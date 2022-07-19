Рынок труда. Безработица

Рынок труда — сфера экономических отношений по поводу формирования спроса и предложения на рабочую силу (оказания трудовых услуг) с целью рационального вовлечения, распределения, регулирования и использования труда.

Особенности рынка труда заключаются в специфике продавцов и покупателей, товара, цены.

Продавцами на рынке труда выступают наемные работники.

Наемные работники — люди, которые готовы трудиться за вознаграждение.

Покупателем выступают работодатели.

Работодатели — фирмы и предприятия, которым необходима рабочая сила.

Товар на рынке труда — это рабочая сила (трудовые услуги).

Рабочая сила — непосредственно работа наемных работников.

Ценой на рынке труда является заработная плата.

Заработная плата — вознаграждение наемных работников за выполненную работу.

Спрос на труд — количество рабочей силы, которое готовы нанять работодатели при действующих ценах на труд (количество людей, которое готовы нанять работодатели за определенную заработную плату).

На спрос влияют производительность труда, квалификация рабочих, уровень использования современных технологий, фазы экономического цикла и общее состояние экономики.

Предложение труда — количество рабочей силы, которое готовы предоставить наемные рабочие при действующих ценах на труд (количество людей, готовых устроиться на работу при определенном уровне заработной платы).

На предложение влияет уровень заработной платы, уровень квалификации рабочих, общая численность трудоспособного населения, социальная и налоговая политика государства.

Субъекты рынка труда выполняют определенные роли:

Работодатели: предъявляют спрос на труд.

Наемные рабочие: составляют предложение труда.

Государство:

Создает правовые основы регулирования рынка труда;

Следит за исполнением трудового законодательства;

Устанавливает минимальный уровень оплаты труда и условия труда;

Борется с безработицей;

Осуществляет социальную поддержку безработных;

Способствует гармоничному развитию рынка труда;

Является одним из главных институтов профессиональной подготовки будущих работников (Абсолютное большинство высших учебных заведений — государственные).

Профсоюзы: отстаивают интересы наемных работников.

Биржи труда: способствуют осуществлению посреднической функции рынка труда (помогают работнику найти работу).

Организации переквалификации или повышения квалификации: помогают адаптировать работников к развивающейся экономике и изменяющимся общественным реалиям.

Особенностью рынка труда является то, что на нем продаются именно трудовые услуги (труд человека), а не сам работник.

Одной из ключевых характеристик развития рынка труда, экономики и общества в целом является уровень развития человеческого капитала.

Человеческий капитал — совокупность знаний, умений и навыков, использующихся для создания экономических благ.

С развитием экономики, усложнением технологий, внедрением новых научных достижений в производство возникает необходимость усовершенствования (улучшения) человеческого капитала.

Основной проблемой рынка труда является безработица.

Безработица — социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного экономически-активного населения не может найти себе работу.

Выделяют четыре основных вида безработицы:

Фрикционная

Суть и причины:

Безработица, связанная с тем, что человеку необходимо время для поиска новой работы в случае увольнения или добровольного ухода с работы. (Человек не способен моментально найти работу, в том числе и по естественным причинам — он не обладает максимально полной информацией о рынке труда).

Способы борьбы:

Фрикционная безработица присутствует в любом обществе, а ее причины естественны. Бороться с ней нет необходимости. Возможные методы, незначительно сглаживающие фрикционную безработицу — создание эффективной системы информирования населения об имеющихся вакансиях.

Структурная

Суть и причины:

Безработица, возникающая в результате изменения структуры совокупного спроса на труд. Такая безработица возникает в случаях, когда на рынке возникает переизбыток представителей какой-либо профессии, или, когда отпадает необходимость в существовании какой-либо профессии в силу технического прогресса и развития общества

(например, большое количество выпускающихся юристов и экономистов в 2014-2017 годах, профессии трубочиста, кучера и др.).

Способы борьбы:

Создание курсов переквалификации

Перенаправление (акцентирование) системы образования с «избыточных» профессий на «дефицитные»

Создание новых рабочих мест для представителей «избыточных» специальностей

Стимулирование развития малого и среднего бизнеса (предпринимательства)

Циклическая

Суть и причины:

Безработица, возникающая в результате протекающего экономического спада, которая наибольшим образом обостряется во время экономических кризисов. Возникает в результате сокращений численности персонала на предприятиях, банкротства и закрытия предприятий.

Способы борьбы:

Общеэкономические меры по стабилизации экономики и преодолению экономического кризиса

Создание дополнительных рабочих мест

Стимулирование развития малого и среднего бизнеса (предпринимательства)

*Социальный заказ государства

Сезонная

Суть и причины:

Безработица, возникающая в результате смены сезона (времени года) характерна для сезонно-зависимых отраслей

(туризм, горнолыжные курорты, пляжный отдых и др.).

Способы борьбы:

Обеспечение дополнительной занятости для представителей сезонных профессий в «не сезон»

Организация курсов переквалификации, на которых сезонные безработные могут получить дополнительную профессию

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Во время экономического кризиса государство может создавать «бесполезные» рабочие места для того, чтобы обеспечить людей работой и дать возможность зарабатывать хоть какие-то деньги. (Например, нанимать на улицу 10 дворников вместо 1-го). Такой метод борьбы с циклической безработицей был впервые применен во время великой депрессии в США в различных отраслях экономики.

Также выделяют скрытую, естественную и текучую безработицу.

Скрытая безработица — ситуация, при которой человек работает неполный рабочий день, но способен работать полный рабочий день.

Например, во время кризиса, предприятие может не сократить персонал, а вдвое сократить рабочее время, а следовательно, и заработную плату. В таком случае человек фактически имеет работу, но его трудовые ресурсы используются не полностью.

Естественная безработица — безработица, обусловленная естественными причинами, т.е. особенностями человеческих возможностей, функционирования и развития общества. Естественная безработица представляет собой совокупность фрикционной и структурной безработицы.

Безработица также бывает текучей (связана с периодическим притоком и оттоком рабочей силы с рынка труда) и застойной (длительная безработица без возможности найти постоянную работу).

Безработица, как и многие экономические явления, содержит позитивные и негативные последствия

Последствия безработицы:

Позитивные

Стимулирование работников к эффективной работе под страхом потери работы Сдерживание завышенных требований работников к заработной плате Постоянное наличие трудового резерва в экономике

Негативные

Неполное задействование экономического потенциала общества Снижение уровня жизни населения Потеря профессиональных навыков безработными Рост социальной напряженности и др.

Заработная плата

Заработная плата — денежное вознаграждение, получаемое работником за труд (выполненную работу).

Виды заработной платы:

Сдельная: вознаграждение зависит от количества изготовленных товаров или оказанных услуг. Повременная (оклад, постоянная): вознаграждение зависит только от количества отработанного времени, вне зависимости от количества произведенной продукции, часто работник не участвует в процессе производства. Смешанная: сочетает в себе элементы сдельной и повременной оплаты труда.

Факторы, влияющие на размер заработной платы:

Квалификация работника (объем и глубина знаний, навыки, умения)

Трудовой стаж работника

Сложность работы (физические и умственные усилия)

Должностная ответственность (несет ли сотрудник какую-либо ответственность в случае обнаружения нарушений)

Условия работы (вредные или опасные условия труда)

Интенсивность работы

Объективные экономические причины (в какой отрасли предлагается заработная плата: металлургия, финансовая сфера и др.)

В России установлен минимальный размер оплаты труда или МРОТ.

МРОТ — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда.

Работодатели не имеют права платить работникам месячную заработную плату в размере меньшем, чем МРОТ. МРОТ основывается на прожиточном минимуме.

Прожиточный минимум — стоимостная оценка минимального набора благ, необходимых для жизни (зимняя одежда, еда, предметы личной гигиены и др.).

В свою очередь прожиточный минимум формируется на основе потребительской корзины.

Потребительская корзина — примерный набор товаров и услуг, необходимый человеку для жизни на определенный период времени.

Потребительская корзина в России рассчитывается для трех категорий граждан: детей, трудоспособного населения и пенсионеров.