Избирательная кампания в Российской Федерации

I. Избирательная система

Избирательная система ― политический институт, демократический механизм организации власти, связан с организацией выборов политических деятелей, способом проведения голосования, подсчетом голосов и т. д.

Избирательная система включает в себя понятия избирательное право и избирательный процесс.

Избирательное право ― совокупность юридических норм и правил, составляющая самостоятельную отрасль права, которая регулирует отношения, связанные с подготовкой и проведением всех видов выборов. А также это политическое право гражданина избирать (активное избирательное право) и быть избранным (пассивное право).

Освежить знания об избирательном праве поможет тема из блока Право «Законодательство Российской Федерации о выборах».

Стадии избирательного процесса:

1) назначение выборов;

2) составление списков избирателей;

3) образование избирательных округов и избирательных участков;

4) создание избирательных комиссий;

5) выдвижение кандидатов и их регистрация;

6) предвыборная агитация;

7) голосование;

8) подсчет голосов и определение результатов выборов.

Принципы демократического избирательного права:

Принцип равенства

Все избираемые лидеры и партии находятся в равных условиях, не должны пользоваться какими-либо привилегиями.

Принцип всеобщности

Голосуют все граждане страны, достигшие 18 лет, психически здоровые, не находящиеся в местах лишения свободы.

Принцип тайного голосования

Никто не имеет права знать, за кого ты голосуешь, не имеет права оказать на тебя давление.

Принцип непосредственности

Человек не может передать свой голос кому-либо, должен прийти и сам непосредственно отдать свой голос.

Принцип состязательности

Кандидаты соревнуются на равных условиях, кто выигрывает, тот и получает власть.

Принцип гласности

Весь ход и результаты выборов объявляются публично.

Принцип свободы выборов

Каждый выбирает того, кого считает нужным. Никто не имеет права заставить тебя идти голосовать.

Принцип ограничения срока выборов

Выборы проводятся в конкретные сроки, но при обеспечении гражданам максимально комфортных условий для голосования.

II. Типы избирательных систем

Мажоритарная (название от французского слова majorite - большинство)

! Подсчет поданных голосов при мажоритарной системе осуществляется по одномандатным избирательным округам, от каждого из которых может быть избран только один кандидат.

Абсолютного большинства

Для победы необходимо набрать более половины поданных на выборах голосов (минимальное количество в этом случае составляет 50% голосов плюс 1 голос). Возможен второй тур голосования, если ни один из кандидатов не преодолел черту в 50%.

Пример – выборы президента РФ.

Относительного большинства

Победителем признается тот кандидат, который сумел получить голосов избирателей больше, чем любой из его соперников. Система «первого пришедшего к финишу».

Примеры: США, Канада, Великобритания.

Смешанного (комбинированного) типа

Для победы в I туре необходимо набрать абсолютное большинство голосов, а если этого результата не удается добиться ни одному из кандидатов, то тогда проводится II тур, в который выходят уже не все кандидаты, а только те два, которые в I туре заняли первое и второе места, и тогда во II туре для победы на выборах достаточно получить относительное большинство голосов, то есть набрать голосов больше, чем конкурент.

Пропорциональная

Депутатские мандаты распределяются прямо пропорционально поданному за ту или иную политическую партию количеству голосов избирателей. При пропорциональной избирательной системе основными субъектами избирательного процесса являются не отдельные кандидаты, а политические партии, списки кандидатов которых и конкурируют между собой в борьбе за голоса избирателей.

Проводится только один тур выборов, вводится своеобразный “барьер проходимости”, который обычно составляет 4-5 процентов от количества поданных в общенациональном масштабе голосов избирателей. Более мелкие и хуже организованные партии чаще всего не в состоянии преодолеть этот барьер и поэтому не могут рассчитывать на депутатские места.

Поданные за партии, не прошедшие порог, голоса избирателей (а соответственно и стоящие за этими голосами депутатские мандаты) перераспределяются в пользу тех партий, которые сумели набрать проходной балл и могут рассчитывать на депутатские мандаты. Львиная доля этих «перераспределенных» голосов достается тем партиям, которые сумели получить наибольшую сумму голосов.

! В пропорциональной системе голосования заинтересованы, прежде всего, так называемые «массовые» (ниже централизованные и мировоззренческие) партии, которые делают упор не на привлекательность ярких личностей, а на массовую поддержку своих членов и сторонников, на готовность своего электората голосовать не по персонифицированным, а по идейно-политическим мотивам.

Например, пропорциональная избирательная система применяется на выборах в Государственную думу и на выборах в депутаты законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации

Смешанная

Существует также еще и смешанная или мажоритарно-пропорциональная система, которая, однако, не представляет собой отдельный, самостоятельный тип избирательной системы, а характеризуется механическим объединением, параллельным действием двух основных систем: мажоритарной и пропорциональной.

Функционирование такой избирательной системы вызвано, как правило, политическим компромиссом между партиями, которые заинтересованы в основном в мажоритарной системе, и теми партиями, которые предпочитают чисто пропорциональную систему. В этом случае конституционно обозначенное количество парламентских мандатов делится в определенной пропорции (чаще всего 1:1) между мажоритарной и пропорциональной системой.

При таком соотношении количество одномандатных округов в стране равняется половине мандатов в парламенте, а оставшаяся половина мандатов разыгрывается по пропорциональной системе в одном многомандатном округе. Каждый избиратель при этом голосует и за конкретного кандидата по своему одномандатному избирательному округу, и за список одной из политических партий по общенациональному избирательному округу.

Такая система в настоящее время действует для выборов Государственной Думы России и некоторых парламентов других стран (до 2005 г. смешанная система действовала для выборов Верховной Рады Украины).