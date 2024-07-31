Учебник по обществознанию

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
Русский языкМатематикаОбществознаниеАнглийский языкИсторияИнформатикаБиологияФизикаХимияЛитература
Содержание учебника
11 класс
10 класс
9 класс
Право
Административные правоотношения, правонарушения и наказанияГражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителейКонституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской ФедерацииМеждународно-правовая защита жертв вооруженных конфликтовМеханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданинаНорма права. Нормативный правовой актОсновные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетнихПонятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданинаПонятие правоотношенийПрава ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетнихПраво на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетнихПраво, его роль в жизни общества и государстваПравоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и гражданПризнаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственностиСемейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детейФедеративное устройство Российской Федерации
8 класс
7 класс