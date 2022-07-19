Участие граждан в политической жизни
Политическое участие – действия гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в органы власти.
Виды политического участия:
Древняя Греция является родиной прямой демократии. Там свободные граждане участвовали в больших собраниях на площадях, где решались наиболее важные вопросы города-полиса. В современных демократических странах на федеральном уровне прямое участие граждан практически отсутствует. Это связанно с тем, что сегодня в государствах живет значительно больше граждан чем в греческих полисах. Чаще мы встречаем представительную демократию, когда важные вопросы решаются политиками, которых выбрали граждане.
Основные формы политического участия
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Обращения и письма граждан к власти, встречи с политическими деятелями;
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Участие граждан в деятельности политических партий, организаций, движений;
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Участие граждан в выборах и референдумах
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Участие граждан в митингах, пикетированиях, демонстрациях
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Участие граждан в деятельности местного самоуправления