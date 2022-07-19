Основные институты общества

Каждый социальный институт характеризуется наличием цели деятельности и конкретными функциями, обеспечивающими ее достижение.
Этапы институционализации — образования социального института:
1) Возникновение потребности, удовлетворение которой возможно при объединении усилий людей.
2) Формирование цели института;
3) Формирование системы норм в ходе стихийного взаимодействия людей;
4) Появление процедур реализации норм;
5) Практическое применение норм и процедур;
6) Установление системы санкций;
7) Создание системы статусов и ролей членов института.
Экономические институты:
Собственность, деньги, рынок, банк и др.
Политические институты:
Власть, государство, аппарат принуждения, демократические выборы и др.
Социальные институты:
Семья, родство, брак и др.
Институты, действующие в духовной области:
Культура, наука, религия, идеология и др.
Внутри фундаментальных социальных институтов существуют более мелкие институты.
Например, институт государства включает в себя институты законодательной, исполнительной, судебной власти, аппарата принуждения.
Экономический институт хозяйствования включает в себя институт собственности, институт промышленности, сельского хозяйства.
1)Универсальные: характерные для всех институтов:
Интегративная: организация совместной деятельности людей, основанная на создании системы взаимозависимости и взаимоответственности членов института.
Регулятивная: стандартизация поведения людей, путем регламентации действий каждого отдельного индивида.
Транслирующая: передача социального опыта, включающая приобщение человека к ценностям и нормам, принятым в обществе.
Коммуникативная: создание условий для обмена информацией между людьми.
2) Специфические: отдельные институты существуют для выполнения различных функций, определяемых их целями:
Институт семьи реализует функцию воспроизводства жизни общества.
Институт хозяйствования реализует функцию производства благ, средств для существования и развития общества
Институт права реализует функцию регулирования отношений, признаваемых государством социально-значимыми.
Институт религии реализует функцию духовного развития личности, освоения ценностей.
Также выделяют явные и латентные функции социальных институтов:
Явной функцией высших учебных заведений является подготовка специалистов различных профессий, в качестве скрытой функции выделяется социальная стратификация – дифференциация общества в иерархическую систему в зависимости от наличия образования.