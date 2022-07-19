Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Право
Понятие правоотношений Федеративное устройство Российской Федерации Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Административные правоотношения, правонарушения и наказания Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Право, его роль в жизни общества и государства
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы
Политика
Местное самоуправление Формы государства Выборы, референдум Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Политический режим. Демократия Разделение властей Правовое государство Понятие и признаки государства Гражданское общество
Социальная сфера
Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения
Экономика
Рынок и рыночный механизм Экономика, ее роль в жизни общества Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Факторы производства и факторные доходы Государственный бюджет Заработная плата и стимулирование труда Деньги Обмен, торговля Инфляция Налоги, уплачиваемые гражданами Банковские услуги Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Экономические функции домохозяйства Товары и услуги Производство и производительность труда

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность

Мораль – принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.

Роль морали в современном мире:

  1. регулирует поведение человека во всех сферах общественной жизни;

  2. является жизненным ориентиром для человека, стремящегося к самосовершенствованию;

  3. формирует нравственный облик личности;

  4. обеспечивает единство и согласованность взаимодействия людей в самых разнообразных обстоятельствах, поскольку соблюдение людьми всеобщих моральных принципов делает их поведение предсказуемым.

Неразрывно с моралью идет и принцип гуманизма.

Гуманизм ­– принцип морали, в основе которого лежит убеждение в безграничности возможностей человека и его способности к самосовершенствованию, требование свободы и защиты достоинства личности, идея о праве человека на счастье.

Следующие два термина – патриотизм и гражданственность. Похожие термины, в которых можно запутаться, поэтому в них нужно разобраться досконально.

Патриотизм – чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готовность служить интересам своей Родины.

Патриотизм включает в себя:

  1. заботу об интересах и исторических судьбах своей страны и готовность ради них к самопожертвованию;

  2. верность Родине;

  3. гордость социальными и культурными достижениями своей страны;

  4. сочувствие к страданиям своего народа и отрицательное отношение к социальным порокам общества;

  5. уважение к историческому прошлому Родины и унаследованным от него традициям;

  6. привязанность к месту жительства (городу, деревне, области, стране в целом) и т.д.

Гражданственность – степень осознания себя гражданином своей страны и соответствующее этому поведение, готовность личности активно содействовать процветанию общества.

Гражданственность включает в себя:

  1. чувство собственного достоинства;

  2. внутреннюю свободу, превращённую в самостоятельную дисциплину;

  3. способность быть истинным субъектом права;

  4. уважительное и доверительное отношение к другим гражданам и государственной власти;

  5. способность превращать свою свободу в добровольную лояльность, воспринимать свои права как обязанности и свои обязанности как права и т.д.