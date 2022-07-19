Типы взаимоотношений организмов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Земноводные Тип Моллюски Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Результаты эволюции Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Охрана биологического разнообразия
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Покровная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Роль витаминов Выделительная система Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система
Микробиология, микология
Классификация грибов Морфология бактерий Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Отдел Голосеменные Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Жизненные циклы растений Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола

Типы взаимоотношений организмов

Один организм может оказывать на другой как положительное, так и отрицательное воздействие. Более того, отношения могут иметь и нейтральный характер. В зависимости от результата взаимодействия особей отношения делят на симбиоз, антибиоз и нейтральные отношения.


Симбиотические отношения

Если особи находятся в симбиотических отношениях, то хотя бы один из них получает от этой связи пользу, не нанося при этом вреда другому.

Симбиоз включает в себя три подвида взаимодействий:

  • Мутуализм ― пример истинного симбиоза, когда оба организма получают от отношений пользу и не могут существовать без партнера (простейшие ― жгутиконосцы, в кишечнике термитов, выделяющие фермент, расщепляющий целлюлозу; сожительство гриба и водоросли в составе лишайника; насекомые и насекомоопыляемые растения);

  • Кооперация ― вид взаимовыгодных отношений, который не обязателен для партнеров (сотрудничество рака-отшельника и актинии ― актиния, имея стрекательные клетки, способна защитить рака, от которого взамен она получает возможность к постоянному передвижению и кусочки пищи, которые остаются от его трапезы, при этом эти организмы могут существовать и по отдельности);

  • Комменсализм ― вид отношений, полезный для одного организма и нейтральный для другого (рыба-прилипала с помощью специальной присоски, сформировавшейся на ее спине за время эволюции, прикрепляется к акуле, таким образом она путешествует вместе со своей хозяйкой по просторам океана, не принося ей существенного дискомфорта; отношения между хищниками и падальщиками).

Антибиоз

В случае антибиотических отношений, наоборот, хотя бы один организм получает вред от отношений.

К антибиозу относят паразитизм, хищничество и конкуренцию.

  • Паразит использует хозяина в качестве среды обитания и источника пищи. При этом хозяин испытывает вредное воздействие, но его уровень недостаточно высок, чтобы стать смертельным (клещи, черви-паразиты (печеночный сосальщик, бычий цепень, человеческая аскарида и т. д.), болезнетворные бактерии, все вирусы, некоторые растения, грибы (гриб-трутовик, фитофтора, головня, ржавчина).

  • Отношения хищник-жертва характеризуются использованием одного организма другим в качестве пищи. Жертва при этом погибает (плотоядные животные поедают травоядных, некоторые растения (венерина мухоловка, росянка) и грибы также могут быть хищниками).

  • Конкуренция возникает между организмами, соревнующимися за одинаковые ресурсы. Наиболее острая конкуренция происходит между особями одного вида, так как их ресурсы максимально схожи. Внутри вида особи могут конкурировать не только за ресурсы, но и за право на размножение. Могут конкурировать и неблизкие виды: волк и лиса конкурируют за пищу ― зайца, растения в лесу, на дне океана конкурируют за свет, на лугу, в степи, в пустыне ― за доступ влаги.

Нейтрализм

Нейтральными называют отношения между организмами, когда они не приносят друг другу ни пользы, ни вреда, не используют друг друга в качестве пищи, а просто сосуществуют.

Они зависят от состояния сообщества, в котором они обитают, но не зависят друг от друга (белка и лось).