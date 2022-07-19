Репликация ДНК

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Ботаника
Отдел Голосеменные Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Ткани высших растений Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей
Эволюция живой природы
Законы и правила в теории эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Определение вида и популяции Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Классификация грибов Физиология бактерий
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Органы чувств Дыхательная система Перифирическая нервная система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Лимфатическая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Инфекционные заболевания человека Половая система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Цитология
Органические вещества клетки. Липиды Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Репликация ДНК Пластический обмен. Фотосинтез Митоз Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Мейоз Биосинтез белка Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Минеральные вещества клетки, вода Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Транспорт веществ в клетке
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания
Зоология
Тип Хордовые Классы моллюсков Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Тип Плоские черви Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Тип Членистоногие Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Органогенез Гаметогенез Половое размножение Мутационная изменчивость

Репликация ДНК

Репликация ДНК ‒ это процесс синтеза дочерней молекулы ДНК на матрице родительской ДНК.

Репликация ДНК является ключевым событием в ходе деления клетки, так как именно благодаря репликации происходит сохранение хромосомного набора и точная передача генетической информации из поколения в поколение.

Данный процесс осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий из 15-20 белков (например, ДНК-полимеразы).

Процесс репликации: раскручивание двойной спирали ДНК ‒ синтез комплементарных цепей ДНК-полимеразой ‒ образование двух молекул ДНК из одной.

Последовательность репликации

Раскручивание ДНК → разрыв связей между двумя цепями при помощи ферментов (хеликазы) → образование репликационной вилки → присоединение ДНК-полимеразы к каждой из цепей ДНК → присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов → образование двух дочерних цепей.

Внимание! Каждая из двух цепей ДНК является матрицей, на которой синтезируется новая комплементарная цепь.

Результат: две новые молекулы двуцепочечной ДНК, идентичные родительской.

Характеристики процесса репликации

  1. Матричный ‒ последовательность синтезируемой цепи ДНК однозначно определяется последовательностью материнской цепи в соответствии с принципом комплементарности:

А=Т

Г≡Ц

  1. Полуконсервативный ‒ одна цепь молекулы ДНК, образовавшейся в результате репликации, является вновь синтезированной, а вторая ‒ материнской;

  1. полярный – идёт в направлении от 5’-конца новой молекулы к 3’-концу;

  2. начинается с определённых участков ДНК, которые называются сайтами инициации репликации.

*Прочитайте темы “Клеточный цикл” и “Митоз” и выполните тестирование.