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с 26 по 30 декабря
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Идёт запись в группы декабря
1. Всё, что нужно для ОГЭ
Объясним все темы и ловушки экзамена, научим решать задания по алгоритмам
2. Личный наставник
Поможет распределить время, поставить цели и сохранить мотивацию до конца курса
3. Итоговое собеседование
На практике разберём критерии и структуру экзамена для ответа на высший балл
4. Выбор профессии
Познакомимся с профессиями будущего для мотивации
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Материал каждого курса и его подача соответствуют конкретному запросу, мотивации и возрасту ученика
Контрольные, пробники и статистика в личном кабинете помогают видеть продвижение на курсе, поддерживать мотивацию
Преподаватели прошли 4 этапа отбора и обучение, чтобы проводить продуктивные уроки и вдохновлять учеников
Теория, домашние задания, уроки и их записи — всё есть в личном кабинете ученика, поэтому не придётся ничего искать
175 000 довольных учеников