Понятие истины, ее критерии

Познание, начинаясь с ощущения, восприятия и представления, продолжаясь затем в формах рационального отношения человека к действительности, через творчество и интуицию ведет к формированию истины.
соответствие знаний действительности;
то, что подтверждено опытом;
некое соглашение, конвенция;
полезность полученного знания для практики.
Свойства истины:
В силу этого нет абстрактной истины, истина всегда конкретна.
В силу этого нет субъективной истины, истина всегда объективна.
Выделяют несколько разновидностей истины: абсолютная, относительная.
Однако главным оставался вопрос о том, как человек может удостовериться в истинности своих знаний о предмете, если, собственно, сам предмет дан ему в опосредованных формах — чувственном представлении и рациональном осмыслении. Вот здесь и возникает проблема тех показателей, которые позволяют нам делать вывод об истинности полученного знания.
Особенно строго к отбору и проверке критериев, способов обоснования истины относится наука.
Наиболее часто в науке выделяются следующие критерии истины:
Чувственный критерий:
Ощущения являются единственным источником и основанием знания.
Логический критерий:
Знания получаются из очевидных, принимаемых всеми суждений (разум).
Практический критерий:
Происходит апробация наших знаний в деятельностном опыте человека и человечества.
Суждение скорее всего верное, если оно: (другие возможные критерии истины)
соответствует законам логики;
соответствует ранее открытым законам той или иной науки;
соответствует фундаментальным законам;
облачено в экономичную форму, не чересчур сложное;
его можно попробовать опровергнуть, проверить тремя основными критериями истины;
оно выполняется на практике.
Если суждение не истинно, оно является ложью либо заблуждением.
Источники заблуждения:
погрешности, связанные с переходом от чувственного уровня познания объекта к рациональному;
некорректный перенос чужого опыта без учета конкретной проблемной ситуации.
Не все в нашей жизни поддается оценке с точки зрения истины или заблуждения (лжи).