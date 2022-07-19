Одноклеточные животные, или Простейшие

Подцарство Простейшие (одноклеточные)

Подцарство Простейшие включает в себя животных, тело которых состоит из одной клетки. Клетка – целый организм, роль органов выполняют органоиды (иначе – органеллы).

Разнообразие Простейших

Тип Жгутиковые

Тип Саркодовые (Корненожки)

Тип Инфузории

Тип Споровики

I. Тип Жгутиковые Представитель: Эвглена Зеленая

Строение и описание жизнедеятельности:

Эвглена, как типичный представитель данного типа, осуществляет передвижение за счет движения (вращения) ЖГУТИКА

На переднем конце тела расположен клеточный рот и светочувствительный глазок (= стигма ). За счет стигмы эвглена зеленая может перемещаться из темноты к свету

В передней части тела мы также можем увидеть сократительную вакуоль, которая выделяет жидкие продукты обмена

В цитоплазме содержатся зеленые ХЛОРОПЛАСТЫ , несущие зеленый пигмент – хлорофилл

Питание = может питаться как готовыми органическими веществами (гетеротрофное питание), так и собственной органикой, синтезированной в процессе фотосинтеза (автотрофное питание).

Есть плотная оболочка, форма тела постоянна (НЕ КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА)

Размножается простым делением надвое

Особенности данного организма: Эвглена сочетает в себе признаки: Животных – активно передвигается + обладает гетеротрофным питанием (питается готовыми органическими веществами)

Растений – способна к фотосинтезу

Эвглена зеленая

II. Тип Саркодовые Представитель: Амеба Обыкновенная

Строение и описание жизнедеятельности:

Непостоянная форма тела из-за отсутствия плотной оболочки, способны образовывать ПСЕВДОПОДИИ, или ЛОЖНОНОЖКИ. С помощью них амебы передвигаются и захватывают пищу.

При неблагоприятных условиях образует ЦИСТУ

Питается путем обтекания пищи своим телом и формирования пищеварительной вакуоли (шарика, внутри которого находится пища, там же она и переваривается)

Размножается простым делением надвое

Строение Амебы обыкновенной

III. Тип Инфузории (Ресничные) Представитель: Инфузория туфелька

Строение и описание жизнедеятельности:

Большое количество РЕСНИЧЕК, они нужны для передвижения

Есть клеточный рот, глотка

Удаление непереваренной пищи с помощью ПОРОШИЦЫ (орган выделения)

Наличие двух сократительных вакуолей (2 «солнышка», нужны для выделения жидких продуктов обмена веществ)

КОНЪЮГАЦИЯ = половой процесс

Особенности данного организма:

1. Два ядра

Макронуклеус (большое ядро) Микронуклеус (маленькое ядро) Вегетативное ядро = Отвечает за все процессы жизнедеятельности, кроме полового процесса Генеративное ядро = Отвечает за половой процесс

Строение Инфузории-туфельки

2. Конъюгация – половой процесс одноклеточных животных, при котором те обмениваются своим наследственным материалом.

Паразитические простейшие

Паразитические простейшие – это одноклеточные организмы, которые живут за счет других организмов, которых называют хозяевами. Они вызывают у своего хозяина различные болезни.

Рассмотрим часто встречающихся паразитов в каждом типе простейших.

В организмах животных, человека, и растений паразитирует много видов жгутиконосцев. Например, трипаносома, вызывающая сонную болезнь. В течение длительного времени у человека нарастает слабость, озноб, затем больного охватывает непреодолимая сонливость. Переносчик трипаносомы – кровососущая муха цеце, распространенная в экваториальной Африке.

Трипаносома

Другой важный жгутиконосец – токсоплазма, опасный паразит животных и человека. Заразится ей можно от бродячих кошек, в кишечнике которых обитает паразит, мяса больных животных. Токсоплазмы могут поражать головной мозг, глаза, внутренние органы, что может быть смертельно для человека.

Токсоплазма

Из группы саркодовых паразитом является дизентерийная амёба. Она обитает в кишечнике человека и вызывает тяжелое заболевание – амёбиаз. Амёбы вызывают в кишечнике язвы, разрушают его стенку, без лечения это может привезти к истощению и может быть очень опасно. Заразиться амёбиазом можно от сырой воды, немытых фруктов и овощей, поэтому это заболевание называют «болезнью грязных рук».

Дизентерийная амёба

Внутриклеточным паразитом является споровик малярийный плазмодий. Он поражает клетки крови эритроциты, вызывая сильную лихорадку, озноб и слабость, а также малокровие. Болезнь от этого паразита называется малярия, очень распространенная в тропиках. Малярийный плазмодий попадает в кровь человека с укусом комара.

Малярийные плазмодии выходят из разорванной клетки крови

Значение простейших

Хотя простейшие имеют очень скромные размеры, их численность высока, следовательно и их значение в общей картине жизни огромно.

Простейшие питаются бактериями и взвешенными органическими веществами, тем самым выполняя биологическую очистку водоемов

Также они служат кормом для мальков рыб, личинок моллюсков и раков

Простейшие, обитающие в желудочно-кишечных трактах коров, оленей и других животных, помогают им переваривать пищу.

Простейшие участвуют в образовании почвы и земной коры. Например, наружные скелеты радиолярий из кремнезема после отмирания образуют сланец и глину. Почвенные простейшие участвуют в почвообразовании. А фораминиферы, также обладающие наружным скелетом, после отмирания откладываются в виде голубого известнякового ила.

Фораминиферы и радиолярии