Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Ткани высших растений Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Строение цветка Строение семени Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Голосеменные Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег
Зоология
Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика животных Тип Круглые черви Классы членистоногих Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Кишечнополостные
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Лимфатическая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Неинфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Половая система Внутренняя среда организма Железы пищеварительной системы Органы чувств Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Типы размножения Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Репликация ДНК Органические вещества клетки. Углеводы Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Двумембранные органоиды Митоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Белки Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Виды экосистем

Тип Кишечнополостные

Тип кишечнополостных насчитывает около 9 тыс. видов. Они произошли от колониальных простейших – жгутиконосцев и распространены во всех морях и пресноводных водоемах.

Тип кишечнополостных разделяют на три класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.

Основные ароморфозы, способствовавшие появлению кишечнополостных:

  • Возникновение многоклеточности в результате специализации и объединения взаимодействующих между собой клеток;

  • Возникновение двуслойного строения;

  • Возникновение полостного пищеварения;

  • Появление дифференцированных по функциям частей тела;

  • Появление радиальной симметрии.

Кишечнополостные ведут водный, свободный или сидячий образ жизни. Это двухслойные животные, в онтогенезе формирующие два зародышевых листка – экто- и энтодерму, между которыми находится мезоглея – опорная пластинка. Их внутренняя полость называется гастральной. Здесь переваривается пища, остатки которой удаляются через рот, окруженный щупальцами (у гидр).

Важные особенности кишечнополостных:

1. наличие стрекательных клеток во внешнем слое. Они развиваются из промежуточных и состоят из стрекательной капсулы, наполненной жидкостью, и стрекательной нити, помещенной в капсуле. Стрекательные клетки служат орудием нападения и защиты;

Стрекательные клетки

2. полостное пищеварение с сохранением внутриклеточного пищеварения.

Класс Гидроидные

Представитель этого класса – пресноводная гидра.

Гидра – полип размером около 1 см. Живет она в пресноводных водоемах, прикрепляясь к субстрату подошвой.

Передний конец тела животного образует рот, окруженный щупальцами. Тело гидры покрыто эктодермой, состоящей из нескольких видов клеток:

  • Эпителиально-мускульных

  • Промежуточных;

  • Стрекательных;

  • Половых;

  • Нервных.

Энтодерма гидры состоит из:

  • Эпителиально-мускульных

  • Пищеварительных клеток

  • Железистых клеток

Строение гидры

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Клеточное строение гидры

Движение гидры

  • Гидры – хищники, питающиеся мелкими ракообразными и мальками рыб.

  • Дыхание и выделение осуществляются всей поверхностью их тела.

  • Раздражимость проявляется в виде двигательных рефлексов. Наиболее отчетливо на раздражение реагируют щупальца, так как в них плотно сосредоточены нервные и эпителиально-мускульные клетки.

  • Размножаются гидры:

Бесполым путем: почкование, при благоприятных условиях

Половой процесс: происходит осенью, некоторые промежуточные клетки эктодермы превращаются в половые клетки. Оплодотворение происходит в воде. Весной появляются новые гидры.

  • Гидры способны восстанавливать утраченные части тела благодаря размножению и дифференцировке неспецифических клеток. Это явление называют регенерацией.

Запоминаем: нервная система ДИФФУЗНОГО ТИПА

Класс Сцифоидные

Этот класс объединяет медуз больших размеров (представители – корнерот, аурелия, цианея).

  • Медузы обитают в морях.

  • В их жизненном цикле закономерно чередуются половое и бесполое поколения.

  • Тело по форме напоминает зонт и состоит в основном из студенистой мезоглеи, покрытой снаружи одним слоем эктодермы, а изнутри – слоем энтодермы.

Строение медузы

  • Медузы раздельнополы. Их половые железы расположены под радиальными каналами или на ротовом стебельке.

Половые продукты выходят через рот в море. Из зиготы развивается свободноживущая личинка – планула, которая весной превращается в маленького полипа.

Жизненный цикл медузы

Внимание! Появились задания на последовательность стадий жизненного цикла медузы

Класс Коралловые полипы

Включает одиночные (актинии) или колониальные формы (красный коралл).

  • Они имеют известковый или кремниевый скелет, образованный кристаллами игловидной формы.

  • Живут в тропических морях

  • Размножаются бесполым и половым путями (медузной стадии развития нет).

  • Скопления коралловых полипов образуют коралловые рифы.

Строение кораллового полипа