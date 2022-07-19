Гражданские правоотношения. Право собственности. Права потребителей

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Экономика
Государственный бюджет Заработная плата и стимулирование труда Инфляция Экономические функции домохозяйства Экономические системы и собственность Товары и услуги Производство и производительность труда Деньги Рынок и рыночный механизм Факторы производства и факторные доходы Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Банковские услуги Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Налоги, уплачиваемые гражданами Обмен, торговля Экономика, ее роль в жизни общества
Право
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Право, его роль в жизни общества и государства Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Норма права. Нормативный правовой акт Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Федеративное устройство Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Органы государственной власти Российской Федерации Понятие правоотношений Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Административные правоотношения, правонарушения и наказания Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Сфера духовной культуры
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Биологическое и социальное в человеке Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь
Политика
Местное самоуправление Правовое государство Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политический режим. Демократия Разделение властей Формы государства Выборы, референдум Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество
Социальная сфера
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями

Гражданские правоотношения. Право собственности. Права потребителей

Гражданские правоотношения

Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами гражданского права правоотношение, возникающее между юридически равными субъектами по поводу имущества, а также нематериальных благ, выражающееся в наличие у них субъективных прав и обязанностей.

Основания возникновения гражданского правоотношения:

  • Договоры и иные сделки, предусмотренные законом (гражданин К. заключил договор подряда на строительство дома);

  • Приобретение имущества (М. приобрела новый телефон в магазине);

  • Создание произведений науки, литературы, искусства (Школьница К. написала музыкальное произведение для конкурса авторской песни);

  • Причинение вреда и т.д. (ДТП)

Особенности гражданского правоотношения:

  • Равенство сторон, их юридическая независимость друг от друга

  • Подчинение сторон только закону и условиям договора

  • Наличие у сторон взаимных прав и обязанностей и т.д.

Участники правоотношений:

  • Граждане

  • Юридические лица

  • РФ и ее субъекты

Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент рождения и прекращается в момент наступления смерти.

Под гражданской дееспособностью физического лица (гражданина) понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их

Уровни гражданской дееспособности:

1. Полная недееспособность (до 6-ти лет)

2. Частичная дееспособность

2.1. От 6 до 14 лет (право на мелкие бытовые сделки, распоряжение денежными средствами полученными законными представителями, право получать подарки)

2.2. От 14 до 18 лет (право вносить вклады, право распоряжаться собственным заработком, авторское право)

3. Полная дееспособность (с 18 лет)

Право собственности

Собственность – это принадлежность объектов, средств и продуктов производства юридическим и физическим лицам.

Право собственности состоит из трех составляющих:

  • Владеть

  • Пользоваться

  • Распоряжаться

Право владеть – право собственника реально обладать принадлежащим ему имуществом (подтверждение владения телефоном наличием необходимой документации).

Право пользоваться – возможность извлечь из имущества полезную выгоду (звонить по телефону, писать СМС).

Право распоряжаться – определение «юридической» судьбы имущества (продавать, дарить телефон).

Права потребителей

Потребитель – тот, кто приобретает и использует товары (работы, услуги) для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Федеральный закон «О защите прав потребителей» устанавливает права потребителя на:

  1. качество товара, работы или услуги (т. е. соответствие действующим стандартам и соответствующему договору);

  2. безопасность товара, работы или услуги (т. е. не должны причинять вред потребителю, его имуществу, окружающей среде);

  3. информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах);

  4. защиту своих прав (в том числе путём обращения в суд);

  5. возмещение убытков и компенсацию морального вреда;

  6. обмен товара надлежащего качества на аналогичный.