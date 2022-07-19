Рынок труда. Безработица

Особенности рынка труда заключаются в специфике продавцов и покупателей, товара, цены.
Продавцами на рынке труда выступают наемные работники.
Покупателем выступают работодатели.
Товар на рынке труда — это рабочая сила (трудовые услуги).
Ценой на рынке труда является заработная плата.
На спрос влияют производительность труда, квалификация рабочих, уровень использования современных технологий, фазы экономического цикла и общее состояние экономики.
На предложение влияет уровень заработной платы, уровень квалификации рабочих, общая численность трудоспособного населения, социальная и налоговая политика государства.
Субъекты рынка труда выполняют определенные роли:
Работодатели: предъявляют спрос на труд.
Наемные рабочие: составляют предложение труда.
Государство:
Создает правовые основы регулирования рынка труда;
Следит за исполнением трудового законодательства;
Устанавливает минимальный уровень оплаты труда и условия труда;
Борется с безработицей;
Осуществляет социальную поддержку безработных;
Способствует гармоничному развитию рынка труда;
Является одним из главных институтов профессиональной подготовки будущих работников (Абсолютное большинство высших учебных заведений — государственные).
Профсоюзы: отстаивают интересы наемных работников.
Биржи труда: способствуют осуществлению посреднической функции рынка труда (помогают работнику найти работу).
Организации переквалификации или повышения квалификации: помогают адаптировать работников к развивающейся экономике и изменяющимся общественным реалиям.
Особенностью рынка труда является то, что на нем продаются именно трудовые услуги (труд человека), а не сам работник.
Одной из ключевых характеристик развития рынка труда, экономики и общества в целом является уровень развития человеческого капитала.
С развитием экономики, усложнением технологий, внедрением новых научных достижений в производство возникает необходимость усовершенствования (улучшения) человеческого капитала.
Основной проблемой рынка труда является безработица.
Выделяют четыре основных вида безработицы:
Фрикционная
Суть и причины:
Безработица, связанная с тем, что человеку необходимо время для поиска новой работы в случае увольнения или добровольного ухода с работы. (Человек не способен моментально найти работу, в том числе и по естественным причинам — он не обладает максимально полной информацией о рынке труда).
Способы борьбы:
Фрикционная безработица присутствует в любом обществе, а ее причины естественны. Бороться с ней нет необходимости. Возможные методы, незначительно сглаживающие фрикционную безработицу — создание эффективной системы информирования населения об имеющихся вакансиях.
Структурная
Суть и причины:
Безработица, возникающая в результате изменения структуры совокупного спроса на труд. Такая безработица возникает в случаях, когда на рынке возникает переизбыток представителей какой-либо профессии, или, когда отпадает необходимость в существовании какой-либо профессии в силу технического прогресса и развития общества
Способы борьбы:
Создание курсов переквалификации
Перенаправление (акцентирование) системы образования с «избыточных» профессий на «дефицитные»
Создание новых рабочих мест для представителей «избыточных» специальностей
Стимулирование развития малого и среднего бизнеса (предпринимательства)
Циклическая
Суть и причины:
Безработица, возникающая в результате протекающего экономического спада, которая наибольшим образом обостряется во время экономических кризисов. Возникает в результате сокращений численности персонала на предприятиях, банкротства и закрытия предприятий.
Способы борьбы:
Общеэкономические меры по стабилизации экономики и преодолению экономического кризиса
Создание дополнительных рабочих мест
Стимулирование развития малого и среднего бизнеса (предпринимательства)
*Социальный заказ государства
Сезонная
Суть и причины:
Безработица, возникающая в результате смены сезона (времени года) характерна для сезонно-зависимых отраслей
Способы борьбы:
Обеспечение дополнительной занятости для представителей сезонных профессий в «не сезон»
Организация курсов переквалификации, на которых сезонные безработные могут получить дополнительную профессию
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Также выделяют скрытую, естественную и текучую безработицу.
Скрытая безработица — ситуация, при которой человек работает неполный рабочий день, но способен работать полный рабочий день.
Естественная безработица — безработица, обусловленная естественными причинами, т.е. особенностями человеческих возможностей, функционирования и развития общества. Естественная безработица представляет собой совокупность фрикционной и структурной безработицы.
Безработица также бывает текучей (связана с периодическим притоком и оттоком рабочей силы с рынка труда) и застойной (длительная безработица без возможности найти постоянную работу).
Безработица, как и многие экономические явления, содержит позитивные и негативные последствия
Последствия безработицы:
Позитивные
Стимулирование работников к эффективной работе под страхом потери работы
Сдерживание завышенных требований работников к заработной плате
Постоянное наличие трудового резерва в экономике
Негативные
Неполное задействование экономического потенциала общества
Снижение уровня жизни населения
Потеря профессиональных навыков безработными
Рост социальной напряженности и др.
Заработная плата
Виды заработной платы:
Сдельная: вознаграждение зависит от количества изготовленных товаров или оказанных услуг.
Повременная (оклад, постоянная): вознаграждение зависит только от количества отработанного времени, вне зависимости от количества произведенной продукции, часто работник не участвует в процессе производства.
Смешанная: сочетает в себе элементы сдельной и повременной оплаты труда.
Факторы, влияющие на размер заработной платы:
Квалификация работника (объем и глубина знаний, навыки, умения)
Трудовой стаж работника
Сложность работы (физические и умственные усилия)
Должностная ответственность (несет ли сотрудник какую-либо ответственность в случае обнаружения нарушений)
Условия работы (вредные или опасные условия труда)
Интенсивность работы
Объективные экономические причины (в какой отрасли предлагается заработная плата: металлургия, финансовая сфера и др.)
В России установлен минимальный размер оплаты труда или МРОТ.
Работодатели не имеют права платить работникам месячную заработную плату в размере меньшем, чем МРОТ. МРОТ основывается на прожиточном минимуме.
В свою очередь прожиточный минимум формируется на основе потребительской корзины.
Потребительская корзина в России рассчитывается для трех категорий граждан: детей, трудоспособного населения и пенсионеров.