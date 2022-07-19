Типы взаимоотношений организмов

Один организм может оказывать на другой как положительное, так и отрицательное воздействие. Более того, отношения могут иметь и нейтральный характер. В зависимости от результата взаимодействия особей отношения делят на симбиоз, антибиоз и нейтральные отношения.





Симбиотические отношения

Если особи находятся в симбиотических отношениях, то хотя бы один из них получает от этой связи пользу, не нанося при этом вреда другому.

Симбиоз включает в себя три подвида взаимодействий:

Мутуализм ― пример истинного симбиоза, когда оба организма получают от отношений пользу и не могут существовать без партнера (простейшие ― жгутиконосцы, в кишечнике термитов, выделяющие фермент, расщепляющий целлюлозу; сожительство гриба и водоросли в составе лишайника; насекомые и насекомоопыляемые растения);

Кооперация ― вид взаимовыгодных отношений, который не обязателен для партнеров (сотрудничество рака-отшельника и актинии ― актиния, имея стрекательные клетки, способна защитить рака, от которого взамен она получает возможность к постоянному передвижению и кусочки пищи, которые остаются от его трапезы, при этом эти организмы могут существовать и по отдельности);

Комменсализм ― вид отношений, полезный для одного организма и нейтральный для другого (рыба-прилипала с помощью специальной присоски, сформировавшейся на ее спине за время эволюции, прикрепляется к акуле, таким образом она путешествует вместе со своей хозяйкой по просторам океана, не принося ей существенного дискомфорта; отношения между хищниками и падальщиками).

Антибиоз

В случае антибиотических отношений, наоборот, хотя бы один организм получает вред от отношений.

К антибиозу относят паразитизм, хищничество и конкуренцию.

Паразит использует хозяина в качестве среды обитания и источника пищи. При этом хозяин испытывает вредное воздействие, но его уровень недостаточно высок, чтобы стать смертельным (клещи, черви-паразиты (печеночный сосальщик, бычий цепень, человеческая аскарида и т. д.), болезнетворные бактерии, все вирусы, некоторые растения, грибы (гриб-трутовик, фитофтора, головня, ржавчина).

Отношения хищник-жертва характеризуются использованием одного организма другим в качестве пищи. Жертва при этом погибает (плотоядные животные поедают травоядных, некоторые растения (венерина мухоловка, росянка) и грибы также могут быть хищниками).

Конкуренция возникает между организмами, соревнующимися за одинаковые ресурсы. Наиболее острая конкуренция происходит между особями одного вида, так как их ресурсы максимально схожи. Внутри вида особи могут конкурировать не только за ресурсы, но и за право на размножение. Могут конкурировать и неблизкие виды: волк и лиса конкурируют за пищу ― зайца, растения в лесу, на дне океана конкурируют за свет, на лугу, в степи, в пустыне ― за доступ влаги.

Нейтрализм

Нейтральными называют отношения между организмами, когда они не приносят друг другу ни пользы, ни вреда, не используют друг друга в качестве пищи, а просто сосуществуют.

Они зависят от состояния сообщества, в котором они обитают, но не зависят друг от друга (белка и лось).