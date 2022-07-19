Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Зоология
Тип Плоские черви Тип Хордовые Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Классы моллюсков Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Круглые черви Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Ботаника
Характеристика растительного организма Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточная теория Биосинтез белка Двумембранные органоиды Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Митоз Метаболизм и основные понятия
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Выделительная система Отделы пищеварительной системы Органы чувств Покровная система Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Половая система Внутренняя среда организма Ткани в организме человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Сукцессия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки

Отдел голосеменные

Голосеменные – процветающая группа растений, распространенная по всему земному шару. Жизненные формы представлены деревьями и кустарниками, как правило, вечнозелеными иголками вместо листьев.

Внешний вид голосеменных достаточно характерен:

  1. В основном это деревья, реже – кустарники.

  2. Листья у них имеют специфическую форму – иглы, расположенные попарно и поодиночке, эти листья называются хвоей. Однако иногда встречаются и чешуевидные листья, значительно различающиеся по форме и размерам.

Различная форма листьев голосеменных (ель и гинкго)

  1. Большинство голосеменных – вечнозеленые одно- и двудомные растения.

  2. У них хорошо развиты стебли и корневая система, а вот проводящие ткани все еще остаются недостаточно развитыми по сравнению с покрытосеменными: лишь у некоторых формируются настоящие сосуды, у остальных проводящую функцию выполняют трахеиды

Цикл развития голосеменных более сложный, чем циклы споровых растений.

Картинки по запросу "отдел голосеменные""

Жизненный цикл голосеменных

По своему строению шишка имеет ось и прикреплённые к ней чешуйки. В женском организме на каждой чешуйке созревают два семязачатка, внутри которых находятся яйцеклетки.

В мужской шишке образуются два пыльцевых мешочка, в которых зреет пыльца.

  • После созревания она высыпается и вместе с ветром разносится на большие расстояния.

  • Попадая на женскую шишку, происходит опыление, в результате которого шишка закрывается и склеивается смолой. Внутри неё пыльца начинает прорастать в пыльцевую трубку, в которой созревают спермии. Этот процесс занимает около года. За это время подготавливаются два спермия, один из которых сольётся с женской яйцеклеткой, а другой погибнет.

  • В результате слияния женских и мужских гамет происходит созревание семени. Созревание семени занимает приблизительно полтора года. Шишка с созревшими семенами раскрывается, и они выпадают наружу.

  • Раскрытие происходит через 2-3 года после опыления. У сосны для их распространения имеются крылышки, которые легко подхватываются ветром и разносятся на более дальние расстояния.

Экология голосеменных

Голосеменным для размножения НЕ нужна вода, поэтому их среда обитания более разнообразна по сравнению со споровыми растениями.

Некоторые виды встречаются даже в пустынях, существуют тропические виды, но наибольшего распространения получила группа растений из класса Хвойные.

По своему значению в биосфере и в хозяйственной деятельности человека Хвойные уступают только Покрытосеменным. В настоящее время насчитывается более 500 видов хвойных растений, которые образуют леса на обширных территориях Северной Евразии и Северной Америки, также они распространены вдоль побережья Тихого океана.

  • Хвойные леса – среда обитания для многих животных из самых разных систематических групп. Деревья дают им пищу, защиту, являются местом для выведения и выращивания потомства.

  • Залежи каменного угля, занимающие обширные территории Сибири, образовались в результате жизнедеятельности древних голосеменных.

Человек активно использует хвойные растения в своей хозяйственной деятельности:

  • Заготовка древесины

  • Добыча сырья для изготовления канифоли, скипидара, различных эфирных масел для парфюмерной промышленности

  • Используют хвою в процессе заготовки лекарственных препаратов, в пищу идут семена некоторых хвойных – кедра, сибирской, итальянской сосен, из этих семян также делают масло.

  • Некоторые Хвойные выращиваются как декоративные.