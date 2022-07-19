Норма права. Нормативный правовой акт

Отличительные особенности/признаки норм права:
Формальная определённость (закрепленность в законе или в других нормативных актах)
Общеобязательность: обязаны соблюдать все - и отдельные лица, и организации
Обеспеченность силой государства
Структура нормы права состоит из следующих элементов:
Например, если человек вменяем и достиг возраста 14 лет.
Например, ему запрещено тайно похищать чужое имущество (совершать кражу).
Иначе лицо будет подвергнуто одному из видов наказаний, самым серьёзным из которых будет лишение свободы на срок до двух лет.
По характеру содержащихся в них правил поведения нормы права подразделяют на:
Например, обратиться с иском в суд.
Например, обязанность родителей заботиться о своих несовершеннолетних детях.
Например, запрет на расовую дискриминацию.
Нормы права являются элементом системы права.
Система права состоит из отраслей и норм права.
Отрасль права – совокупность норм права, регулирующих однородную группу общественных отношений.
Норма права – форма определения и закрепления прав и обязанностей.
Нормы права получают своё выражение в источниках права.
Нормативно-правовой акт (закон)
В Российской Федерации:
Президент РФ: указы и распоряжения
Правительство РФ: постановления и распоряжения
Федеральное Собрание: законы
Судебный прецедент – решение суда по конкретному делу.
Например, решение дел в судебной системе США или Великобритании.
Священные книги
Например, Коран, Библия
Правовой обычай – обычай делового оборота.
Например, при определении порядка лесопользования закрепляется обычная практика сбора в лесах всеми желающими грибов и ягод.
Правовая доктрина ‒ научные труды какого-либо авторитетного доктора наук в сфере юриспруденции.
Нормативный договор ‒ это соглашение между двумя и более субъектами правотворчества, регламентирующее взаимные права и обязанности, носящее нормативный характер.
Например, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами власти республик в составе РФ.
Конституция РФ
Федеральные Конституционные законы РФ
Федеральные законы
Подзаконные акты
Акты субъектов РФ
Особое место в иерархии нормативных актов в РФ занимают международные договоры. После ратификации (процесс придания юридической силы документу) международного договора, он обладает юридической силой на территории РФ.