Репликация ДНК является ключевым событием в ходе деления клетки, так как именно благодаря репликации происходит сохранение хромосомного набора и точная передача генетической информации из поколения в поколение.
Данный процесс осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий из 15-20 белков (например, ДНК-полимеразы).
Процесс репликации: раскручивание двойной спирали ДНК ‒ синтез комплементарных цепей ДНК-полимеразой ‒ образование двух молекул ДНК из одной.
Последовательность репликации
Раскручивание ДНК → разрыв связей между двумя цепями при помощи ферментов (хеликазы) → образование репликационной вилки → присоединение ДНК-полимеразы к каждой из цепей ДНК → присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов → образование двух дочерних цепей.
Результат: две новые молекулы двуцепочечной ДНК, идентичные родительской.
Матричный ‒ последовательность синтезируемой цепи ДНК однозначно определяется последовательностью материнской цепи в соответствии с принципом комплементарности:
А=Т
Г≡Ц
Полуконсервативный ‒ одна цепь молекулы ДНК, образовавшейся в результате репликации, является вновь синтезированной, а вторая ‒ материнской;
полярный – идёт в направлении от 5’-конца новой молекулы к 3’-концу;
начинается с определённых участков ДНК, которые называются сайтами инициации репликации.
*Прочитайте темы “Клеточный цикл” и “Митоз” и выполните тестирование.