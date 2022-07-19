Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы
Политика
Местное самоуправление Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Политический режим. Демократия Формы государства Правовое государство Понятие и признаки государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Гражданское общество Разделение властей
Социальная сфера
Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества
Экономика
Товары и услуги Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Налоги, уплачиваемые гражданами Разделение труда и специализация Рынок и рыночный механизм Экономика, ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Деньги Инфляция Банковские услуги Экономические цели и функции государства Обмен, торговля Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство
Право
Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Административные правоотношения, правонарушения и наказания Понятие правоотношений Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Сфера духовной культуры
Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности

Участие граждан в политической жизни

Политическое участие – действия гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в органы власти.

Виды политического участия:

  • Прямое (непосредственное) участие: Гражданин сам участвует в принятии решений.

  • Косвенное (представительное) участие: Гражданин участвует в политике через представителей.

Древняя Греция является родиной прямой демократии. Там свободные граждане участвовали в больших собраниях на площадях, где решались наиболее важные вопросы города-полиса. В современных демократических странах на федеральном уровне прямое участие граждан практически отсутствует. Это связанно с тем, что сегодня в государствах живет значительно больше граждан чем в греческих полисах. Чаще мы встречаем представительную демократию, когда важные вопросы решаются политиками, которых выбрали граждане.

Основные формы политического участия

  1. Обращения и письма граждан к власти, встречи с политическими деятелями;

  2. Участие граждан в деятельности политических партий, организаций, движений;

  3. Участие граждан в выборах и референдумах

  4. Участие граждан в митингах, пикетированиях, демонстрациях

  5. Участие граждан в деятельности местного самоуправления