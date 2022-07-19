Значение водорослей в природе и для человека

Зеленые водоросли

Одноклеточные и колониальные зеленые водоросли входят в состав планктона и, развиваясь в большом количестве, вызывают цветение воды. Также зеленые водоросли вступают в симбиоз с грибами, образуя лишайники.

Цветение воды

Красные водоросли

Красные водоросли – основные продуценты органического вещества на больших глубинах. Они являются кормом и укрытием для глубоководных морских животных.

Бурые водоросли

Бурые водоросли образуют на относительно небольшой глубине целые «подводные леса», окружающие сплошной стеной побережья всех морей и океанов обоих полушарий. Эти «подводные леса» служат источником пищи, укрытием и местом размножения для огромного числа морских обитателей, в том числе и для многих промысловых рыб. После отмирания водоросли образуют детрит, являющийся кормом для планктонных организмов

«Подводные леса» из ламинарии

Значение водорослей в жизни человека

Зеленые водоросли

Многоклеточная водоросль ульва в Восточной Азии употребляются в пищу. Во многих странах разрабатывают наиболее рентабельные методы интенсивного культивирования одноклеточных зеленых водорослей (хлорелла) в качестве источника пищи и корма, для биологической очистки сточных вод, регенерации воздуха в замкнутых экосистемах (на космических кораблях, подводных лодках) и т.п.

Красные водоросли

Наибольшее практическое значение имеют анфельция и филлофора, дающие студнеобразующие вещества – агар-агар, агароид, карраген;

Некоторые красные водоросли, например порфира, употребляются в пищу;

Из красных водорослей получают особые полисахариды, подавляющие размножение вируса СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита);

Красные водоросли, так же, как и другие водоросли, можно использовать на корм скоту и как удобрение.

Бурые водоросли