Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Эволюция живой природы
Происхождение человека Определение вида и популяции Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Основные эволюционные представления Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Геологические эры
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Сукцессия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем
Цитология
Репликация ДНК Одномембранные органоиды Немембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Пластический обмен. Хемосинтез Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Фотосинтез Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Биосинтез белка Мейоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Клеточный цикл Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Митоз
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция животных Типы размножения Гаметогенез Половое размножение Мутационная изменчивость Органогенез Эмбриональный период развития Селекция растений Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость

Минеральные вещества клетки, вода

Вода

Н2О – самое распространенное соединение в живых организмах. Содержание ее в разных клетках колеблется в довольно широких пределах: от 10% в эмали зубов до 98% в теле медузы, но среднем она составляет около 80% массы тела.

Функции воды в организме:

● Роль воды в обеспечении процессов жизнедеятельности обусловлена ее физико-химическими свойствами. Полярность молекул и способность образовывать водородные связи делают воду хорошим растворителем для огромного количества веществ. Большинство химических реакций, протекающих в клетке, может происходить только в водном растворе. Вода участвует и во многих химических превращениях.

● Из-за высокой удельной теплоемкости воды колебания температуры окружающей среды в меньшей степени сказываются на клетке, т. к. при изменении t° внешней среды вода поглощает или выделяет теплоту вследствие разрыва или новообразования водородных связей.

Высокая теплота испарения лежит в основе эффективного механизма теплоотдачи у растений и животных.

● Вода как растворитель принимает участие в явлениях осмоса, играющего важную роль в жизнедеятельности клетки организма.

Осмосом называют проникновение молекул растворителя через полупроницаемую мембрану в раствор какого-либо вещества.

Полупроницаемыми называются мембраны, которые пропускают молекулы растворителя, но не пропускают молекулы (или ионы) растворенного вещества.

Следовательно, осмос – односторонняя диффузия молекул воды в направлении раствора.

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Минеральные соли:

От концентрации солей в большой мере зависят осмотическое давление в клетке и ее буферные свойства.

Буферностью называется способность клетки поддерживать слабощелочную реакцию ее содержимого на постоянном уровне.

Буферность внутри клетки обеспечивается главным образом ионами Н2РО4- и НРО42-. Во внеклеточных жидкостях и в крови роль буфера играют Н2СО3 и НСО3-. Анионы связывают ионы Н и гидроксид-ионы (ОН-), благодаря чему реакция внутри клетки внеклеточных жидкостей практически не меняется.

Различают макро- и микроэлементы.

<О> Макроэлементы – вещества, потребность в которых составляет от нескольких грамм до нескольких миллиграммов в день. К ним относятся: O, C, H, N, Ca, P, S, K, Na, Cl, Mg.

Микроэлементы – вещества, потребность в которых в десятки раз меньше. К ним относятся: Fe, I, Mn, Cu.

Значение макроэлементов:

  • K (калий) – поддержание кислотно-щелочного равновесия. Обеспечение межклеточных контактов, в т.ч. между нервными клетками. Поддержание водно-солевого баланса, осмотического давления. Замедляет сердечный ритм.

  • Na (натрий) – в организме человека натрий выполняет "внеклеточные" функции: Поддержание осмотического давления и рН среды. Формирование нервного импульса в клетке. Транспорт углекислого газа.

  • Ca (кальций) – регуляция внутриклеточных процессов. Регуляция процессов нервной проводимости и мышечных сокращений. Ускоряет сердечный ритм. Формирование костной ткани, минерализация зубов. Участие в процессах свертывания крови. Карбонат кальция входит в состав раковин моллюсков.

  • Cl (хлор) – анионы участвуют в поддержании гомеостатического равновесия сред организма. Для растений хлор - микроэлемент.

  • Mg (магний) – отвечает за поддержание целостности рибосом и их нормального функционирования и за работу митохондрий. Участвует в регуляции сердечной деятельности. Является центральным атомом в молекуле хлорофилла.

  • P (фосфор) – в виде фосфатов входит в состав АТФ и нуклеотидов ДНК и РНК, участвует в процессах кодирования и хранения генетической информации. Неорганический фосфат входит в состав буферной системы крови и регулирует ее кислотно-основное равновесие.

  • S (сера) – входит в состав некоторых аминокислот (цистеин). Участвует в синтезе гемоглобина, коллагена, инсулина. Выполняет важную роль в процессах регенерации.

Значение микроэлементов:

  • Fe (железо) – незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена. Входит в состав гемоглобина крови. Железо играет важную роль в процессах выделения энергии, в ферментативных реакциях.

  • Cu (медь) – является жизненно важным элементом, который входит в состав многих витаминов, гормонов, ферментов, дыхательных пигментов, участвует в процессах обмена веществ, в тканевом дыхании и т.д. Отвечает за перенос кислорода в тканях моллюсков (поэтому у них голубая кровь).

  • J (йод) – входит в состав гормонов щитовидной железы.

  • F (фтор) – участвует в образовании костной ткани и формировании эмали и дентина зубной ткани.

  • Zn (цинк) – необходим для нормального роста и развития, полового созревания, а в дальнейшем — для поддержания репродуктивной функции, а также для нормального кроветворения и заживления ран.

  • Co (кобальт) – входит в состав витамина В12 и некоторых ферментов.

  • Se (селен) – участвует в обмене БЖУ, необходим для регуляции нормального синтеза гормонов щитовидной железы. Также способствует полноценному усвоению йода из пищи и воды.

Другие органические вещества клетки

Витамины – органические вещества различной химической природы, которые участвуют во многих реакциях обмена веществ, обеспечивая нормальную жизнедеятельность организма.

Могут быть водо- или жирорастворимыми. Гетеротрофные организмы получают витамины с пищей или в составе поливитаминных комплексов, автотрофы самостоятельно синтезируют эти вещества, либо получают их из окружающей среды.

Большинство витаминов представляют собой коферменты - соединения, необходимые для запуска фермента.

Именно поэтому часть ферментов обмена веществ может работать “не в полную силу”, если нет необходимого для него витамина.

Пигменты – органические вещества различного состава, придающие окраску живым организмам и выполняющие различные функции.

Например, зеленый пигмент растений хлорофилл выполняет важную роль в процессах фотосинтеза.

Билирубин – пигмент, образующийся при распаде белков, содержащих гем. По наличию билирубина в крови, моче или кале можно определить различные патологические состояния.

Гормоны – биологически активные вещества различной природы, вырабатываемые живыми организмами самостоятельно.

Они регулируют различные биохимические процессы в организме, отвечающие за рост, развитие и обмен веществ.