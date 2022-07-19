Участие граждан в политической жизни

Политическое участие – действия гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в органы власти.

Виды политического участия:

Прямое (непосредственное) участие : Гражданин сам участвует в принятии решений.

Косвенное (представительное) участие: Гражданин участвует в политике через представителей.

Древняя Греция является родиной прямой демократии. Там свободные граждане участвовали в больших собраниях на площадях, где решались наиболее важные вопросы города-полиса. В современных демократических странах на федеральном уровне прямое участие граждан практически отсутствует. Это связанно с тем, что сегодня в государствах живет значительно больше граждан чем в греческих полисах. Чаще мы встречаем представительную демократию, когда важные вопросы решаются политиками, которых выбрали граждане.

Основные формы политического участия