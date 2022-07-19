Понятие истины, ее критерии

Познание, начинаясь с ощущения, восприятия и представления, продолжаясь затем в формах рационального отношения человека к действительности, через творчество и интуицию ведет к формированию истины.

Истина — это адекватное отражение действительности в сознании человека, которое выражается в знании, соответствующем своему предмету.:

соответствие знаний действительности;

то, что подтверждено опытом;

некое соглашение, конвенция;

полезность полученного знания для практики.

Свойства истины:

Конкретность — это свойство истины, основанное на знании реальных связей, взаимодействия всех сторон объекта, главных, существенных свойств, тенденций его развития. Принцип конкретности истины требует подходить к фактам не с общими формулами и схемами, а с учетом конкретной обстановки, реальных условий.

В силу этого нет абстрактной истины, истина всегда конкретна.

Объективность — соответствие реальному объекту, независимо от воли и желания познающего субъекта, т. е. человека.

В силу этого нет субъективной истины, истина всегда объективна.

Выделяют несколько разновидностей истины: абсолютная, относительная.

Абсолютная — исчерпывающее знание о мире, человеке и обществе. Это знание верно в любых обстоятельствах.

Например: солнце восходит на востоке.

Относительная – неполное знание, зависящее от конкретных условий.

Например: сейчас вечер. (Через несколько часов это суждение перестанет быть истинным. На другой стороне земного шара оно уже ложно).

Однако главным оставался вопрос о том, как человек может удостовериться в истинности своих знаний о предмете, если, собственно, сам предмет дан ему в опосредованных формах — чувственном представлении и рациональном осмыслении. Вот здесь и возникает проблема тех показателей, которые позволяют нам делать вывод об истинности полученного знания.

Особенно строго к отбору и проверке критериев, способов обоснования истины относится наука.

Критерии истины

Критерий истины ― это то, что удостоверяет истину и позволяет отличить ее от заблуждения.

Наиболее часто в науке выделяются следующие критерии истины:

Чувственный критерий:

Ощущения являются единственным источником и основанием знания.

Например: Чтобы понять, что на улице день, можно посмотреть на небо и увидеть солнце. Если чувственный критерий удовлетворен, то"сейчас день" — истина.

Логический критерий:

Знания получаются из очевидных, принимаемых всеми суждений (разум).

Например: Ребенок хочет спать. Проверяем логически: если ребенок гулял весь день, а сейчас 2 часа ночи, то ребенок устал. Если человек устает, то хочет спать. Критерий логики удовлетворен.

Практический критерий:

Происходит апробация наших знаний в деятельностном опыте человека и человечества.

Например: Много поколений людей на практике доказали, что воспитывать детей - нелегкое дело. Суждение на практике оказывается истиной.

Суждение скорее всего верное, если оно: (другие возможные критерии истины)

соответствует законам логики;

соответствует ранее открытым законам той или иной науки;

соответствует фундаментальным законам;

облачено в экономичную форму, не чересчур сложное;

его можно попробовать опровергнуть, проверить тремя основными критериями истины;

оно выполняется на практике.

Если суждение не истинно, оно является ложью либо заблуждением.

Ложь — намеренное искажение истины, неправда.

Например, человек сознательно убедил ребенка в том, что земля плоская. Это ложь.

Заблуждение – представление, мысль или ход мысли, относительно которых хотя в сознании и существует уверенность, что они правильны, но которые не соответствуют «истине», фактическим обстоятельствам, предмету.

Например, человек проснулся во время полного солнечного затмения и решил, что сейчас ночь. Это заблуждение.

Источники заблуждения:

погрешности, связанные с переходом от чувственного уровня познания объекта к рациональному;

некорректный перенос чужого опыта без учета конкретной проблемной ситуации.

Не все в нашей жизни поддается оценке с точки зрения истины или заблуждения (лжи).

Например, можно говорить о разных оценках исторических событий, альтернативных трактовках произведений искусства и т. п.