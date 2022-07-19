Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Политика
Разделение властей Местное самоуправление Формы государства Гражданское общество Политический режим. Демократия Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни
Социальная сфера
Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения
Экономика
Экономические системы и собственность Экономические цели и функции государства Деньги Экономические функции домохозяйства Банковские услуги Заработная плата и стимулирование труда Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Разделение труда и специализация Рынок и рыночный механизм Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами Товары и услуги Обмен, торговля Производство и производительность труда Экономика, ее роль в жизни общества
Право
Право, его роль в жизни общества и государства Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Норма права. Нормативный правовой акт Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности
Человек и общество
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Общество как форма жизнедеятельности людей Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Личность. Особенности подросткового возраста Взаимодействие общества и природы

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)

Деятельность – способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении его целям человека.

Структура деятельности:

  • Субъект – тот, кто осуществляет деятельность;

  • Объект – то, на кого или на что направлена деятельность

  • Мотив – то, почему осуществляется деятельность;

  • Цель деятельности – то, ради чего осуществляется деятельность;

  • Инструменты – то, с помощью чего осуществляется деятельность;

  • Процесс – действия, направленные на достижение результата;

  • Итог – результат (продукт) к которому стремился субъект.

Характерные черты деятельности человека:

  • Сознательный характер: человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит её результаты, продумывает наиболее целесообразные способы их достижения;

  • Продуктивный характер: деятельность направлена на получение результата (продукта);

  • Преобразующий характер: человек изменяет окружающий мир (воздействует на среду специально созданными средствами труда, которые усиливают физические возможности человека) и самого себя (человек сохраняет свою природную организацию неизменной, изменив в то же время свой образ жизни);

  • Общественный характер: человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

Основные формы человеческой деятельности

Игра - вид деятельности, целью которого не является производство какого-нибудь материального продукта, а сам процесс - развлечение, отдых.

Предполагает наличие воображаемой обстановки.

Учение - вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений, навыков.

Цель учения - новые знания.

Общение - вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и эмоциями (радость, удивление, гнев, страдание, страх и т. д.).

Предполагает обязательное наличие партнёра.

Труд - вид деятельности, которая направлена на достижение практически полезного результата.

Результатом всегда является какой-либо конечный продукт.

В обществознании также выделяют следующую классификацию видов деятельности:

Материальная деятельность – это создание материальных ценностей и вещей, которые необходимы для удовлетворения человеческих потребностей.

  1. Материально-производственная деятельность, связана с преобразованием природы (построение водных дамб и сооружений).

  2. Социально-преобразующая деятельность связана с преобразованием общества, общественных отношений (усовершенствование законодательства, осуществление новых реформ.

Духовная деятельность ‒ связанная с изменением сознания людей, созданием научных, художественных, нравственных ценностей и идей деятельность.

  1. Познавательная деятельность отражает действительность в научной и художественной форме, а также в мифах, сказаниях, религиозных учениях (прочтение книги, просмотр исторического фильма).

  2. Ценностно-ориентировочная деятельность – это формирование мировоззрения человека и отношения его к окружающему миру (навязывание политических идеологий и установок).

  3. Прогностическая деятельность – это предвидение и осознанное планирование изменений существующей действительности (прогноз развития планеты Земля, прогноз рынка труда и др.).

Эффективность и успешность деятельности зависит от способностей человека. Всего выделяют четыре уровня развития способностей:

  1. Задатки – врожденная предрасположенность к чему- то;

  2. Способности – индивидуальные возможности человека в какой-то сфере;

  3. Талант – совокупность способностей, позволяющая создать уникальный продукт деятельности;

  4. Гениальность – высшая степень развития таланта.