Норма права. Нормативный правовой акт

Норма права – общеобязательное, формально определённое правило поведения, гарантируемое государством, отражающее уровень свободы граждан и организаций, выступающее регулятором общественных отношений.

Отличительные особенности/признаки норм права:

Формальная определённость (закрепленность в законе или в других нормативных актах) Общеобязательность: обязаны соблюдать все - и отдельные лица, и организации Обеспеченность силой государства

Структура нормы права состоит из следующих элементов:

Гипотеза (если) – кто и при наличии каких условий должен исполнять норму права.

Например, если человек вменяем и достиг возраста 14 лет.

Диспозиция (то) – правило поведения, которому должны следовать участники правоотношений, урегулированных данной нормой.

Например, ему запрещено тайно похищать чужое имущество (совершать кражу).

Санкция (иначе) – последствия, наступающие при нарушении нормы права.

Иначе лицо будет подвергнуто одному из видов наказаний, самым серьёзным из которых будет лишение свободы на срок до двух лет.

По характеру содержащихся в них правил поведения нормы права подразделяют на:

Управомочивающие нормы права – предоставляют субъекту право на совершение тех или иных действий.

Например, обратиться с иском в суд.

Обязывающие нормы права – возлагают обязанность совершить те или иные действия.

Например, обязанность родителей заботиться о своих несовершеннолетних детях.

Запрещающие нормы права – возлагают обязанность воздерживаться от совершения тех или иных действий.

Например, запрет на расовую дискриминацию.

Нормы права являются элементом системы права.

Система права – это внутреннее строение структурных элементов права.

Система права состоит из отраслей и норм права.

Отрасль права – совокупность норм права, регулирующих однородную группу общественных отношений. Норма права – форма определения и закрепления прав и обязанностей.

Нормы права получают своё выражение в источниках права.

Источник права ­– это официальные документы или специальные положения, закрепляющие юридические нормы.

Основные источники права

Нормативно-правовой акт (закон)

В Российской Федерации:

Президент РФ: указы и распоряжения

Правительство РФ: постановления и распоряжения

Федеральное Собрание: законы

Судебный прецедент – решение суда по конкретному делу.

Например, решение дел в судебной системе США или Великобритании.

Священные книги

Например, Коран, Библия

Правовой обычай – обычай делового оборота.

Например, при определении порядка лесопользования закрепляется обычная практика сбора в лесах всеми желающими грибов и ягод.

Правовая доктрина ‒ научные труды какого-либо авторитетного доктора наук в сфере юриспруденции. Нормативный договор ‒ это соглашение между двумя и более субъектами правотворчества, регламентирующее взаимные права и обязанности, носящее нормативный характер.

Например, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами власти республик в составе РФ.

Иерархия нормативных актов в РФ

Конституция РФ Федеральные Конституционные законы РФ Федеральные законы Подзаконные акты Акты субъектов РФ

Особое место в иерархии нормативных актов в РФ занимают международные договоры. После ратификации (процесс придания юридической силы документу) международного договора, он обладает юридической силой на территории РФ.