Значение водорослей в природе и для человека

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов
Зоология
Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Одноклеточные животные, или Простейшие Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Надкласс Рыбы Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Класс Земноводные, или Амфибии Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Общие сведения о животном мире Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Класс Млекопитающие, или Звери Классы членистоногих Тип Хордовые, характеристика подтипов Разнообразие класса Земноводные Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви
Микробиология, микология
Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе
Ботаника
Строение и видоизменения листа Классы Однодольные и Двудольные Покрытосеменные, или Цветковые Видоизменения побегов Моховидные Строение семян Плауновидные. Хвощевидные Общая характеристика водорослей Значение водорослей в природе и жизни человека Голосеменные Строение цветка. Соцветия Разнообразие отдела Покрытосеменные Папоротниковидные Побег и почки. Строение стебля Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Строение и многообразие плодов Многообразие водорослей Размножение покрытосеменных растений Разнообразие голосеменных растений
Эволюция живой природы
Освоение суши растениями и животными Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира

Значение водорослей в природе и для человека

Зеленые водоросли

Одноклеточные и колониальные зеленые водоросли входят в состав планктона и, развиваясь в большом количестве, вызывают цветение воды. Также зеленые водоросли вступают в симбиоз с грибами, образуя лишайники.

Цветение воды

Красные водоросли

Красные водоросли – основные продуценты органического вещества на больших глубинах. Они являются кормом и укрытием для глубоководных морских животных.

Бурые водоросли

Бурые водоросли образуют на относительно небольшой глубине целые «подводные леса», окружающие сплошной стеной побережья всех морей и океанов обоих полушарий. Эти «подводные леса» служат источником пищи, укрытием и местом размножения для огромного числа морских обитателей, в том числе и для многих промысловых рыб. После отмирания водоросли образуют детрит, являющийся кормом для планктонных организмов

«Подводные леса» из ламинарии

Значение водорослей в жизни человека

Зеленые водоросли

Многоклеточная водоросль ульва в Восточной Азии употребляются в пищу. Во многих странах разрабатывают наиболее рентабельные методы интенсивного культивирования одноклеточных зеленых водорослей (хлорелла) в качестве источника пищи и корма, для биологической очистки сточных вод, регенерации воздуха в замкнутых экосистемах (на космических кораблях, подводных лодках) и т.п.

Красные водоросли

  • Наибольшее практическое значение имеют анфельция и филлофора, дающие студнеобразующие вещества – агар-агар, агароид, карраген;

  • Некоторые красные водоросли, например порфира, употребляются в пищу;

  • Из красных водорослей получают особые полисахариды, подавляющие размножение вируса СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита);

  • Красные водоросли, так же, как и другие водоросли, можно использовать на корм скоту и как удобрение.

Бурые водоросли

  • В пищевой промышленности используются при получении мармеладов, соков, пастилы и др.

  • В парфюмерии – для изготовления кремов, паст, гелей

  • В медицине и фармацевтической промышленности – при изготовлении мазей, паст, растворимых хирургических нитей

  • В химической промышленности – при производстве лаков, красок, клеящих веществ.