Основные институты общества

Социальная структура — это совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение (скелет) общества.

Социальный институт — это исторически сложившаяся или созданная целенаправленно, форма организации совместной деятельности людей, направленная на удовлетворение потребностей человека и общества, регулирующая поведения людей посредством установления правил.

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности и конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение.

Этапы институционализации — образования социального института:

1) Возникновение потребности, удовлетворение которой возможно при объединении усилий людей.

2) Формирование цели института;

3) Формирование системы норм в ходе стихийного взаимодействия людей;

4) Появление процедур реализации норм;

5) Практическое применение норм и процедур;

6) Установление системы санкций;

7) Создание системы статусов и ролей членов института.

Основные комплексы социальных институтов

Экономические институты:

Собственность, деньги, рынок, банк и др.

Политические институты:

Власть, государство, аппарат принуждения, демократические выборы и др.

Социальные институты:

Семья, родство, брак и др.

Институты, действующие в духовной области:

Культура, наука, религия, идеология и др.

Внутри фундаментальных социальных институтов существуют более мелкие институты.

Например, институт государства включает в себя институты законодательной, исполнительной, судебной власти, аппарата принуждения.

Экономический институт хозяйствования включает в себя институт собственности, институт промышленности, сельского хозяйства.

Функции социальных институтов

1)Универсальные: характерные для всех институтов:

Интегративная: организация совместной деятельности людей, основанная на создании системы взаимозависимости и взаимоответственности членов института.

Регулятивная: стандартизация поведения людей, путем регламентации действий каждого отдельного индивида.

Транслирующая: передача социального опыта, включающая приобщение человека к ценностям и нормам, принятым в обществе.

Коммуникативная: создание условий для обмена информацией между людьми.

2) Специфические: отдельные институты существуют для выполнения различных функций, определяемых их целями:

Институт семьи реализует функцию воспроизводства жизни общества.

Институт хозяйствования реализует функцию производства благ, средств для существования и развития общества

Институт права реализует функцию регулирования отношений, признаваемых государством социально-значимыми.

Институт религии реализует функцию духовного развития личности, освоения ценностей.

Также выделяют явные и латентные функции социальных институтов:

Явные: функции, для выполнения которых и был создан институт. Это необходимые, ожидаемые, признаваемые обществом функции, закрепленные в официальных источниках, в системе статусов и ролей, контролируемые обществом.

Латентные (скрытые): выполняемые социальным институтом функции, которые не были запланированы при появлении института, являются неосознаваемыми для всего общества или его части. Это непреднамеренные, незакрепленные функции.