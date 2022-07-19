Роль государства в экономике

В современном мире в большинстве стран государство является одним из важнейших субъектов экономики.

Экономическая политика государства — комплекс мер, осуществляемых государством в сфере экономики, направленных на достижение определенных целей и реализацию экономических функций государства.

Экономические функции государства:

Создание правовой основы регулирования экономики (создание законов, регулирующих экономическую деятельность)

Защита и поддержание конкуренции (в том числе, посредством антимонопольного законодательства)

Признание и защита частной собственности

Перераспределение доходов населения и социальная поддержка населения (с помощью пенсий, стипендий, льгот, пособий и др.)

Осуществление налоговой (фискальной) политики

Осуществление денежно-кредитной (монетарной) политики

Производство общественных благ (дороги, освещение на улицах, уборка улиц, парки, оборона и др.)

Лицензирование определенных видов производства

Приведенные функции государство осуществляет для достижения определенных целей, среди которых:

Достижение стабильного экономического роста

Обеспечение стабильности национальной экономики

Обеспечение экономической свободы и стимулирование предпринимательства

Обеспечение максимальной занятости

Поддержка социально-незащищенных слоев населения

Уравнивание доходов населения и др.

Минимизация отрицательных внешних эффектов

Ограничение вредных видов производства (например, табачное и алкогольное производство)

Внешние эффекты (экстерналии) — издержки (выгоды), возникающие в процессе производства, которые несут (получают) не производители товара, а третьи лица и общество в целом.

Положительные экстерналии: несут дополнительную выгоду для общества.

Например, строительство платной многоуровневой парковки, которая ночью работает бесплатно. Днем такая парковка работает на производителя и приносит ему доход, а ночью является выгодой для рядом живущих людей, которые могут бесплатно оставить автомобиль на ночь на данной парковке.

Отрицательные экстерналии: наносят ущерб обществу и влекут дополнительные общественные издержки.

Например, загрязнение окружающей среды, которое производится металлургическим заводом. В результате этого ущерб наносится всему населению города, в котором находится завод.

Целью государства является минимизация отрицательных внешних эффектов с помощью различных методов, например, в описанном случае, государство может ввести дополнительные сборы и штрафы за выбросы вредных веществ в атмосферу.

Для регулирования экономики государство применяет прямые и косвенные методы регулирования.

К прямым можно отнести:

Законодательство в сфере экономики

Расширение государственного сектора

Применение лицензий и патентов

Государственные заказы и др.

Основными косвенными методами являются:

Монетарная политика государства

Фискальная политика государства

Монетарная (денежно-кредитная) политика государства

Монетарная политика государства (денежно-кредитная политика) — это комплекс мер в сфере денежного обращения, направленных на регулирование объема денежной массы и воздействие на количество денег в обращении с целью регулирования экономики государства и достижения определенных целей.

Цели денежно-кредитной политики могут быть противоречивы. Задачей государства является достижение оптимального количества денег, обращающихся в экономике.

Цели монетарной политики:

Снижение уровня инфляции

Обеспечение доступной стоимости денег

Обеспечение стабильного экономического роста

Обеспечение стабильного уровня цен

Основным институтом, осуществляющим денежно-кредитную политику в России, является Центральный Банк РФ (Банк России).

Денежно-кредитная политика осуществляется за счет особых инструментов денежно-кредитной политики, которые использует центральный банк:

Изменение ключевой ставки (учетной ставки процента).

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центральный Банк выдает кредиты другим коммерческим банкам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже становятся деньги в экономике, что приводит к снижению денежной массы в обращении.

Изменение норм обязательного резервирования.

Нормы обязательного резервирования — это доля средств банков, которые они в обязательном порядке должны оставлять в качестве резерва и не могут использовать их в своей деятельности для выдачи кредитов.

При увеличении нормы обязательного резервирования, банки вынуждены оставлять в резерве больше средств, что снижает объем денежной массы в обращении.

Операции на открытом рынке.

Операции Центрального Банка по купле или продаже ценных бумаг (как правило, речь идет о государственных облигациях) с целью изъятия или дополнительного вливания денежных средств в экономику.

Также при осуществлении денежно-кредитной политики, Центральный банк может проводить денежные реформы.

Денежные реформы — это изменения в сфере денежного обращения, проводимые государством с целью укрепления денежной системы государства.

Виды денежных реформ:

Нуллификация — признание недействительными и изъятие из обращения обесценившихся старых денежных знаков и их замена на новые

(государство меняет старые деньги на новые, например, отмена советского рубля и введение российского рубля)

Деноминация — изменение номинальной стоимости денежных знаков в определенном соотношении

(например, деноминируя рубль в 100 раз, «старая» 1000 рублей будет цениться также как «новые» 10 рублей. Как правило, деноминация производится совместно с нуллификацией)

Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

Если речь идет о полноценных деньгах, то говорят о снижении золотого содержания в денежной единице, т.е. снижении ее реальной стоимости.

Ревальвация — повышение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам или повышение ее золотого содержания, если речь идет о полноценных деньгах.

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства.

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства — это комплекс мер, осуществляемых государством в сфере налогообложения и государственных расходов с целью достижения определенных целей.

Цели фискальной политики:

Фискальная — сбор денег в виде налогов для финансирования деятельности государства.

Социальная — обеспечение социального равенства в обществе, сокращение разрыва в доходах населения и переопределение доходов.

Стимулирующая — развитие технологий и социально-значимых производств.

Экономическая — обеспечение стабильного развития экономики, создание благоприятного инвестиционного климата.

Контрольная — сбор информации для принятия гос. Решений.

Экологическая — решение экологических проблем и минимизация отрицательных внешних эффектов в сфере экологии.

Фискальная политика может иметь два основных направления в зависимости от экономической ситуации:

Стимулирующая фискальная политика — применяется в условиях экономического спада и заключается в снижении налоговых ставок и увеличении государственных расходов с целью стимулирования производителей к активной деятельности.

Сдерживающая фискальная политика — применяется в условиях высокой инфляции и заключается в увеличении налоговых ставок и снижении государственных расходов с целью замедления и сдерживания экономической активности.