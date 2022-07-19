Гражданские правоотношения. Право собственности. Права потребителей

Основания возникновения гражданского правоотношения:
Договоры и иные сделки, предусмотренные законом (гражданин К. заключил договор подряда на строительство дома);
Приобретение имущества (М. приобрела новый телефон в магазине);
Создание произведений науки, литературы, искусства (Школьница К. написала музыкальное произведение для конкурса авторской песни);
Причинение вреда и т.д. (ДТП)
Особенности гражданского правоотношения:
Равенство сторон, их юридическая независимость друг от друга
Подчинение сторон только закону и условиям договора
Наличие у сторон взаимных прав и обязанностей и т.д.
Участники правоотношений:
Граждане
Юридические лица
РФ и ее субъекты
Под гражданской дееспособностью физического лица (гражданина) понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
Уровни гражданской дееспособности:
1. Полная недееспособность (до 6-ти лет)
2. Частичная дееспособность
2.1. От 6 до 14 лет (право на мелкие бытовые сделки, распоряжение денежными средствами полученными законными представителями, право получать подарки)
2.2. От 14 до 18 лет (право вносить вклады, право распоряжаться собственным заработком, авторское право)
3. Полная дееспособность (с 18 лет)
Право собственности состоит из трех составляющих:
Владеть
Пользоваться
Распоряжаться
Право пользоваться – возможность извлечь из имущества полезную выгоду (звонить по телефону, писать СМС).
Право распоряжаться – определение «юридической» судьбы имущества (продавать, дарить телефон).
Федеральный закон «О защите прав потребителей» устанавливает права потребителя на:
качество товара, работы или услуги (т. е. соответствие действующим стандартам и соответствующему договору);
безопасность товара, работы или услуги (т. е. не должны причинять вред потребителю, его имуществу, окружающей среде);
информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах);
защиту своих прав (в том числе путём обращения в суд);
возмещение убытков и компенсацию морального вреда;
обмен товара надлежащего качества на аналогичный.