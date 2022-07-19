Бесполое размножение

Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Водные экосистемы Круговорот веществ
Зоология
Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы членистоногих Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Моллюски Подтип Оболочники
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Железы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Покровная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Ткани в организме человека Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Большой и малый круги кровообращения
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Организм как биологическая система
Органогенез Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Ботаника
Характеристика растительного организма Отдел Мхи Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Бесполое размножение

Бесполое размножение – это один из способов размножения, при котором следующее поколение развивается из соматических клеток без участия репродуктивных клеток — гамет. При бесполом размножении дочерние организмы имеют только одну родительскую особь и генетически идентичны ей.

В основе бесполого размножения лежит процесс митоза.

Преимуществом бесполого размножения является то, что организму не нужно тратить время и энергию на поиск полового партнера. Это позволяет ему размножаться быстрее. Таким образом, плюсами бесполого размножения являются:

  • быстрое размножение в благоприятных условиях;

  • быстрое распространение в благоприятных условиях.

Но также у бесполого размножения есть свои недостатки: виды организмов, размножающиеся бесполым путём, менее приспособлены к изменениям условий окружающей среды и уступают в естественном отборе более приспособленным видам. В процессе эволюции у эукариот возникает половой процесс как более прогрессивный признак.

Существует несколько видов бесполого размножения.

  • Бесполое размножение одноклеточных:

    а) бинарное деление прокариот;
    б) различные формы митотического деления одноклеточных (обычный митоз, шизогония, почкование дрожжей);

  • Бесполое размножение многоклеточных:

    а) многоклеточными неспециализированными частями материнского организма — вегетативное размножение, например черенкование растений;
    б) специализированными клетками - спорами. Подвижные споры со жгутиками называются зооспорами.

Бесполое размножение одноклеточных организмов

Бактерии и простейшие (амёбы, эвглены, инфузории и др.) размножаются делением клетки надвое. Бактерии делятся простым бинарным делением; простейшие — митозом. После деления дочерние клетки растут и, достигнув величины материнского организма, снова делятся.

Множественное деление (шизогония) характеризуется тем, что при таком размножении наблюдается многократное деление ядра без деления цитоплазмы.

Далее вокруг каждого из ядер обособляется небольшой участок цитоплазмы, и деление клетки завершается образованием множества дочерних особей. Такой тип размножения в ряду поколений приводит к изменению вида или к возникновению новых видов.

На рис. Шизогония

Одноклеточные грибы дрожжи размножаются почкованием. При почковании дочерний организм образуется как вырост материнского, растет, формирует необходимые структуры, отделяется и начинает жить самостоятельно.

На рис. Почкование дрожжей

Бесполое размножение многоклеточных

Спорообразование. Этот тип размножения связан с образованием спор. Встречается у водорослей, высших споровых растений (мхи, хвощи, плауны, папоротники) и у грибов. Попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из неё развивается в новый организм.

На рис. Спорообразование у папоротника (1), мха кукушкина льна (2) и спорыньевого гриба (3)

Вегетативное размножение — форма бесполого размножения у растений, при котором начало новому организму дают вегетативные органы — корень, стебель, лист, либо специализированные видоизмененные побеги — клубни, луковицы, корневища, выводковые почки и т. п.

В основе фрагментации, как и в случае вегетативного размножения, лежит способность организма восстанавливать недостающие органы и части тела (регенерация).

При этом способе размножения новые особи возникают из фрагментов материнского организма. Фрагментацией могут размножаться, например, нитчатые водоросли, грибы, некоторые плоские (ресничные) и кольчатые черви.

На рис. Фрагментация

Почкование характерно для губок, некоторых кишечнополостных (гидры) и оболочников (асцидии), у которых за счёт размножения группы клеток на теле образуются выпячивания (почки). Почка увеличивается в размерах, затем у нее появляются зачатки всех структур и органов, характерных для материнского организма.

Потом происходит отделение (отпочковывание) дочерней особи, которая растет и достигает размеров материнского организма. Если дочерние особи не отделяются от материнской, то формируются колонии (например, у коралловых полипов).

Полиэмбриония — это способ размножения организмов, при котором из одной зиготы развивается более одного зародыша (у растений – несколько зародышей в одном семени).

На рис. 1— полиэмбриония, развитие близнецов, 2 развитие двойняшек