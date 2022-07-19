Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Местное самоуправление Правовое государство Участие граждан в политической жизни Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия Разделение властей Формы государства Понятие и признаки государства
Социальная сфера
Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение
Экономика
Обмен, торговля Факторы производства и факторные доходы Товары и услуги Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Деньги Экономика, ее роль в жизни общества Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Инфляция Государственный бюджет Экономические системы и собственность Экономические функции домохозяйства Производство и производительность труда Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Рынок и рыночный механизм
Право
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Понятие правоотношений Право, его роль в жизни общества и государства Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Органы государственной власти Российской Федерации
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение

Норма права. Нормативный правовой акт

Норма права – общеобязательное, формально определённое правило поведения, гарантируемое государством, отражающее уровень свободы граждан и организаций, выступающее регулятором общественных отношений.

Отличительные особенности/признаки норм права:

  1. Формальная определённость (закрепленность в законе или в других нормативных актах)

  2. Общеобязательность: обязаны соблюдать все - и отдельные лица, и организации

  3. Обеспеченность силой государства

Структура нормы права состоит из следующих элементов:

Гипотеза (если) – кто и при наличии каких условий должен исполнять норму права.

Например, если человек вменяем и достиг возраста 14 лет.

Диспозиция (то) – правило поведения, которому должны следовать участники правоотношений, урегулированных данной нормой.

Например, ему запрещено тайно похищать чужое имущество (совершать кражу).

Санкция (иначе) – последствия, наступающие при нарушении нормы права.

Иначе лицо будет подвергнуто одному из видов наказаний, самым серьёзным из которых будет лишение свободы на срок до двух лет.

По характеру содержащихся в них правил поведения нормы права подразделяют на:

Управомочивающие нормы права – предоставляют субъекту право на совершение тех или иных действий.

Например, обратиться с иском в суд.

Обязывающие нормы права – возлагают обязанность совершить те или иные действия.

Например, обязанность родителей заботиться о своих несовершеннолетних детях.

Запрещающие нормы права – возлагают обязанность воздерживаться от совершения тех или иных действий.

Например, запрет на расовую дискриминацию.

Нормы права являются элементом системы права.

Система права – это внутреннее строение структурных элементов права.

Система права состоит из отраслей и норм права.

  1. Отрасль права – совокупность норм права, регулирующих однородную группу общественных отношений.

  2. Норма права – форма определения и закрепления прав и обязанностей.

Нормы права получают своё выражение в источниках права.

Источник права ­– это официальные документы или специальные положения, закрепляющие юридические нормы.

Основные источники права

  1. Нормативно-правовой акт (закон)

В Российской Федерации:

  • Президент РФ: указы и распоряжения

  • Правительство РФ: постановления и распоряжения

  • Федеральное Собрание: законы

  1. Судебный прецедент – решение суда по конкретному делу.

Например, решение дел в судебной системе США или Великобритании.

  1. Священные книги

Например, Коран, Библия

  1. Правовой обычай – обычай делового оборота.

Например, при определении порядка лесопользования закрепляется обычная практика сбора в лесах всеми желающими грибов и ягод.

  1. Правовая доктрина ‒ научные труды какого-либо авторитетного доктора наук в сфере юриспруденции.

  2. Нормативный договор ‒ это соглашение между двумя и более субъектами правотворчества, регламентирующее взаимные права и обязанности, носящее нормативный характер.

Например, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами власти республик в составе РФ.

Иерархия нормативных актов в РФ

  1. Конституция РФ

  2. Федеральные Конституционные законы РФ

  3. Федеральные законы

  4. Подзаконные акты

  5. Акты субъектов РФ

Особое место в иерархии нормативных актов в РФ занимают международные договоры. После ратификации (процесс придания юридической силы документу) международного договора, он обладает юридической силой на территории РФ.