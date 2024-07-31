Учебник по обществознанию
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Содержание учебника
11 класс
Политика
Государство, его функцииГражданское общество и государствоДемократия, ее основные ценности и признакиИзбирательная кампания в Российской ФедерацииОрганы государственной власти Российской ФедерацииПолитическая системаПолитическая элитаПолитические партии и движенияПолитический процессПолитическое участие граждан РФПонятие властиСредства массовой информации в политической системеТипология политических режимовФедеративное устройство Российской Федерации
Право
Воинская обязанностьЗаконодательство РФ о выборахКонституция РФМеждународное правоОрганизационно-правовые формыОсобенности административной юрисдикцииОсобенности уголовного процессаПонятие и виды юридической ответственностиПорядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договораПрава и обязанности налогоплательщикаПраво в системе социальных нормПраво на благоприятную окружающую среду и способы его защитыПравовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения бракаПравоохранительные органы. Судебная системаСистема российского праваСпоры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процессаСубъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права
Социальные отношения
Виды социальных нормКонституционные принципы (основы) национальной политики в Российской ФедерацииМежнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешенияМолодёжь как социальная группаОтклоняющееся поведение и его типыСемья и брак Социализация индивидаСоциальная рольСоциальная стратификация и мобильностьСоциальные группыСоциальный контрольСоциальный конфликтЭтнические общности
Человек и общество
Виды знанийИскусствоМировоззрение, его виды и формыМноговариантность общественного развития (типы обществ)МоральМышление и деятельностьНаука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные наукиОбразование, его значение для личности и обществаОсновные институты обществаПонятие истины, её критерииПонятие культуры. Формы и разновидности культуры Понятие общественного прогрессаПриродное и общественное в человеке.РелигияСвобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственностьСистемное строение общества элементы и подсистемыУгрозы XXI в. (глобальные проблемы)
Экономика
Виды, причины и последствия инфляцииГосударственный бюджетДеньгиМировая экономикаНалогиОсновные источники финансирования бизнесаПостоянные и переменные затратыПредпринимательствоРациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданинаРоль государства в экономикеРынок и рыночный механизмРынок труда. БезработицаСпрос и предложениеТорговля и обменФакторы производства и факторные доходныеФинансовые институты. Банковская системаЦенные бумагиЭкономика и экономическая наукаЭкономические системыЭкономический рост и развитие. Понятие ВВП
10 класс
Право
Гражданское правоИсточники праваКонституционное судопроизводствоМеждународная защита прав человекаПраво в системе социальных нормПравовое регулирование занятости и трудоустройстваПравовые основы антитеррористической политики Российского государстваПравоотношения и правонарушенияПредпосылки правомерного поведенияПроцессуальные отрасли праваСемейное правоСовременные подходы к пониманию праваЭкологическое право
Человек и общество
Глобальная угроза международного терроризмаДеятельность — способ существования людейДинамика общественного развитияДуховная культура обществаДуховный мир личностиИскусствоМассовая культураМоральНаука и образованиеОбщество как сложная системаПознавательная и коммуникативная деятельностьРелигия и религиозные организацииСвобода и необходимость в деятельности человекаСовременное обществоСоциальная сущность человека
9 класс
Политика
Власть. Роль политики в жизни обществаВыборы, референдумГражданское обществоМестное самоуправлениеПолитические партии и движения, их роль в общественной жизниПолитический режим. ДемократияПонятие и признаки государстваПравовое государствоРазделение властейУчастие граждан в политической жизниФормы государства
Право
Административные правоотношения, правонарушения и наказанияГражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителейКонституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской ФедерацииМеждународно-правовая защита жертв вооруженных конфликтовМеханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданинаНорма права. Нормативный правовой актОсновные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетнихПонятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданинаПонятие правоотношенийПрава ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетнихПраво на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетнихПраво, его роль в жизни общества и государстваПравоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и гражданПризнаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственностиСемейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детейФедеративное устройство Российской Федерации
Социальная сфера
Сфера духовной культуры
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.Наука в жизни современного обществаОбразование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской ФедерацииРелигия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Биологическое и социальное в человекеВзаимодействие общества и природыГлобальные проблемы современностиДеятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)Личность. Особенности подросткового возрастаМежличностные конфликты, их конструктивное разрешениеОбщество как форма жизнедеятельности людейОсновные сферы общественной жизни, их взаимосвязьЧеловек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение
Экономика
Банковские услугиГосударственный бюджетДеньгиЗаработная плата и стимулирование трудаИнфляцияНалоги, уплачиваемые гражданамиОбмен, торговляПредпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйствоПроизводство и производительность трудаРазделение труда и специализацияРынок и рыночный механизмТовары и услугиФакторы производства и факторные доходыЭкономика, ее роль в жизни обществаЭкономические системы и собственностьЭкономические функции домохозяйстваЭкономические цели и функции государства
8 класс
Социальная сфера
Сфера духовной культуры
Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность.Моральный выбор — это ответственностьНаука в жизни современного обществаОбразование и его значимость в условиях информационного общества. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Экономика
Банковские услугиГлавные вопросы экономикиИнфляция и семейная экономикаМировое хозяйство и международная торговляПредпринимательская деятельностьПроизводство – основа экономикиРоль государства в экономикеРынок труда и безработицаРыночная экономика Страховые услугиЭкономика и ее роль в жизни общества
7 класс
Регулирование поведения людей в обществе
Человек в экономических отношениях