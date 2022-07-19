Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность

Роль морали в современном мире:
регулирует поведение человека во всех сферах общественной жизни;
является жизненным ориентиром для человека, стремящегося к самосовершенствованию;
формирует нравственный облик личности;
обеспечивает единство и согласованность взаимодействия людей в самых разнообразных обстоятельствах, поскольку соблюдение людьми всеобщих моральных принципов делает их поведение предсказуемым.
Неразрывно с моралью идет и принцип гуманизма.
Следующие два термина – патриотизм и гражданственность. Похожие термины, в которых можно запутаться, поэтому в них нужно разобраться досконально.
Патриотизм включает в себя:
заботу об интересах и исторических судьбах своей страны и готовность ради них к самопожертвованию;
верность Родине;
гордость социальными и культурными достижениями своей страны;
сочувствие к страданиям своего народа и отрицательное отношение к социальным порокам общества;
уважение к историческому прошлому Родины и унаследованным от него традициям;
привязанность к месту жительства (городу, деревне, области, стране в целом) и т.д.
Гражданственность включает в себя:
чувство собственного достоинства;
внутреннюю свободу, превращённую в самостоятельную дисциплину;
способность быть истинным субъектом права;
уважительное и доверительное отношение к другим гражданам и государственной власти;
способность превращать свою свободу в добровольную лояльность, воспринимать свои права как обязанности и свои обязанности как права и т.д.