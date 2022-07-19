Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Политическая элита Гражданское общество и государство Политическая система Демократия, ее основные ценности и признаки Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Типология политических режимов Политический процесс Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации
Человек и общество
Понятие общественного прогресса Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Мышление и деятельность Искусство Мировоззрение, его виды и формы Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие истины, её критерии Природное и общественное в человеке. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Основные институты общества
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Семья и брак Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальная роль Виды социальных норм Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации
Формат ЕГЭ
Задание 18 Задание 20 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 25 Задание 19 Задание 24 Политика: Задания 10, 11 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 21 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 1 Задание 22 Задание 23 Задание 17
Право
Правоохранительные органы. Судебная система Конституция РФ Организационно-правовые формы Права и обязанности налогоплательщика Законодательство РФ о выборах Международное право Особенности уголовного процесса Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Понятие и виды юридической ответственности Система российского права Воинская обязанность Законотворческий процесс Право в системе социальных норм Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права
Экономика
Роль государства в экономике Деньги Постоянные и переменные затраты Рынок труда. Безработица Предпринимательство Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Мировая экономика Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Спрос и предложение Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Государственный бюджет Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Экономические системы Финансовые институты. Банковская система

Роль государства в экономике

В современном мире в большинстве стран государство является одним из важнейших субъектов экономики.

Экономическая политика государства — комплекс мер, осуществляемых государством в сфере экономики, направленных на достижение определенных целей и реализацию экономических функций государства.

Экономические функции государства:

  • Создание правовой основы регулирования экономики (создание законов, регулирующих экономическую деятельность)

  • Защита и поддержание конкуренции том числе, посредством антимонопольного законодательства)

  • Признание и защита частной собственности

  • Перераспределение доходов населения и социальная поддержка населения помощью пенсий, стипендий, льгот, пособий и др.)

  • Осуществление налоговой (фискальной) политики

  • Осуществление денежно-кредитной (монетарной) политики

  • Производство общественных благ (дороги, освещение на улицах, уборка улиц, парки, оборона и др.)

  • Лицензирование определенных видов производства

Приведенные функции государство осуществляет для достижения определенных целей, среди которых:

  • Достижение стабильного экономического роста

  • Обеспечение стабильности национальной экономики

  • Обеспечение экономической свободы и стимулирование предпринимательства

  • Обеспечение максимальной занятости

  • Поддержка социально-незащищенных слоев населения

  • Уравнивание доходов населения и др.

  • Минимизация отрицательных внешних эффектов

  • Ограничение вредных видов производства (например, табачное и алкогольное производство)

Внешние эффекты (экстерналии) — издержки (выгоды), возникающие в процессе производства, которые несут (получают) не производители товара, а третьи лица и общество в целом.

Положительные экстерналии: несут дополнительную выгоду для общества.

Например, строительство платной многоуровневой парковки, которая ночью работает бесплатно. Днем такая парковка работает на производителя и приносит ему доход, а ночью является выгодой для рядом живущих людей, которые могут бесплатно оставить автомобиль на ночь на данной парковке.

Отрицательные экстерналии: наносят ущерб обществу и влекут дополнительные общественные издержки.

Например, загрязнение окружающей среды, которое производится металлургическим заводом. В результате этого ущерб наносится всему населению города, в котором находится завод.

Целью государства является минимизация отрицательных внешних эффектов с помощью различных методов, например, в описанном случае, государство может ввести дополнительные сборы и штрафы за выбросы вредных веществ в атмосферу.

Для регулирования экономики государство применяет прямые и косвенные методы регулирования.

К прямым можно отнести:

  • Законодательство в сфере экономики

  • Расширение государственного сектора

  • Применение лицензий и патентов

  • Государственные заказы и др.

Основными косвенными методами являются:

  • Монетарная политика государства

  • Фискальная политика государства

Монетарная (денежно-кредитная) политика государства

Монетарная политика государства (денежно-кредитная политика) — это комплекс мер в сфере денежного обращения, направленных на регулирование объема денежной массы и воздействие на количество денег в обращении с целью регулирования экономики государства и достижения определенных целей.

Цели денежно-кредитной политики могут быть противоречивы. Задачей государства является достижение оптимального количества денег, обращающихся в экономике.

Цели монетарной политики:

  • Снижение уровня инфляции

  • Обеспечение доступной стоимости денег

  • Обеспечение стабильного экономического роста

  • Обеспечение стабильного уровня цен

Основным институтом, осуществляющим денежно-кредитную политику в России, является Центральный Банк РФ (Банк России).

Денежно-кредитная политика осуществляется за счет особых инструментов денежно-кредитной политики, которые использует центральный банк:

  • Изменение ключевой ставки (учетной ставки процента).

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центральный Банк выдает кредиты другим коммерческим банкам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже становятся деньги в экономике, что приводит к снижению денежной массы в обращении.

  • Изменение норм обязательного резервирования.

Нормы обязательного резервирования — это доля средств банков, которые они в обязательном порядке должны оставлять в качестве резерва и не могут использовать их в своей деятельности для выдачи кредитов.

При увеличении нормы обязательного резервирования, банки вынуждены оставлять в резерве больше средств, что снижает объем денежной массы в обращении.

  • Операции на открытом рынке.

Операции Центрального Банка по купле или продаже ценных бумаг (как правило, речь идет о государственных облигациях) с целью изъятия или дополнительного вливания денежных средств в экономику.

Также при осуществлении денежно-кредитной политики, Центральный банк может проводить денежные реформы.

Денежные реформы — это изменения в сфере денежного обращения, проводимые государством с целью укрепления денежной системы государства.

Виды денежных реформ:

Нуллификация — признание недействительными и изъятие из обращения обесценившихся старых денежных знаков и их замена на новые

(государство меняет старые деньги на новые, например, отмена советского рубля и введение российского рубля)

Деноминация — изменение номинальной стоимости денежных знаков в определенном соотношении
(например, деноминируя рубль в 100 раз, «старая» 1000 рублей будет цениться также как «новые» 10 рублей. Как правило, деноминация производится совместно с нуллификацией)

Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

Если речь идет о полноценных деньгах, то говорят о снижении золотого содержания в денежной единице, т.е. снижении ее реальной стоимости.

Ревальвация — повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или повышение ее золотого содержания, если речь идет о полноценных деньгах.

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства.

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства — это комплекс мер, осуществляемых государством в сфере налогообложения и государственных расходов с целью достижения определенных целей.

Цели фискальной политики:

  • Фискальная — сбор денег в виде налогов для финансирования деятельности государства.

  • Социальная обеспечение социального равенства в обществе, сокращение разрыва в доходах населения и переопределение доходов.

  • Стимулирующая — развитие технологий и социально-значимых производств.

  • Экономическая — обеспечение стабильного развития экономики, создание благоприятного инвестиционного климата.

  • Контрольная — сбор информации для принятия гос. Решений.

  • Экологическая — решение экологических проблем и минимизация отрицательных внешних эффектов в сфере экологии.

Фискальная политика может иметь два основных направления в зависимости от экономической ситуации:

Стимулирующая фискальная политика — применяется в условиях экономического спада и заключается в снижении налоговых ставок и увеличении государственных расходов с целью стимулирования производителей к активной деятельности.

Сдерживающая фискальная политика — применяется в условиях высокой инфляции и заключается в увеличении налоговых ставок и снижении государственных расходов с целью замедления и сдерживания экономической активности.