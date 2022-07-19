Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)

Структура деятельности:
Субъект – тот, кто осуществляет деятельность;
Объект – то, на кого или на что направлена деятельность
Мотив – то, почему осуществляется деятельность;
Цель деятельности – то, ради чего осуществляется деятельность;
Инструменты – то, с помощью чего осуществляется деятельность;
Процесс – действия, направленные на достижение результата;
Итог – результат (продукт) к которому стремился субъект.
Характерные черты деятельности человека:
Сознательный характер: человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит её результаты, продумывает наиболее целесообразные способы их достижения;
Продуктивный характер: деятельность направлена на получение результата (продукта);
Преобразующий характер: человек изменяет окружающий мир (воздействует на среду специально созданными средствами труда, которые усиливают физические возможности человека) и самого себя (человек сохраняет свою природную организацию неизменной, изменив в то же время свой образ жизни);
Общественный характер: человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.
Предполагает наличие воображаемой обстановки.
Цель учения - новые знания.
Предполагает обязательное наличие партнёра.
Результатом всегда является какой-либо конечный продукт.
В обществознании также выделяют следующую классификацию видов деятельности:
Материально-производственная деятельность, связана с преобразованием природы (построение водных дамб и сооружений).
Социально-преобразующая деятельность связана с преобразованием общества, общественных отношений (усовершенствование законодательства, осуществление новых реформ.
Познавательная деятельность отражает действительность в научной и художественной форме, а также в мифах, сказаниях, религиозных учениях (прочтение книги, просмотр исторического фильма).
Ценностно-ориентировочная деятельность – это формирование мировоззрения человека и отношения его к окружающему миру (навязывание политических идеологий и установок).
Прогностическая деятельность – это предвидение и осознанное планирование изменений существующей действительности (прогноз развития планеты Земля, прогноз рынка труда и др.).
Эффективность и успешность деятельности зависит от способностей человека. Всего выделяют четыре уровня развития способностей:
Задатки – врожденная предрасположенность к чему- то;
Способности – индивидуальные возможности человека в какой-то сфере;
Талант – совокупность способностей, позволяющая создать уникальный продукт деятельности;
Гениальность – высшая степень развития таланта.