В современном мире в большинстве стран государство является одним из важнейших субъектов экономики.
Экономические функции государства:
Создание правовой основы регулирования экономики (создание законов, регулирующих экономическую деятельность)
Защита и поддержание конкуренции (в том числе, посредством антимонопольного законодательства)
Признание и защита частной собственности
Перераспределение доходов населения и социальная поддержка населения (с помощью пенсий, стипендий, льгот, пособий и др.)
Осуществление налоговой (фискальной) политики
Осуществление денежно-кредитной (монетарной) политики
Производство общественных благ (дороги, освещение на улицах, уборка улиц, парки, оборона и др.)
Лицензирование определенных видов производства
Приведенные функции государство осуществляет для достижения определенных целей, среди которых:
Достижение стабильного экономического роста
Обеспечение стабильности национальной экономики
Обеспечение экономической свободы и стимулирование предпринимательства
Обеспечение максимальной занятости
Поддержка социально-незащищенных слоев населения
Уравнивание доходов населения и др.
Минимизация отрицательных внешних эффектов
Ограничение вредных видов производства (например, табачное и алкогольное производство)
Положительные экстерналии: несут дополнительную выгоду для общества.
Отрицательные экстерналии: наносят ущерб обществу и влекут дополнительные общественные издержки.
Целью государства является минимизация отрицательных внешних эффектов с помощью различных методов, например, в описанном случае, государство может ввести дополнительные сборы и штрафы за выбросы вредных веществ в атмосферу.
Для регулирования экономики государство применяет прямые и косвенные методы регулирования.
К прямым можно отнести:
Законодательство в сфере экономики
Расширение государственного сектора
Применение лицензий и патентов
Государственные заказы и др.
Основными косвенными методами являются:
Монетарная политика государства
Фискальная политика государства
Цели денежно-кредитной политики могут быть противоречивы. Задачей государства является достижение оптимального количества денег, обращающихся в экономике.
Цели монетарной политики:
Снижение уровня инфляции
Обеспечение доступной стоимости денег
Обеспечение стабильного экономического роста
Обеспечение стабильного уровня цен
Основным институтом, осуществляющим денежно-кредитную политику в России, является Центральный Банк РФ (Банк России).
Денежно-кредитная политика осуществляется за счет особых инструментов денежно-кредитной политики, которые использует центральный банк:
Изменение ключевой ставки (учетной ставки процента).
Изменение норм обязательного резервирования.
При увеличении нормы обязательного резервирования, банки вынуждены оставлять в резерве больше средств, что снижает объем денежной массы в обращении.
Операции на открытом рынке.
Также при осуществлении денежно-кредитной политики, Центральный банк может проводить денежные реформы.
Виды денежных реформ:
(государство меняет старые деньги на новые, например, отмена советского рубля и введение российского рубля)
Если речь идет о полноценных деньгах, то говорят о снижении золотого содержания в денежной единице, т.е. снижении ее реальной стоимости.
Цели фискальной политики:
Фискальная — сбор денег в виде налогов для финансирования деятельности государства.
Социальная — обеспечение социального равенства в обществе, сокращение разрыва в доходах населения и переопределение доходов.
Стимулирующая — развитие технологий и социально-значимых производств.
Экономическая — обеспечение стабильного развития экономики, создание благоприятного инвестиционного климата.
Контрольная — сбор информации для принятия гос. Решений.
Экологическая — решение экологических проблем и минимизация отрицательных внешних эффектов в сфере экологии.
Фискальная политика может иметь два основных направления в зависимости от экономической ситуации: