Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Понятие истины, её критерии Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Религия Искусство Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Мораль Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Многовариантность общественного развития (типы обществ) Потребности и интересы Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социальная роль Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Виды социальных норм Отклоняющееся поведение и его типы
Формат ЕГЭ
Экономика: Задания 5, 6, 7 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 1 Политика: Задания 10, 11 Задание 21 Задание 17 Задание 25 Задание 22 Задание 24 Задание 18 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 23 Задание 19 Задание 20
Право
Система российского права Международное право Особенности уголовного процесса Понятие и виды юридической ответственности Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс Организационно-правовые формы Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Право в системе социальных норм Особенности административной юрисдикции Конституция РФ Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система
Экономика
Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Экономические системы Финансовые институты. Банковская система Спрос и предложение Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Деньги Рынок труда. Безработица Государственный бюджет Рынок и рыночный механизм Налоги Факторы производства и факторные доходные Торговля и обмен
Политика
Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Политическая система Органы государственной власти Российской Федерации Политические партии и движения Типология политических режимов Политический процесс Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Политическое участие граждан РФ Политическая элита Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции

Основные институты общества

Социальная структура — это совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение (скелет) общества.

Социальный институт — это исторически сложившаяся или созданная целенаправленно, форма организации совместной деятельности людей, направленная на удовлетворение потребностей человека и общества, регулирующая поведения людей посредством установления правил.

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности и конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение.

Этапы институционализацииобразования социального института:

1) Возникновение потребности, удовлетворение которой возможно при объединении усилий людей.

2) Формирование цели института;

3) Формирование системы норм в ходе стихийного взаимодействия людей;

4) Появление процедур реализации норм;

5) Практическое применение норм и процедур;

6) Установление системы санкций;

7) Создание системы статусов и ролей членов института.

Основные комплексы социальных институтов

  • Экономические институты:

Собственность, деньги, рынок, банк и др.

  • Политические институты:

Власть, государство, аппарат принуждения, демократические выборы и др.

  • Социальные институты:

Семья, родство, брак и др.

  • Институты, действующие в духовной области:

Культура, наука, религия, идеология и др.

Внутри фундаментальных социальных институтов существуют более мелкие институты.

Например, институт государства включает в себя институты законодательной, исполнительной, судебной власти, аппарата принуждения.

Экономический институт хозяйствования включает в себя институт собственности, институт промышленности, сельского хозяйства.

Функции социальных институтов

1)Универсальные: характерные для всех институтов:

  • Интегративная: организация совместной деятельности людей, основанная на создании системы взаимозависимости и взаимоответственности членов института.

  • Регулятивная: стандартизация поведения людей, путем регламентации действий каждого отдельного индивида.

  • Транслирующая: передача социального опыта, включающая приобщение человека к ценностям и нормам, принятым в обществе.

  • Коммуникативная: создание условий для обмена информацией между людьми.

2) Специфические: отдельные институты существуют для выполнения различных функций, определяемых их целями:

  • Институт семьи реализует функцию воспроизводства жизни общества.

  • Институт хозяйствования реализует функцию производства благ, средств для существования и развития общества

  • Институт права реализует функцию регулирования отношений, признаваемых государством социально-значимыми.

  • Институт религии реализует функцию духовного развития личности, освоения ценностей.

Также выделяют явные и латентные функции социальных институтов:

Явные: функции, для выполнения которых и был создан институт. Это необходимые, ожидаемые, признаваемые обществом функции, закрепленные в официальных источниках, в системе статусов и ролей, контролируемые обществом.

Латентные (скрытые): выполняемые социальным институтом функции, которые не были запланированы при появлении института, являются неосознаваемыми для всего общества или его части. Это непреднамеренные, незакрепленные функции.

Например, антиалкогольная компания в качестве явного института предполагает сокращение потребления алкогольных напитков, однако в качестве латентной функции может привести к самогоноварению и продаже поддельной алкогольной продукции.

Явной функцией высших учебных заведений является подготовка специалистов различных профессий, в качестве скрытой функции выделяется социальная стратификация – дифференциация общества в иерархическую систему в зависимости от наличия образования.