Генетика пола

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Зоология
Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Тип Плоские черви Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Тип Круглые черви Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные)
Организм человека и его здоровье
Покровная система Половая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Внутренняя среда организма Дыхательная система Лимфатическая система Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Ткани в организме человека Перифирическая нервная система
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Результаты эволюции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Строение семени Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Характеристика растительного организма Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Среда обитания организмов Виды экосистем Круговорот веществ
Микробиология, микология
Физиология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания

Генетика пола

Большинство животных являются раздельнополыми организмами. Пол можно рассматривать как совокупность признаков и структур, обеспечивающих способ воспроизводства потомства и передачу наследственной информации.

У человека «женскими» половыми хромосомами являются две Х-хромосомы. При образовании гамет каждая яйцеклетка получает одну из Х-хромосом. Пол, у которого образуются гаметы одного типа, несущие Х-хромосому, называется гомогаметным. У человека женский пол является гомогаметным.

«Мужские» половые хромосомы у человека — Х-хромосома и Y-хромосома. При образовании гамет половина сперматозоидов получает Х-хромосому, другая половина — Y-хромосому. Пол, у которого образуются гаметы разного типа, называется гетерогаметным.

У человека мужской пол — гетерогаметный. Если образуется зигота, несущая две Х-хромосомы, то из нее будет формироваться женский организм, если Х-хромосому и Y-хромосому — мужской.

Наследование признаков, сцепленных с полом

Установлено, что в половых хромосомах находятся гены, отвечающие не только за развитие половых, но и за формирование неполовых признаков (свертываемость крови, цвет зубной эмали, чувствительность к красному и зеленому цвету и т.д.). Наследование неполовых признаков, гены которых локализованы в Х- или Y-хромосомах, называют наследованием, сцепленным с полом.

Изучением наследования генов, локализованных в половых хромосомах, занимался Т. Морган.

Тип наследования Примеры
Х-сцепленный рецессивный Гемофилия, разные формы цветовой слепоты (протанопия, дейтеронопия), отсутствие потовых желез, некоторые формы мышечной дистрофии и пр.
Х-сцепленный доминантный Коричневый цвет зубной эмали, витамин D устойчивый рахит и пр.
Х-Y-сцепленный (частично сцепленный с полом) Синдром Альпорта, общая цветовая слепота
Y-сцепленный Перепончатость пальцев ног, гипертрихоз края ушной раковины