар

Наутилус

Количество видов: около 700 современных и 11 000 вымерших.

Место обитания и образ жизни: водные, активно передвигающиеся. Живут только в морской воде.

Тело (сегментация и другие особенности): голова, нога (преобразована в щупальца 8-10 штук и воронку), раковина разделена на камеры, часто небольшая или внутренняя, может полностью отсутствовать, тело не закручено, в коже есть пигментные клетки, за счет которых головоногие могут изменять окраску. У многих имеется чернильный мешок. В случае опасности моллюск выделяет чернила в воду и скрывается за образовавшейся завесой.

Система опоры (скелет): раковина разделена на камеры, часто редуцирована или внутренняя, у некоторых есть внутренний скелет (отдельные хрящи).

Мышечная система: пучки мышц кожно-мускульного мешка, щупальца и воронка. С помощью мышечной системы головоногий моллюск может очень быстро передвигаться, чередуя всасывание и резкое выталкивание воды через воронку из мантийной полости.

Пищеварительная система: ротовое отверстие, глотка с двумя роговыми челюстями. Головоногие являются хищниками, питаются рыбой, крабами, двустворчатыми моллюсками. Щупальца служат для захвата пищи, а роговые челюсти – для разрывания пищи.

Дыхательная система: большие пластинчатые жабры.

Кровеносная система: кровообращение происходит за счет мощного сердца и пульсирующих сосудов. Как и у всех моллюсков, у головоногих кровеносная система не замкнута.

Нервная система: состоящий из нескольких долей головной мозг и нервы.

Органы чувств: глаза (у восьми- и десятиногих похожи на глаза позвоночных животных, у некоторых есть веки), органы обоняния в основании жабр (обонятельные ямки), вкусовые рецепторы – по краю ротового отверстия и на щупальцах.

Половая система: раздельнополые.

Развитие: Оплодотворение внутреннее, многие заботятся о потомстве.

Являются звеном в цепи питания, употребляются в пищу человеком, остатки раковин используются в медицине, из чернильного вещества изготавливают китайскую тушь и краску сепию.