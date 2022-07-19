Гражданские правоотношения. Право собственности. Права потребителей

Гражданские правоотношения

Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами гражданского права правоотношение, возникающее между юридически равными субъектами по поводу имущества, а также нематериальных благ, выражающееся в наличие у них субъективных прав и обязанностей.

Основания возникновения гражданского правоотношения:

Договоры и иные сделки, предусмотренные законом (гражданин К. заключил договор подряда на строительство дома);

Приобретение имущества (М. приобрела новый телефон в магазине);

Создание произведений науки, литературы, искусства (Школьница К. написала музыкальное произведение для конкурса авторской песни);

Причинение вреда и т.д. (ДТП)

Особенности гражданского правоотношения:

Равенство сторон, их юридическая независимость друг от друга

Подчинение сторон только закону и условиям договора

Наличие у сторон взаимных прав и обязанностей и т.д.

Участники правоотношений:

Граждане

Юридические лица

РФ и ее субъекты

Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент рождения и прекращается в момент наступления смерти.

Под гражданской дееспособностью физического лица (гражданина) понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их

Уровни гражданской дееспособности:

1. Полная недееспособность (до 6-ти лет)

2. Частичная дееспособность

2.1. От 6 до 14 лет (право на мелкие бытовые сделки, распоряжение денежными средствами полученными законными представителями, право получать подарки)

2.2. От 14 до 18 лет (право вносить вклады, право распоряжаться собственным заработком, авторское право)

3. Полная дееспособность (с 18 лет)

Право собственности

Собственность – это принадлежность объектов, средств и продуктов производства юридическим и физическим лицам.

Право собственности состоит из трех составляющих:

Владеть

Пользоваться

Распоряжаться

Право владеть – право собственника реально обладать принадлежащим ему имуществом (подтверждение владения телефоном наличием необходимой документации). – право собственника реально обладать принадлежащим ему имуществом (подтверждение владения телефоном наличием необходимой документации). Право пользоваться – возможность извлечь из имущества полезную выгоду (звонить по телефону, писать СМС). Право распоряжаться – определение «юридической» судьбы имущества (продавать, дарить телефон).

Права потребителей

Потребитель – тот, кто приобретает и использует товары (работы, услуги) для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Федеральный закон «О защите прав потребителей» устанавливает права потребителя на: